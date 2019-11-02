Что вас ожидает

Париж масонский и не только

По каким законам и согласно какой цели строился Париж? Почему город на окраине королевства стал столицей? Погружаясь в биографию Парижа, вы будете следовать за делами тайных обществ. Мы вспомним Римскую империю и суверенную территорию Святого Престола, тамплиеров и, конечно, масонов. Вы узнаете об известных представителях ордена, о том, где заседали масонские ложи, о мистических сюжетах Парижа.

Тайные знаки на прогулке по историческому центру

Знакомясь с тайными организациями, вы пройдете мимо ключевых достопримечательностей и услышите о старине-Париже в целом. Маршрут охватит живописный сад Тюильри, Оперу Гарнье, Вандомскую площадь, Латинский квартал. Мы максимально близко подойдем к Нотр-Даму на острове Сите, разберемся в символизме пирамиды Лувра и Египетского обелиска, а также поговорим об осях в планировке Парижа.