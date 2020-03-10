44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Активная и познавательная прогулка по французской столице для тех, кто не любит стоять на месте

Александра
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Александра – представитель гидов
Как успеть увидеть всё самое интересное в таком многогранном городе, как Париж? Даже если вы не ограничены во времени, в первые дни пребывания во французской столице впечатления сыплются градом.

Мечта упорядочить хаос в голове и рассмотреть неповторимые уголки города, узнать главные факты из истории Парижа осуществима: достаточно встать на сигвей и прокатиться с ветерком по старинным улицам!
55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча метро La Motte-Picquet-Grenelle, линия 6, линия 8, линия 10
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У этой экскурсии44 отзыва
4.82
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway

Что вас ожидает

Укрощение сигвея
Может показаться, что путешествовать на сигвеях отваживаются только экстремалы, но это совсем не так. Грамотный инструктаж перед началом экскурсии поможет вам уверенно управляться с новым видом «транспорта»: ехать в разные стороны, поворачивать и держать равновесие. Через несколько минут вы уже будете твёрдо стоять на ногах и сможете сосредоточиться на прекрасных видах и рассказе гида.

Красоты Парижа
Благодаря сигвею вы успеете посмотреть гораздо больше знаковых мест Парижа, чем это было бы возможно пешком. У каждого архитектурного памятника вы узнаете его историю и сделаете яркие фотографии. За время экскурсии вы проедете:

  • Дом Инвалидов с удивительной судьбой: здание прошло путь от богадельни до госучреждения.
  • Мост Александра III, который интересным образом связан и с историей Российской империи, и с одним объектом в Санкт-Петербурге.
  • Гран Пале и Пти Пале — вы внимательно всмотритесь в эти дворцы и подумаете, на что они похожи. Сходства найдутся!
  • Конкорд, или площадь Согласия — здесь вы узнаете, какие исторические события разворачивались на этом месте в разные эпохи и прочувствуете его символизм.
  • Национальная ассамблея поразит вас своей величественностью: поговорим о том, чем здание было в прошлом и чем является сегодня.
  • Лувр — тут слова излишни! Вы увидите один из важнейших художественных музеев мира своими глазами и узнаете, как складывалась его судьба.
  • А завершится наша прогулка видом на Эйфелеву башню — самую узнаваемую конструкцию-символ. Как вышло, что Париж ассоциируется именно с таким сооружением?

Также вы насладитесь видами столичных набережных и Марсова поля, побываете рядом с местом, где погибла принцесса Диана, и поймёте, насколько многослоен Париж.

Кому подходит экскурсия

Прогулка на сигвеях придётся по душе всем подвижным путешественникам от 10-12 лет (строгих ограничений по возрасту нет).

Организационные детали

  • На экскурсии необходимо быть в удобной (спортивной) обуви
  • Людям, чей вес превышает 120 кг, перемещаться на сигвее будет крайне сложно
  • Возможен перенос экскурсии (на несколько часов или на другой день) в связи с плохой погодой: из соображений безопасности
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway
Так вот ты какой, Париж! Экскурсия на Segway

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура метро La Motte-Picquet-Grenelle, линия 6, линия 8, линия 10.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Задача нашей команды  — наполнить ваше пребывание в Париже историей и позитивными эмоциями одновременно! Мы не ограничены познаниями о Париже и можем рассказать о культуре и истории Франции в целом. Вас ждет динамичная и веселая экскурсия, в которой вы станете активным участником, отвечая на интересные вопросы.
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Сигвеи по Парижу - это маленький восторг. Даже несмотря на +7 с ветром, мы получили нереальное удовольствие. Однако, стоит понимать, что такая экскурсия подразумевает ограниченное количество материала. Поэтому если вы уже были в Париже не раз, то проще взять подобные транспортные средства напрокат и просто проехаться по культовым местам этого города :)
Мы же хотим поблагодарить Александру, которая помогла нам познакомиться с этим прекрасным местом!
3 марта 2020
Отлично организованная экскурсия!
Хорошо продуман и проложен маршрут, интересно и понятно изложена информация о каждой достопримечательности в процессе следования, ну и конечно средство передвижения просто шикарное: удобно, быстро и легко передвигаться, ногами за такое время пройти подобное расстояние просто нереально!
Отдельная благодарность организаторам, что провели и не отменили экскурсию, т.к. из-за непогоды я был совершенно один.
Однозначно рекомендую!
GUSEYN
29 февраля 2020
Все было здорово! Единствееное, жаль что погода подвела. Это действительно очень увлекательно. Пешком мы такое расстояние за столь короткое время никак не охватили бы. В знаниях Ярослава мы не сомневаемся. Так же как и в знаниях Александры. Очень понравилось чуткое отношения гида Ярослава к безопасному вождению. Во первых он очень терпеливо и трепетно учил вождению на сигвеях, а во вторых очень внимательно контролировал весь процесс безопасности передвижений во время экскурсии. Теперь о знаниях. Экскурсия обзорная и по логике формата таких экскурсий достаточно общих, а не углубленных знаний. А тем, кому хочется досконально знать о каждой достопримечательности с точными историческими подробностями и часами стоять у каждого столба, , советую приобрести аудио или видеогид либо нанять профессора истории и архитектуры, например за 200-300 евро. В целом экскурсия замечательная тем, что она комбинированная. И главный плюс состоит в том, что поездка на сигвеях дарит прилив адреналина и много других положительных эмоций. Жаль, что маловато. Советую увеличить радиус охвата маршрута. Все понравилось! Спасибо!
26 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия всей семье - и взрослым, и детям (14 и 10 лет). Вид транспорта вызвал кучу позитивных эмоций. Экскурсовод Ярослав внимателен, всегда готовый помочь, очень приятен в общении. Семьям с детьми рекомендуем особенно - дети не устали, готовы повторять подобный опыт в любом городе. Большое спасибо!
14 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. У нас проводил экскурсию Ярослав, очень доходчиво и понятно объяснил как пользоваться Segway, и не начал экскурсию, пока каждый из участников не разобрался в управлении полностью. Также была предоставлена бутилированная вода бесплатно (и предложены рукавицы и др.). Маршрут отличный, рассказ обо всём краткий, но по делу - это же обзорная экскурсия, а мы итак ничего не знали. Отвечал на все наши вопросы не по теме очень подробно. Узнали много интересного не только о достопримечательностях, но и о жизни в Париже в целом. Пофотографировал нас столько сколько мы просили и когда нужно было всегда останавливались и отдыхали, никакой гонки за временем не было и это очень понравилось! Данную экскурсию однозначно рекомендую и считаю это лучшим вложением денег и времени при прибывании в Париже! Спасибо организаторам! p.s. нам оооочень повезло с погодой, не могу уверенно заявить, что если бы погода была холоднее или мокрее, то мне понравилось так же бы, но нам повезло и это только увеличило положительные эмоции об экскурсии. Для информации туристов: Александра свободно общается на английском языке, так что если Вы хотите посетить данную экскурсию со своими англоговорящими друзьями, то не отказывайте себе в этом удовольствии!
26 января 2020
Не могу не написать свой отзыв об экскурсии на сигвеях. Ведь всегда очень хочется поделиться хорошим!
Во-первых, сам гид - очень милая девушка Александра - настолько приятная, культурная, вежливая, обходительная и очень хорошо воспитанная - прям как солнышко!🌞 С ней было очень приятно общаться, это светлый и добрый человек, который сразу настраивает на позитив и при общении с ней настроение становится замечательным. Экскурсия была очень познавательной - благодаря Александре, мы узнали много интересных фактов. Было здорово, и это тот самый случай, когда гид рассказывает информацию не сухим языком из Википедии, а живо и увлекательно.

А еще мы впервые катались на сигвеях и это было очень круто! Мы довольно быстро освоили этот вид транспорта, что оказалось не сложным, и это был восторг - теперь мы с сыном хотим себе личный сигвей. Если не пробовали - обязательно покатайтесь, вам точно понравится!

Чем еще хороша такая экскурсия, помимо замечательного гида, освоения нового вида транспорта, величайшего удовольствия от езды на сигвее, новых знаний и увиденных вами потрясающих мест в Париже? А тем, что места эти вы увидите за гораздо меньшее время, чем если бы обходили их пешком. Экономия времени и сил, и сплошное удовольствие! Это называется коэффициент полезного действия. 33 удовольствия и практичность одновременно.
Да, и кстати, Александра во время экскурсии может вас сфотографировать, что тоже очень приятно.
Я очень рекомендую эту экскурсию, для нас это было незабываемое впечатление, масса положительных эмоций, приятные воспоминания и новые знания, и опыт.
Саша, Вы молодец! Наиприятнейшая девушка, не часто встречаешь таких солнечных людей! Спасибо за чудесные 2,5 часа!!!
7 января 2020
все понравилось
26 декабря 2019
Все было замечательно
15 декабря 2019
Очень не стандартный подход к проведению, успеваешь увидеть почти все основные места за 2 часа, при этом совсем не устаёшь. Это был первый опыт катания, по началу (Первые 10 мин) немного напрягает, а в процессе приспосабливаешься и уже получаешь удовольствие от происходящего.
Рекомендую.
7 декабря 2019
Экскурсия на Segway очень понравилась! Мы ни когда не управляли этой штукой, научились за 5 минут! Александра провезла нас по интересному маршруту, рассказала все о достопримечательностях, спасибо ей огромное! 100% рекомендуем всем! Помимо замечательной экскурсии вы научитесь управлять новым видом транспорта, получите массу положительных эмоций, как это было у нас!
Ещё 34 отзыва

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