Сказочный сад Альберта Kана

Чудеса ландшафтного дизайна, атмосфера спокойствия и умиротворения

5
1 отзыв
Уникальный сад с редкими деревьями и растениями, привезенными издалека.

Истинные чудеса ландшафтного дизайна Франции, Англии и даже Японии, спрятанные в одном райском уголке!
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана
Сказочный сад Альберта Kана

Программа

Решив посетить сад и Музей Альберта Kана, вы попадете в сказочное пространство! Прогуливаясь по 4 гектарам, мы посетим леса и сады Франции, Англии и даже окажемся в стране восходящего солнца – в настоящем японском саду мы соприкоснемся с умиротворяющей красотой и даже сможем помедитировать.

Как возможно такое кругосветное путешествие? Всё это волшебство возникло и существует благодаря воле, фантазии и средствам известного французского миллионера-филантропа Альберта Kана. Большой путешественник, человек, глубоко знавший культуру и традиции других стран, он создал уникальный сад, не жалея ни средств ни усилий.

Я расскажу вам об истории создания этого уникального места, о редких деревьях и растениях, привезенных сюда издалека, а также о судьбе Альберта Kана, рожденного в бедной семье и ставшего одним из самых богатых и влиятельных людей Франции.

Посещение и прогулка этого райского уголка станут незабываемым событием как для взрослых, так и для детей.

Организационные детали

Вход в музей и сад стоит 4 евро для взрослых, бесплатно для детей до 12 лет.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Saida
Saida
Пианистка и музыковед с дипломом Сорбонны. Я с удовольствием расскажу и покажу вам Париж таким, каким я его люблю и знаю. Живу в Париже уже 16 лет.
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1 реальный отзыв

А
21 июля 2014
Добрый день. Экскурсия в сад Альберта Кана - это очень приятное путешествие по странам. Саида очень интересно описывает жизнь Кана и его увлечения, а ты любуешься Японским садом, затем Французским, Английским и т. д. На экскурсии мы были с детьми 7-9 лет, они задавали Саиде вопросы о растениях, которые были привезены из разных стран и гид очень интересно о них рассказывала. Спасибо за экскурсию и желаем удачи.

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