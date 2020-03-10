44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Укрощение сигвея

Может показаться, что путешествовать на сигвеях отваживаются только экстремалы, но это совсем не так. Грамотный инструктаж перед началом экскурсии поможет вам уверенно управляться с новым видом «транспорта»: ехать в разные стороны, поворачивать и держать равновесие. Через несколько минут вы уже будете твёрдо стоять на ногах и сможете сосредоточиться на прекрасных видах и рассказе гида.

Красоты Парижа

Благодаря сигвею вы успеете посмотреть гораздо больше знаковых мест Парижа, чем это было бы возможно пешком. У каждого архитектурного памятника вы узнаете его историю и сделаете яркие фотографии. За время экскурсии вы проедете:

Дом Инвалидов с удивительной судьбой: здание прошло путь от богадельни до госучреждения.

с удивительной судьбой: здание прошло путь от богадельни до госучреждения. Мост Александра III , который интересным образом связан и с историей Российской империи, и с одним объектом в Санкт-Петербурге.

, который интересным образом связан и с историей Российской империи, и с одним объектом в Санкт-Петербурге. Гран Пале и Пти Пале — вы внимательно всмотритесь в эти дворцы и подумаете, на что они похожи. Сходства найдутся!

— вы внимательно всмотритесь в эти дворцы и подумаете, на что они похожи. Сходства найдутся! Конкорд , или площадь Согласия — здесь вы узнаете, какие исторические события разворачивались на этом месте в разные эпохи и прочувствуете его символизм.

, или площадь Согласия — здесь вы узнаете, какие исторические события разворачивались на этом месте в разные эпохи и прочувствуете его символизм. Национальная ассамблея поразит вас своей величественностью: поговорим о том, чем здание было в прошлом и чем является сегодня.

поразит вас своей величественностью: поговорим о том, чем здание было в прошлом и чем является сегодня. Лувр — тут слова излишни! Вы увидите один из важнейших художественных музеев мира своими глазами и узнаете, как складывалась его судьба.

— тут слова излишни! Вы увидите один из важнейших художественных музеев мира своими глазами и узнаете, как складывалась его судьба. А завершится наша прогулка видом на Эйфелеву башню — самую узнаваемую конструкцию-символ. Как вышло, что Париж ассоциируется именно с таким сооружением?

Также вы насладитесь видами столичных набережных и Марсова поля, побываете рядом с местом, где погибла принцесса Диана, и поймёте, насколько многослоен Париж.

Кому подходит экскурсия

Прогулка на сигвеях придётся по душе всем подвижным путешественникам от 10-12 лет (строгих ограничений по возрасту нет).