Krista проводит ещё 6 экскурсий

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Сладкая жизнь по-французски

Вкусы изысканных парижских десертов с королевского стола и гастрономические истории квартала Марэ

Krista
Krista – представитель из Парижа
Кулинарная летопись Парижа не менее захватывающая, чем та, что описана в учебниках, и вы в этом убедитесь.

Здесь родился сливочный крем, связанный с убийством, французская королева якобы шокировала крестьян советом есть пирожные вместо хлеба, а истории 📖 изобретённых в столице десертов достойны экранизации.

Вы не только заглянете за прилавки лучших кондитерских квартала Марэ и попробуете то, что подавали к монаршему столу, но и примерите на себя сладкое «art de vivre» — искусство жить как парижанин.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €229 за экскурсию

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Сладкая жизнь по-французски
Сладкая жизнь по-французски

Что вас ожидает

Рецептура и вкус знаменитых десертов
Со сверкающих витрин парижских кондитерских на прохожих смотрят аппетитные эклеры, макаруны, мильфеи и другие сладкие угощения, но что в них особенного? Как они появились и почему их вкус так сложно «повторить» за пределами Франции? Вы узнаете, как родились самые известные десерты — например, что связывает жестокое убийство и крем шантильи, какие из блюд оказывались на королевском обеде и как совершенствуются классические рецепты. И, конечно, попробуете как традиционные французские пирожные, так и новаторские современные лакомства, ведь Париж во все времена — флагман мирового кондитерского искусства.

Парижский антураж и тонкости art de vivre
Вы посетите знаменитые магазины сладостей, но также попадёте и в более неожиданные локации. Окажетесь в месте, где хранятся национальные архивы и до сих пор стоит стол, на котором умер Робеспьер. Заглянете в музей 🖼 декоративного искусства, где узнаете о нюансах сервировки и предпочтениях французских монархов в отношении напитков. Поговорим и о старинном фарфоре и не только — обо всём, что отражает в повседневной жизни то самое art de vivre. А в конце экскурсии 🧭 в здании чайной мануфактуры вас ждёт чашка чая с секретным ингредиентом. Только осторожно, после такого чаепития есть риск, что вернуться к привычному чаю будет сложно!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительно оплачиваются дегустации: около 10-15 евро с человека.
Сладкая жизнь по-французски
Сладкая жизнь по-французски
Сладкая жизнь по-французски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Krista
Krista
Криста — ваш частный гид по Парижу! Историк архитектуры, идейный вдохновитель и разработчик туристических маршрутов для ведущих туристических компаний Парижа. Экскурсии провожу вместе с командой профессиональных гидов. Для каждой экскурсии мы стараемся создать идеальный микс из парижских компонентов: веселого настроения, исторической информации и полезных нюансов современной жизни города. А бьен то! До скорого!
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