32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Версаль великолепный и его истории

Королевская резиденция — место, где вершились судьбоносные события. Вы пройдёте по центральной аллее и через Золотые ворота, побываете в Зале коронации и Тронном зале, насладитесь видом из опочивальни Короля-Солнце и разгадаете символизм архитектурного решения комнаты. Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца. Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции.

Французский пикник

После прикосновения к прекрасному мы отправимся в королевский сад Версаля, где вы отдохнете за пикником. В меню вино, сыр, черри и багет на фоне живописных мест. После пикника также можно прокатиться на лодочке по Версальскому каналу.