Isango С. – Гид из Парижа

Автобусная экскурсия ⛳ на которой вы можете целый день выходить и садиться в любой точке маршрута.



Исследуйте центр Парижа на двухэтажном автобусе 🚌 без стресса и спешки.



Зайдите в Собор Парижской Богоматери, подождите на остановке следующий автобус и отправляйтесь смотреть Ренуара в Музее Орсе.



Два-в-одном: экскурсия на автобусе с русским аудио-гидом и общественный транспорт для поездок по центру.