Групповая экскурсия ⛳ с аудиогидом на двухэтажном автобусе 🚌 количество поездок в течение 1 или 2 дней.
Автобус останавливается возле Эйфелевой башни - Марсова поля - Лувра - Нотр-Дам-де Пари - Музея Орсе - Оперы - Галереи Лаффайет - Елисейских полей - Трокадеро.
Вы можете входить и выходить на любой остановке с вашим билетом, действительным в течение целого дня. Вы также можете оставаться в автобусе и насладиться полным туром. Полный тур занимает примерно 2 часа 15 минут.
Преимущества:
Вы можете начать путешествие с любой из остановок
Вы можете совершить целый тур за раз, но если вдруг Вам захочеться провести больше времени скажем у Эйфелевой башни и пофотографироваться, тогда Вы сможете продолжить тур на следующем автобусе (интервал 5-15 минут). Таким образом Вы не обязаны находиться с одной группой, Вы сможете проводить у каждой достопримечательности/ остановки столько времени, сколько Вам потребуется.
Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Парижа, совершенно не почувствовав усталости от преодоления расстояний между ними.
ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатайте ваучер, который Вы получите по электронной почте сразу после оплаты билета. Этот ваучер необходимо будет отдать водителю. Он обменяет его на билет 🎫 аудиогида: Русский, Испанский, Китайский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Арабский, Корейский, Португальский.
Что входит
Групповая экскурсия с аудиогидом на двухэтажном автобусе
Неограниченное количество поездок в течение 1 или 2 дней
Возможность выходить и заходить обратно на любой остановке маршрута
Автобусы курсируют ежедневно с 09:15 до 19:00, каждые 15 мин.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.