8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в город на познавательной и полезной авто-экскурсии по главным достопримечательностям

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Это будут очень насыщенные три часа! На комфортном автомобиле вы прокатитесь по знаковым местам Парижа — от Елисейских полей до Нотр-Дама, от Люксембургского сада до Эйфелевой башни, мимо старинных церквей и по набережным Сены.

Я расскажу главное об истории и названиях достопримечательностей по пути и дам все инструкции по покорению Парижа — чтобы знакомство с городом помогло полюбить его с первого взгляда.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.5
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком

Что вас ожидает

Свидание с Парижем в удобном формате
Париж можно и нужно изучать вдоль и поперек, часами гуляя по нему пешком. Но в первые дни в этом городе легко растеряться от красоты и сложно понять, что где расположено. Чтобы сразу разобраться в устройстве Парижа и решить, куда стоит вернуться, вы отправитесь в автомобильное путешествие по французской столице. Вы не просто увидите ключевые точки города, но и получите ответы на любые вопросы о Париже: как попасть в музеи, куда и как съездить за городом, где вкусно поесть и чего стоит избегать.

Все, без чего не представить Париж
Вы прокатитесь по Елисейским полям и через площадь Согласия; увидите монументальную церковь Мадлен, изумительное здание Оперы Гарнье и Вандомскую колонну, символ многочисленных побед. Побываете в «колыбели Парижа», на острове Сите, где рассмотрите фасады Собора Парижской Богоматери. Оттуда отправимся на левый берег Сены, чтобы посмотреть на Люксембургский сад, церковь Сен-Сюльпис, Пантеон и музей Орсе в прекрасном здании бывшего вокзала. Кроме того, вы проедете вдоль Сены по набережной Вольтера и мимо Марсова поля, услышите о названии Дома Инвалидов. В завершение вас, конечно, ждет Она — величественная Эйфелева башня. Вы полюбуетесь открыточной панорамой с площади Трокадеро, а следом отправитесь к Триумфальной арке и вновь попадете на великолепные Елисейские поля.

Мы будем останавливаться у достопримечательностей по вашему желанию, но чтобы успеть охватить перечисленные локации, остановок не должно быть больше двух-трех.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Париже.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость обсуждается в переписке).
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком
По Парижу с ветерком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я познакомилась с Парижем 11 лет — и это была любовь с первого взгляда. После переезд, и вот до сих пор я живу здесь и дышу этим городом, чья энергетика завораживает. Я работаю с командой гидов. Мы организуем насыщенные, интересные и познавательные экскурсии уже много лет. С удовольствием познакомим вас с прекрасным Парижем!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Большое спасибо нашему гиду за профессионализм и отношение к своей работе, все очень интересно, при этом ненавязчиво
6 августа 2019
Спасибо Ольге за организацию и Ивану за проведение экскурсии 31.07.19 г. и отдельное спасибо за внимательное отношение к желаниям заказчиков. Учли наше необычное пожелание после основной экскурcии заехать на футбольный стадион Parc des Princes. Иван, кроме основных фактов о городе , интересно рассказывал о жизни французов, отвечал на любые вопросы. Если первый раз в Париже и есть желание увидеть как можно больше достопримечательностей,но ограничены во времени, рекомендую заказать эту экскурсию .
27 июля 2019
Отличная экскурсия! Мы посмотрели все достопримечательности и узнали много нового и интересного! Иван - лучший!
10 июля 2019
Гидом должна была быть девушка Ольга, в последний момент она написала, что будет Иван (с Молдавии) водитель микроавтобуса. Рулить в пробках и рассказывать получалось очень плохо. Как позже узнали сами, было много неточностей в рассказе о Париже. Сама экскурсия длилась не больше часа, остальное время "гид" Иван предлагал погулять самим.
7 июля 2019
Экскурсия прошла очень незаметно, и познавательно. Три часа пролетели как час. Нам повезло увидеть ретро машины и прокатится с ветерком по Парижу :)
7 мая 2019
Как ознакомительная экскурсия для знакомства с городом это идеальный вариант.
5 мая 2019
замечательная экскурсия на комфортабельном авто)
достаточно интересный формат экскурсии, тк помимо слухового восприятия истории и интересных фактах о чудесном Париже, вы еще и видите все то, о чем рассказывается, из окна авто. за 3 часа, как оказалось можно посетить все, то о чем вы читали в романах дюма, гюго, или видели на открытках)

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4 мая 2019
Экскурсия понравилась, объехали весь Париж, водитель Иван компетентный и знающий Париж человек!!!

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