Krista проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Рецептура и вкус знаменитых десертов

Со сверкающих витрин парижских кондитерских на прохожих смотрят аппетитные эклеры, макаруны, мильфеи и другие сладкие угощения, но что в них особенного? Как они появились и почему их вкус так сложно «повторить» за пределами Франции? Вы узнаете, как родились самые известные десерты — например, что связывает жестокое убийство и крем шантильи, какие из блюд оказывались на королевском обеде и как совершенствуются классические рецепты. И, конечно, попробуете как традиционные французские пирожные, так и новаторские современные лакомства, ведь Париж во все времена — флагман мирового кондитерского искусства.

Парижский антураж и тонкости art de vivre

Вы посетите знаменитые магазины сладостей, но также попадёте и в более неожиданные локации. Окажетесь в месте, где хранятся национальные архивы и до сих пор стоит стол, на котором умер Робеспьер. Заглянете в музей 🖼 декоративного искусства, где узнаете о нюансах сервировки и предпочтениях французских монархов в отношении напитков. Поговорим и о старинном фарфоре и не только — обо всём, что отражает в повседневной жизни то самое art de vivre. А в конце экскурсии 🧭 в здании чайной мануфактуры вас ждёт чашка чая с секретным ингредиентом. Только осторожно, после такого чаепития есть риск, что вернуться к привычному чаю будет сложно!

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