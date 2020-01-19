Откройте для себя Париж ночью в сочетании с роскошным автобусным туром и выступлением в легендарном кабаре Мулен Руж. Встретьтесь в офисе местного партнера возле садов Тюильри и отправляйтесь полюбоваться памятниками города под волшебством ночи.

Аудиогид предоставит полный комментарий во время вашей экскурсии, проезжая мимо таких достопримечательностей города, как Эйфелева башня, собор Нотр-Дам и Лувр. Пройдите мимо некоторых исторических мостов, которые делают реку Сены такой очаровательной, особенно когда она отражается в вечернем освещении.

Затем отправляйтесь в Мулен Руж, чтобы увидеть кабаре Féérie, где вас поразит труппа из 100 артистов, в том числе 60 известных шоу Doris Girls. Кабаре было построено в 1889 году Джозефом Оллером и является духовным местом рождения современной формы канкан.

Ух ты, 1000 костюмов из перьев и блесток, сделанных в парижских мастерских. Полюбуйтесь яркими красками великолепной декорации и уникальными рисунками итальянских художников. Затем задержите дыхание, ожидая долгожданного возвращения гигантского аквариума с оригинальной партитурой в исполнении 80 музыкантов и 60 певцов хора!