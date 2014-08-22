Парижская жизнь художника Анри Тулуз-Лотрека

Вся взрослая жизнь художника прошла на Монматртре. Здесь он растворялся среди танцовщиц канкана, домов терпимости и гуляк ночных притонов. Именно их он изображал на своих полотнах, четко схватывая их психологическое состояние и внутренний мир. За феерическим весельем Лотрек пытался забыть свое уродство, но он отчетливо видел обнаженную суть этого мира.
Я проведу вас по улицам, где жил художник. Я покажу вам окна его мастерских. Мы пройдем к месту школы Кормона, в которой Тулуз-Лотрек учился живописи и познакомился с Ван Гогом. Мы прогуляемся по местам баров и кабаре, где художник веселился и находил вдохновение для творчества.
Все этапы нашей прогулки будут сопровождаться подборкой печатных репродукций картин и афиш Тулуз-Лотрека, связанных с каждым из мест.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура площадь Клиши.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
Ну что могу сказать? Конечно же, я в восторге. Люда, милая, с тобой можно ходить вечность:) Ты не только много знаешь (кстати, это не дается просто так, это достигается упорным трудом и перелопачиванием огромного кол-ва литературы), так вот- ты не только много знаешь, но и энергетика, исходящая от тебя, заставляет к тебе возвращаться. Поверь, душевное тепло в совокупности с широчайшим кругозором дорогого стоят в наше время. Это был мой первый опыт авторской экскурсии, все прошло великолепно, уверена, что пройду все маршруты, проложенные Людочкой с такой любовью.
Познавательное, но не скучное приключение, которое запомнится юным путешественникам
Лувр известен богатыми коллекциями, которые знакомят с историей и культурой многих эпох и цивилизаций. Но это не самый лёгкий для посещения музей даже для взрослых. Я с радостью помогу увлечь ваших детей, незаметно познакомлю с понятиями из области искусства и библейскими сюжетами. Так встреча с мировыми шедеврами пройдёт весело, увлекательно и без мучений. Приготовьтесь к динамичному путешествию в мир сказок и чудесных историй Лувра!
Окунуться в многовековую историю Парижа от средневековья до наших дней
Маршрут экскурсии включает два главных парижских острова: остров Сите и остров святого Людовика. Я познакомлю вас со знаменитыми достопримечательностями, такими как Новый мост, площадь Дофина, Консьержи, Собор Парижской Богоматери, отель Лозен.
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Париж — один их самых мистических городов на земле. Чего только не происходило в этом необыкновенном городе. Его улицы и дома полны тайн, легенд и страшных историй, в мир которых мы погрузимся на прогулке по стариннейшему району города.
Семейная экскурсия по легендарным местам жизни и творчества великих художников прошлого
Мы пройдем по улицам, где век назад ходили великие художники. Я покажу ребятам места, где жили и творили Моне, Ренуар, Дега и многие другие. Расскажу про легендарные бары и кабаре, где они собирались и развлекались. И буду сопровождать свой рассказ репродукциями знаменитых картин и афиш, написанных на Монмартре.
Знакомство с кварталом Сен-Жермен и творчеством Александра Дюма
Сколько раз я слышала от приехавших в Париж знакомых один и тот же вопрос: а где жили «Три мушкетера»? А вам интересно узнать, куда их поселил Александр Дюма? Ведь все улицы, описанные в книге, существуют и по сей день! Если да, то присоединяйтесь и погрузитесь в волшебный мир любимых героев нашего детства!
Всего за 2 часа я предлагаю вам увидеть три разных Парижа. За время нашей прогулки вы узнаете много интересных фактов из жизни знаменитых писателей, художников и артистов, которые были связаны с этими местами и увековечили их в своих творениях!
Знакомство с самым богемным кварталом Парижа и его обитателями от Модильяни до Хемингуэя
В начале XX века Монпарнас был полноправным центром мировой богемы, куда съезжалась творческая интеллигенция со всего света. Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Альфонс Муха, Эрнест Хемингуэй, Илья Эринбург, – вот лишь немногие из знаменитых обитателей квартала. Мы прогуляемся по легендарным улицам и заведениям Монпарнаса, обсудим невероятные истории и окунемся в атмосферу вечного праздника, в которой рождались шедевры нового искусства.
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Героиня бессмертного романа Анн и Сержа Голон завоевала внимание сотней тысяч читателей во всем мире. Многотомный роман не только повествует о захватывающих приключениях прекрасной Анжелики, но и погружает читателей в красочное описание Парижа XVII века.
Эта экскурсия посвящена литературному шедевру Ги де Мопассана «Милый Друг». Каждый, читая этот роман, невольно погружался в атмосферу Парижа конца XIX века, гулял с его персонажами по улицам, представлял себе их жилища и места, где они встречались и развлекались. Всем почитателям творчества Мопассана, я предлагаю пройтись по тому самому Парижу в компании с любимыми героями.
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.