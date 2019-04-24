2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по одному из самых красивых парков страны и пикник в лучших французских традициях

Ольга
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Ольга – ваш гид
Если вы уже вдоволь нагулялись по парижским бульварам барона Османна, заглянули в средневековый Марэ, восхитились размахом и величием Версаля — приезжайте в Рамбуйе! Полчаса на электричке с вокзала Монпарнасс — и вы сможете прогуляться по одному из самых красивых парков Франции, взглянуть на жизнь небольшого провинциального города и устроить пикник в лучших французских традициях.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе

Рамбуйе

Рамбуйе — город небольшой, но очень интересный и богатый историей. В лесах, окружающих замок Рамбуйе, любили охотиться все три знаменитых Людовика. Для своей супруги Марии-Антуанетты Людовик XVI построил молочную ферму и основал знаменитую на всю страну овчарню. Наполеон провел здесь последнюю ночь перед тем, как отправиться в изгнание на остров Святой Елены; здесь же великий корсиканец повелел построить дворец для своего сына, который с тех пор носит имя «дворец Римского короля». Сохранился и сад, в котором играл мальчик — поросшая плющом стена отделяет его от замкового парка.

А когда кончилась эпоха королей и императоров, обширные охотничьи угодья стали с удовольствием использовать президенты. Пострелять фазанов и косуль сюда приезжали Брежнев и Ельцин, а в 1975 году в шато Рамбуйе проходил первый в истории саммит большой шестерки.

Не менее интересен сам город, зеленый, уютный и живой. Буржуазные дома и особняки начала XX века прячутся в тенистых садах; на центральной улице кипит жизнь. Люди пьют кофе на террасах многочисленных кафе; на карусели, как и сто лет назад, катаются малыши…

Программа

Мы начнем наш маршрут с вокзала: пройдемся по городу, осмотрим его достопримечательности, заглянем во дворы, скверы и сады… Прогуляемся вокруг замка, заглянем в тот тайный сад, посмотрим, где жили сильные мира сего. Парк, окружающий замок, неизменно пленяет — французский регулярный стиль здесь сочетается с пейзажами английского сада, в пруду плавают гуси и утки, а в глубине аллей так и чудятся придворные дамы в пышных платьях. Пройдемся по его дорожкам и мы, повторяя променады королевской свиты.

Вы узнаете: кто такая прекрасная Жюли и чем знаменита ее гирлянда; какой из французских королей дал название одной из башен замка Рамбуйе; из чего в Рамбуйе готовят фирменный паштет; какой майский цветок, в честь которого вот уже сто лет здесь проводят грандиозный праздник, является символом города; чему посвящены два уникальных городских музея.

После прогулки мы устроим пикник, предварительно купив необходимую провизию: зайдем в сырную лавку, винный подвал, в булочную — и устроим настоящий пир! В процессе закупок я поделюсь с вами интересными сведениями о сырах, паштетах, багетах, французской кухне и кулинарных привычках французов.

Организационные детали

  • Все продукты и напитки для пикника включены в цену тура.
  • Стоимость экскурсии указана в расчете на 2 человек без учета проезда до Рамбуйе (8 евро билет Париж — Рамбуйе).
  • Возможно проведение экскурсии для группы от 1 до 10 человек. Дети приветствуются!
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе
Скромное очарование провинциального городка, или пикник на обочине Рамбуйе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах для журнала «Ресторанные ведомости». За несколько лет материала, которым хотелось бы поделиться, накопилось порядком... Где подают лучших лягушек? В каком районе Парижа больше всего блинных и куда ходят есть суши японцы? Что такое настоящее бистро? Всё это вы узнаете на экскурсии! С удовольствием поделюсь с вами своими любимыми местами и вкусами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 апреля 2019
Ольга очаровательный представитель не менее очаровательного городка Рамбуйе. Она с большим водушевлением показала нам и парадные и потайные уголки города. А пикник по-французски, дегустация сыров, демонстрация необычных вкусовых сочетаний превзошли все ожидания. Для любителей, не избитых маршрутов, знакомства с настоящей Францией, без туристической мишуры. Спасибо, мы получили огромное удовольствие от общения.
28 апреля 2018
Эта экскурсия для тех кто устал бегать по музеям и выставкам Парижа. И хочет в 30минутах езды от столицы увидеть спокойную, интеллигентную, состоятельную Францию. Ту, которую на протяжении многих веков ценили и любили многие монархи Франции. Если немного изменить время экскурсии можно поесть в ресторане с 5 звездами мишлен, нам удалось только пройти мимо по дороге на пикник! Ольга, большое спасибо за эксикурсию и полезные советы по отдыху в Париже.

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