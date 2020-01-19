Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите главные достопримечательности и неизвестные уголки Парижа на роскошном автобусе
Полюбуйтесь на мерцающие в сумерках мосты Сены
Прокатитесь по знаковым местам Парижа, среди которых Эйфелева башня, собор Нотр-Дам и Лувр
Выпейте шампанского, наблюдая за волшебным шоу «Феерия» в кабаре «Мулен Руж»
Придите в восторг от всемирно известных «Дорис Гёрлз» и более 1000 костюмов из блесток и перьев
Откройте для себя Париж ночью в сочетании с роскошным автобусным туром и выступлением в легендарном кабаре Мулен Руж. Встретьтесь в офисе местного партнера возле садов Тюильри и отправляйтесь полюбоваться памятниками города под волшебством ночи.
Аудиогид предоставит полный комментарий во время вашей экскурсии, проезжая мимо таких достопримечательностей города, как Эйфелева башня, собор Нотр-Дам и Лувр. Пройдите мимо некоторых исторических мостов, которые делают реку Сены такой очаровательной, особенно когда она отражается в вечернем освещении.
Затем отправляйтесь в Мулен Руж, чтобы увидеть кабаре Féérie, где вас поразит труппа из 100 артистов, в том числе 60 известных шоу Doris Girls. Кабаре было построено в 1889 году Джозефом Оллером и является духовным местом рождения современной формы канкан.
Ух ты, 1000 костюмов из перьев и блесток, сделанных в парижских мастерских. Полюбуйтесь яркими красками великолепной декорации и уникальными рисунками итальянских художников. Затем задержите дыхание, ожидая долгожданного возвращения гигантского аквариума с оригинальной партитурой в исполнении 80 музыкантов и 60 певцов хора!
Ответы на вопросы
Что входит
Переезды на автобусе класса люкс с кондиционером
Комментарии в записи и персональные наушники (цифровой звук)
Услуги многоязычной хостес/переводчика
Кабаре «Мулен Руж» – второе шоу либо первое шоу зимой с воскресенья по четверг
Полбутылки шампанского (если выбран соответствующий вариант – «Огни Парижа» с аудиогидом и посещением «Мулен Руж»)
Что не входит
Ужин
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Наличные
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
По завершении тура вас высадят в центре Парижа рядом с вашим отелем или в месте, из которого вы легко доберетесь до отеля на такси
Пожалуйста, обратите внимание, что зимой по пятницам и субботам клиенты посетят второе шоу в «Мулен Руж» и примут участие в круизе по реке Сене
В «Мулен Руж» обязательно оплата гардероба (не включена в стоимость)
Требуемый дресс-код: официальный. Мужчинам необходимо надеть галстук и пиджак
Кабаре «Мулен Руж» не рекомендуется детям
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 5 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 6 лет
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
S
Steve
19 янв 2020
Начался автобусный тур по основным достопримечательностям, дороги были очень оживленными, но этого следовало ожидать. Наш гид был очень информативным и приятным. Потом отвезли нас к лодочному терминалу, пришлось 10 минут ждать перед посадкой, но вид с лодки был прекрасным. Автобус подобрал нас и отвез в Мулен Руж, мы пропустили очередь на шоу, пришлось подождать около 20 минут, чтобы закончилось предыдущее шоу и чтобы гости ушли, но сразу показали места. Сиденья были немного тесны, они стараются использовать все пространство внутри. Само шоу было потрясающим, безостановочное безумное веселье за 1 час Автобус подобрал нас позже и отвез нас прямо в наш отель. Весь тур и шоу длились около 5 часов, мы видели последнее шоу вечера в 11 вечера, но оно стоило каждого копейки.
P
Pam
24 июня 2019
Экскурсия по городу была прекрасной. Добрались до Эйфелевой башни так же, как собирались начать первое световое шоу вечера. Мулен Руж был очень хорош. Танцы, музыка, костюмы, все было очень хорошо. Тур был вовремя и хорошо организован. Они даже договорились, чтобы мы все потом вернулись в наши отели, чего не было в описании тура, в 1:30 утра это было очень любезным сюрпризом.
J
Juan
24 фев 2020
Incredible. I was really concerned about the quality of tour this would be. However, they knocked it out of the ball park. Everyone was so helpful and nice. We did a coach bus tour, followed by a cruise, and ending with a show at the historic Moulin Rouge. Highly recommend if visiting Paris.