Поездка на полдня в Живерни из Парижа

Совершите экскурсию на полдня в прекрасную деревню Живерни и изучите бывший дом и захватывающие дух сад Клода Моне

4.2
297 отзывов
В группе
до 100 чел.
Совершите экскурсию на полдня в прекрасную деревню Живерни и изучите бывший дом и захватывающие дух сад Клода Моне.

Полюбуйтесь клумбами, растениями и плакучими ивами, и получите вдохновение импрессионистов.
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Поездка на полдня в Живерни из Парижа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите экскурсию на полдня в бывший дом Клода Моне, одного из самых знаменитых художников французского импрессионизма. Дом и сад находятся в небольшой деревушке Живерни на берегу реки Сены, в 50 милях к западу от Парижа. В 1966 году и дом, и сад были завещаны Академии изящных искусств сыном художника. В качестве публичного музея дом открыл свои двери в 1980 году после крупномасштабных реставрационных работ. В зависимости от выбранного вами варианта, ваш тур состоится с гидом, аудиогидом или самостоятельно.
Покиньте Париж и отправьтесь в путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером. Поскольку в Живерни не ходит прямой общественный транспорт, этот тур является идеальным способом добраться туда. Вы проедете через западные районы Парижа и направитесь по нормандской автомагистрали в Боньер. После пересечения Сены в Верноне, продолжите путь в Живерни по лесным плато Эра.
В XIX веке деревня Живерни привлекла нескольких художников-импрессионистов, большинство из которых были последователями основателя движения, Клода Моне, который жил там 43 года. В ходе тура, вы сможете посетите Дом Мастера, в котором потрясающие цвета и очаровательный сад были спроектированы словно произведение искусства. Полюбуйтесь клумбами и растениями и представьте, что чувствовал и чем вдохновлялся художник, когда вы окажетесь у знаменитых водных лилий и плакучих ив в восхитительном парковом пруду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на автобусе класса люкс с кондиционером
  • Гид (если выбран соответствующий вариант)
  • Аудиогид (если выбран соответствующий вариант)
  • Плата за вход
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

N
16 сен 2019
Все хорошо. Спасибо за поездку. Очень красивая деревня. И музей дом Моне. Красивый сад. И атмосфера. Получила массу впечатлений и эмоций. Всем рекомендую. Красота природы и цветов. Сад и пруд замечательные! Внутри музея прекрасная атмосфера. Красивый дом с прекрасной мебелью картинами скульптурами. Окнами. Гостиными. Посудой. Креслами. Диванами. занавесками. Много комнат. На территории есть магазин сувениров. Есть ресторан. Улицы и дома. На все протяжении завораживают. Пруд, с которого Моне рисовал свои картины. И мостик. И лилии. И что писать больше не знаю. Осталось 425 символов. Нельзя требовать. От посетителей писать такие длинные отзывы. Осталось. 340 Символов.
А
30 окт 2021
It was a good trip. We enjoyed the water Lilly garden and we’re fascinated at the locks! The house was is beautiful and I wish I had one just like it. Looking out on gardens each morning had to have been wonderful. October may not be the best time to go, but I couldn’t have enjoyed it more.
L
10 окт 2019
The visit to Giverny was wonderful and greatly enhanced our appreciation of Monet. I would have given 5 stars, but there is one rather serious flaw in the whole process: the directions back to the bus are very poor. We were not given a map, and the village of Giverny does not clearly mark the way back to the bus parking. We were almost left behind. This part of the tour needs serious improvement.
Ещё 294 отзыва

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