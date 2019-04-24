2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Рамбуйе

Рамбуйе — город небольшой, но очень интересный и богатый историей. В лесах, окружающих замок Рамбуйе, любили охотиться все три знаменитых Людовика. Для своей супруги Марии-Антуанетты Людовик XVI построил молочную ферму и основал знаменитую на всю страну овчарню. Наполеон провел здесь последнюю ночь перед тем, как отправиться в изгнание на остров Святой Елены; здесь же великий корсиканец повелел построить дворец для своего сына, который с тех пор носит имя «дворец Римского короля». Сохранился и сад, в котором играл мальчик — поросшая плющом стена отделяет его от замкового парка.

А когда кончилась эпоха королей и императоров, обширные охотничьи угодья стали с удовольствием использовать президенты. Пострелять фазанов и косуль сюда приезжали Брежнев и Ельцин, а в 1975 году в шато Рамбуйе проходил первый в истории саммит большой шестерки.

Не менее интересен сам город, зеленый, уютный и живой. Буржуазные дома и особняки начала XX века прячутся в тенистых садах; на центральной улице кипит жизнь. Люди пьют кофе на террасах многочисленных кафе; на карусели, как и сто лет назад, катаются малыши…

Программа

Мы начнем наш маршрут с вокзала: пройдемся по городу, осмотрим его достопримечательности, заглянем во дворы, скверы и сады… Прогуляемся вокруг замка, заглянем в тот тайный сад, посмотрим, где жили сильные мира сего. Парк, окружающий замок, неизменно пленяет — французский регулярный стиль здесь сочетается с пейзажами английского сада, в пруду плавают гуси и утки, а в глубине аллей так и чудятся придворные дамы в пышных платьях. Пройдемся по его дорожкам и мы, повторяя променады королевской свиты.

Вы узнаете: кто такая прекрасная Жюли и чем знаменита ее гирлянда; какой из французских королей дал название одной из башен замка Рамбуйе; из чего в Рамбуйе готовят фирменный паштет; какой майский цветок, в честь которого вот уже сто лет здесь проводят грандиозный праздник, является символом города; чему посвящены два уникальных городских музея.

После прогулки мы устроим пикник, предварительно купив необходимую провизию: зайдем в сырную лавку, винный подвал, в булочную — и устроим настоящий пир! В процессе закупок я поделюсь с вами интересными сведениями о сырах, паштетах, багетах, французской кухне и кулинарных привычках французов.