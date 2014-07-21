Программа

Решив посетить сад и Музей Альберта Kана, вы попадете в сказочное пространство! Прогуливаясь по 4 гектарам, мы посетим леса и сады Франции, Англии и даже окажемся в стране восходящего солнца – в настоящем японском саду мы соприкоснемся с умиротворяющей красотой и даже сможем помедитировать.

Как возможно такое кругосветное путешествие? Всё это волшебство возникло и существует благодаря воле, фантазии и средствам известного французского миллионера-филантропа Альберта Kана. Большой путешественник, человек, глубоко знавший культуру и традиции других стран, он создал уникальный сад, не жалея ни средств ни усилий.

Я расскажу вам об истории создания этого уникального места, о редких деревьях и растениях, привезенных сюда издалека, а также о судьбе Альберта Kана, рожденного в бедной семье и ставшего одним из самых богатых и влиятельных людей Франции.

Посещение и прогулка этого райского уголка станут незабываемым событием как для взрослых, так и для детей.

Организационные детали

Вход в музей и сад стоит 4 евро для взрослых, бесплатно для детей до 12 лет.