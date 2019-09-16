Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите экскурсию на полдня в бывший дом Клода Моне, одного из самых знаменитых художников французского импрессионизма. Дом и сад находятся в небольшой деревушке Живерни на берегу реки Сены, в 50 милях к западу от Парижа. В 1966 году и дом, и сад были завещаны Академии изящных искусств сыном художника. В качестве публичного музея дом открыл свои двери в 1980 году после крупномасштабных реставрационных работ. В зависимости от выбранного вами варианта, ваш тур состоится с гидом, аудиогидом или самостоятельно.
Покиньте Париж и отправьтесь в путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером. Поскольку в Живерни не ходит прямой общественный транспорт, этот тур является идеальным способом добраться туда. Вы проедете через западные районы Парижа и направитесь по нормандской автомагистрали в Боньер. После пересечения Сены в Верноне, продолжите путь в Живерни по лесным плато Эра.
В XIX веке деревня Живерни привлекла нескольких художников-импрессионистов, большинство из которых были последователями основателя движения, Клода Моне, который жил там 43 года. В ходе тура, вы сможете посетите Дом Мастера, в котором потрясающие цвета и очаровательный сад были спроектированы словно произведение искусства. Полюбуйтесь клумбами и растениями и представьте, что чувствовал и чем вдохновлялся художник, когда вы окажетесь у знаменитых водных лилий и плакучих ив в восхитительном парковом пруду.
Ответы на вопросы
Что входит
Переезды на автобусе класса люкс с кондиционером
Гид (если выбран соответствующий вариант)
Аудиогид (если выбран соответствующий вариант)
Плата за вход
Что не входит
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
N
Natalya
16 сен 2019
Все хорошо. Спасибо за поездку. Очень красивая деревня. И музей дом Моне. Красивый сад. И атмосфера. Получила массу впечатлений и эмоций. Всем рекомендую. Красота природы и цветов. Сад и пруд замечательные! Внутри музея прекрасная атмосфера. Красивый дом с прекрасной мебелью картинами скульптурами. Окнами. Гостиными. Посудой. Креслами. Диванами. занавесками. Много комнат. На территории есть магазин сувениров. Есть ресторан. Улицы и дома. На все протяжении завораживают. Пруд, с которого Моне рисовал свои картины. И мостик. И лилии. И что писать больше не знаю. Осталось 425 символов. Нельзя требовать. От посетителей писать такие длинные отзывы. Осталось. 340 Символов.
А
Аноним
30 окт 2021
It was a good trip. We enjoyed the water Lilly garden and we’re fascinated at the locks! The house was is beautiful and I wish I had one just like it. Looking out on gardens each morning had to have been wonderful. October may not be the best time to go, but I couldn’t have enjoyed it more.
L
Leonard
10 окт 2019
The visit to Giverny was wonderful and greatly enhanced our appreciation of Monet. I would have given 5 stars, but there is one rather serious flaw in the whole process: the directions back to the bus are very poor. We were not given a map, and the village of Giverny does not clearly mark the way back to the bus parking. We were almost left behind. This part of the tour needs serious improvement.