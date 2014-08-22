Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека

Анри Тулуз-Лотрек — один из самых выдающихся представителей пост-импрессионизма. Еще при жизни о нем ходили легенды. Этот маленький человек обладал невероятным талантом и оставил человечеству бесценные полотна и афиши. Я предлагаю вам побывать в местах его короткой, но очень бурной жизни и поближе познакомиться с его судьбой.

Программа

Вся взрослая жизнь художника прошла на Монматртре. Здесь он растворялся среди танцовщиц канкана, домов терпимости и гуляк ночных притонов. Именно их он изображал на своих полотнах, четко схватывая их психологическое состояние и внутренний мир. За феерическим весельем Лотрек пытался забыть свое уродство, но он отчетливо видел обнаженную суть этого мира.

Я проведу вас по улицам, где жил художник. Я покажу вам окна его мастерских. Мы пройдем к месту школы Кормона, в которой Тулуз-Лотрек учился живописи и познакомился с Ван Гогом. Мы прогуляемся по местам баров и кабаре, где художник веселился и находил вдохновение для творчества.

Все этапы нашей прогулки будут сопровождаться подборкой печатных репродукций картин и афиш Тулуз-Лотрека, связанных с каждым из мест.