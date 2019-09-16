Совершите экскурсию на полдня в бывший дом Клода Моне, одного из самых знаменитых художников французского импрессионизма. Дом и сад находятся в небольшой деревушке Живерни на берегу реки Сены, в 50 милях к западу от Парижа. В 1966 году и дом, и сад были завещаны Академии изящных искусств сыном художника. В качестве публичного музея дом открыл свои двери в 1980 году после крупномасштабных реставрационных работ. В зависимости от выбранного вами варианта, ваш тур состоится с гидом, аудиогидом или самостоятельно.

Покиньте Париж и отправьтесь в путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером. Поскольку в Живерни не ходит прямой общественный транспорт, этот тур является идеальным способом добраться туда. Вы проедете через западные районы Парижа и направитесь по нормандской автомагистрали в Боньер. После пересечения Сены в Верноне, продолжите путь в Живерни по лесным плато Эра.

В XIX веке деревня Живерни привлекла нескольких художников-импрессионистов, большинство из которых были последователями основателя движения, Клода Моне, который жил там 43 года. В ходе тура, вы сможете посетите Дом Мастера, в котором потрясающие цвета и очаровательный сад были спроектированы словно произведение искусства. Полюбуйтесь клумбами и растениями и представьте, что чувствовал и чем вдохновлялся художник, когда вы окажетесь у знаменитых водных лилий и плакучих ив в восхитительном парковом пруду.