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По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)

4.4
32 отзыва
Isango С.
Isango С. – Гид из Парижа
Автобусная экскурсия ⛳ на которой вы можете целый день выходить и садиться в любой точке маршрута.

Исследуйте центр Парижа на двухэтажном автобусе 🚌 без стресса и спешки.

Зайдите в Собор Парижской Богоматери, подождите на остановке следующий автобус и отправляйтесь смотреть Ренуара в Музее Орсе.

Два-в-одном: экскурсия на автобусе с русским аудио-гидом и общественный транспорт для поездок по центру.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚌На автобусе

  • €35 за человека

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По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)
По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)

Что вы увидите

  • Эйфелева башня
  • Марсово поле
  • Лувр
  • Нотр-Дам-де Пари
  • Музей Орсе
  • Опера
  • Галерея Лаффайет
  • Елисейские поля
  • Трокадеро
Групповая экскурсия ⛳ с аудиогидом на двухэтажном автобусе 🚌 количество поездок в течение 1 или 2 дней.
Автобус останавливается возле Эйфелевой башни - Марсова поля - Лувра - Нотр-Дам-де Пари - Музея Орсе - Оперы - Галереи Лаффайет - Елисейских полей - Трокадеро.
Вы можете входить и выходить на любой остановке с вашим билетом, действительным в течение целого дня. Вы также можете оставаться в автобусе и насладиться полным туром. Полный тур занимает примерно 2 часа 15 минут.

Преимущества:

  • Вы можете начать путешествие с любой из остановок
  • Вы можете совершить целый тур за раз, но если вдруг Вам захочеться провести больше времени скажем у Эйфелевой башни и пофотографироваться, тогда Вы сможете продолжить тур на следующем автобусе (интервал 5-15 минут). Таким образом Вы не обязаны находиться с одной группой, Вы сможете проводить у каждой достопримечательности/ остановки столько времени, сколько Вам потребуется.
  • Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Парижа, совершенно не почувствовав усталости от преодоления расстояний между ними.
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатайте ваучер, который Вы получите по электронной почте сразу после оплаты билета. Этот ваучер необходимо будет отдать водителю. Он обменяет его на билет 🎫 аудиогида: Русский, Испанский, Китайский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Арабский, Корейский, Португальский.
Что входит
  • Групповая экскурсия с аудиогидом на двухэтажном автобусе
  • Неограниченное количество поездок в течение 1 или 2 дней
  • Возможность выходить и заходить обратно на любой остановке маршрута
  • Автобусы курсируют ежедневно с 09:15 до 19:00, каждые 15 мин.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)
По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)
По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)
По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)
По центру Парижа на двухэтажном автобусе (билет на 1, 2, 3 дня)

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Isango С.
Isango С.
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32 отзыва оставили туристы

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