Вы увидите ТОП-25 достопримечательностей Парижа за одну прогулку в компании веселого гида. Наши преимущества:Супер-гид
Энергичный и жизнерадостный гид превратит изучение города в увлекательное приключение. Вы будете чувствовать себя как на прогулке с другом, который проведет Вас по самым интересным местам Парижа!
Увлекательная прогулка
Вам будет очень интересно. Вы узнаете много тайн и легенд которые скрывает город и его улицы.
Иллюстрации и фотоархивы
Экскурсия ⛳ сопровождается старинными фотографиями и иллюстрациями, чтобы наглядно показать, как менялся Париж и его достопримечательности. Вы увидите Париж, который раньше не знали!
Кино и клипы
Вы увидите места, где снимались известные фильмы 🎥 и клипы.
Оптимальный маршрут
Маршрут разработан специально так, чтобы провести Вас через самые лучшие места Парижа и не успели утомиться.
Экскурсия ⛳ в мини-группе
Наша экскурсия ⛳ проходит в приятной дружеской атмосфере в маленьких группах до 7 человек.
Возможность заказать частную экскурсию ⛳
Вы можете заказать экскурсию ⛳ только для себя или для своей компании. Это отличный способ провести время с друзьями, семьей и детьми. Просто напишите перед бронированием мне и мы выберем удобное для вас время.
До встречи на экскурсии!Организационные детали:• Для комфортной пешеходной прогулки, позаботьтесь об удобной обуви и зонтике;
- Во время обзорной экскурсии 🧭, мы не заходим во внутрь исторических зданий;
- На экскурсии 🧭 будут присутствовать другие гости, поэтому возможности ждать опоздавших не будет. Экскурсия ⛳ начинается в назначенное время. Я не смогу отвечать на сообщения и звонки после начала экскурсии 🧭.