  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров

Погрузиться в город с изнанки, рассмотреть детали архитектуры и узнать о тайных обществах

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Если вы на этой странице, значит, вас влекут загадки и мистические сюжеты.

На моей экскурсии их будет много — как и мест Парижа, связанных с тайными орденами.

История города переплетется со знаками и символами в его архитектуре.

Гулять будем по центру: по левому и правому берегам Сены от Оперы до острова Сите, по саду Тюильри и Латинскому кварталу.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча около Гранд-Опера
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров

Что вас ожидает

Париж масонский и не только
По каким законам и согласно какой цели строился Париж? Почему город на окраине королевства стал столицей? Погружаясь в биографию Парижа, вы будете следовать за делами тайных обществ. Мы вспомним Римскую империю и суверенную территорию Святого Престола, тамплиеров и, конечно, масонов. Вы узнаете об известных представителях ордена, о том, где заседали масонские ложи, о мистических сюжетах Парижа.

Тайные знаки на прогулке по историческому центру
Знакомясь с тайными организациями, вы пройдете мимо ключевых достопримечательностей и услышите о старине-Париже в целом. Маршрут охватит живописный сад Тюильри, Оперу Гарнье, Вандомскую площадь, Латинский квартал. Мы максимально близко подойдем к Нотр-Даму на острове Сите, разберемся в символизме пирамиды Лувра и Египетского обелиска, а также поговорим об осях в планировке Парижа.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия. Выбирайте удобную одежду и обувь.
  • По вашему желанию, в экскурсии возможно фотосопровождение (стоимость 100€; вы получите не менее 15 обработанных фотографий).
  • Маршрут можно скорректировать по вашим интересам и добавить другие места, раскрывающие тему (например, кладбище Пер-Лашез или музей франкмасонства).
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров
Тайны Парижа: по следам масонов и тамплиеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Гранд-Опера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Сергей — лицензированный гид-водитель и профессиональный фотограф. В один день я оставил тёплый кабинет и полностью погрузился в туризм. И вот уже более 10 лет делюсь моей любовью к Франции. Организовываю и провожу экскурсии в Париже, а также однодневные и многодневные туры по регионам Франции, границами которых может быть только наше с вами воображение. Всегда ориентируюсь на интересы и пожелания путешественников, и каждая экскурсия уникальна как для вас, так и для меня.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2019
Сергей замечательный гид! Было интересно и взрослым и разновозрастным детям! Четкая, грамотная речь, знание материала и умение найти подход ко всем участникам экскурсии. Браво!!!

Необычные маршруты по Парижу

Париж с открытки: инстаграм-прогулкаПариж с открытки: инстаграм-прогулкаПариж с открытки: инстаграм-прогулка
От 120 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.
Кладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-Лашез
От 85 за экскурсию
3 часа
51 отзыв
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на SegwayТак вот ты какой, Париж! Экскурсия на SegwayТак вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway
55 за человека
2.5 часа
44 отзыва
Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом. Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
130 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Старинные бутики и лавки ПарижаСтаринные бутики и лавки ПарижаСтаринные бутики и лавки Парижа
От 40 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами. На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками. Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
Париж насквозь: от центра до МонмартраПариж насквозь: от центра до МонмартраПариж насквозь: от центра до Монмартра
От 80 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть. И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи