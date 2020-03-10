44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Укрощение сигвея
Может показаться, что путешествовать на сигвеях отваживаются только экстремалы, но это совсем не так. Грамотный инструктаж перед началом экскурсии поможет вам уверенно управляться с новым видом «транспорта»: ехать в разные стороны, поворачивать и держать равновесие. Через несколько минут вы уже будете твёрдо стоять на ногах и сможете сосредоточиться на прекрасных видах и рассказе гида.
Красоты Парижа
Благодаря сигвею вы успеете посмотреть гораздо больше знаковых мест Парижа, чем это было бы возможно пешком. У каждого архитектурного памятника вы узнаете его историю и сделаете яркие фотографии. За время экскурсии вы проедете:
Также вы насладитесь видами столичных набережных и Марсова поля, побываете рядом с местом, где погибла принцесса Диана, и поймёте, насколько многослоен Париж.
Прогулка на сигвеях придётся по душе всем подвижным путешественникам от 10-12 лет (строгих ограничений по возрасту нет).