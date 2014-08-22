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  4. Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека

Прогулка по местам короткой, но очень бурной жизни выдающегося пост-импрессиониста

Людмила
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Людмила – ваш гид
Анри Тулуз-Лотрек — один из самых выдающихся представителей пост-импрессионизма.

Еще при жизни о нем ходили легенды.

Этот маленький человек обладал невероятным талантом и оставил человечеству бесценные полотна и афиши.

Я предлагаю вам побывать в местах его короткой, но очень бурной жизни и поближе познакомиться с его судьбой.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Клиши
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека

Программа

Вся взрослая жизнь художника прошла на Монматртре. Здесь он растворялся среди танцовщиц канкана, домов терпимости и гуляк ночных притонов. Именно их он изображал на своих полотнах, четко схватывая их психологическое состояние и внутренний мир. За феерическим весельем Лотрек пытался забыть свое уродство, но он отчетливо видел обнаженную суть этого мира.

Я проведу вас по улицам, где жил художник. Я покажу вам окна его мастерских. Мы пройдем к месту школы Кормона, в которой Тулуз-Лотрек учился живописи и познакомился с Ван Гогом. Мы прогуляемся по местам баров и кабаре, где художник веселился и находил вдохновение для творчества.

Все этапы нашей прогулки будут сопровождаться подборкой печатных репродукций картин и афиш Тулуз-Лотрека, связанных с каждым из мест.

Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека
Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Клиши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Екатерина
22 августа 2014
Ну что могу сказать? Конечно же, я в восторге. Люда, милая, с тобой можно ходить вечность:) Ты не только много знаешь (кстати, это не дается просто так, это достигается упорным трудом и перелопачиванием огромного кол-ва литературы), так вот- ты не только много знаешь, но и энергетика, исходящая от тебя, заставляет к тебе возвращаться. Поверь, душевное тепло в совокупности с широчайшим кругозором дорогого стоят в наше время. Это был мой первый опыт авторской экскурсии, все прошло великолепно, уверена, что пройду все маршруты, проложенные Людочкой с такой любовью.

Людмила проводит ещё 9 экскурсий

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