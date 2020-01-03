8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Свидание с Парижем в удобном формате

Париж можно и нужно изучать вдоль и поперек, часами гуляя по нему пешком. Но в первые дни в этом городе легко растеряться от красоты и сложно понять, что где расположено. Чтобы сразу разобраться в устройстве Парижа и решить, куда стоит вернуться, вы отправитесь в автомобильное путешествие по французской столице. Вы не просто увидите ключевые точки города, но и получите ответы на любые вопросы о Париже: как попасть в музеи, куда и как съездить за городом, где вкусно поесть и чего стоит избегать.

Все, без чего не представить Париж

Вы прокатитесь по Елисейским полям и через площадь Согласия; увидите монументальную церковь Мадлен, изумительное здание Оперы Гарнье и Вандомскую колонну, символ многочисленных побед. Побываете в «колыбели Парижа», на острове Сите, где рассмотрите фасады Собора Парижской Богоматери. Оттуда отправимся на левый берег Сены, чтобы посмотреть на Люксембургский сад, церковь Сен-Сюльпис, Пантеон и музей Орсе в прекрасном здании бывшего вокзала. Кроме того, вы проедете вдоль Сены по набережной Вольтера и мимо Марсова поля, услышите о названии Дома Инвалидов. В завершение вас, конечно, ждет Она — величественная Эйфелева башня. Вы полюбуетесь открыточной панорамой с площади Трокадеро, а следом отправитесь к Триумфальной арке и вновь попадете на великолепные Елисейские поля.

Мы будем останавливаться у достопримечательностей по вашему желанию, но чтобы успеть охватить перечисленные локации, остановок не должно быть больше двух-трех.