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Топ 25 в Париже с веселым гидом

4.9
38 отзывов
Vadim S.
Vadim S. – Гид из Парижа
Вы увидите ТОП-25 достопримечательностей 🏛️ Парижа, и узнаете секреты местных жителей: лучшие места для завтрака или сытного ужина, о том как работает местный транспорт, где продается вкуснейший шоколад и свежайшие морепродукты.

Мы пройдемся по культовым местам Парижа — перед вами откроется лучший вид на Эйфелеву башню, прогуляемся по центральными улицам и площадям города, а также увидим непарадный и неочевидный Париж.

Вы будете чувствовать себя как на прогулке 👣 с другом, который показывает город 🏙️ глазами местного жителя.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €16 за человека

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Топ 25 в Париже с веселым гидом
Топ 25 в Париже с веселым гидом

Что вы увидите

  • Всего за одну экскурсию Вы познакомитесь с 25+ лучшими достопримечательностями Парижа, вот лишь некоторые из них:
  • Нотр-Дам-де-Пари
  • Остров Сите
  • Лувр
  • Сад Тюильри
  • Музей Орсе
  • Площадь Согласия
  • Мост Александра III
  • Дом Инвалидов
  • Эйфелева башня
  • Большой и Малый дворец
  • Елисейские Поля
  • Дворец правосудия
  • Сент-Шапель
  • Консьержери
  • Площадь Дофина
  • Новый Мост
  • Церковь Мадлен
  • Бурбонский дворец
  • Мост Искусств
  • Малая Триумфальная Арка
  • и многие другие уникальные уголки Парижа.
Вы увидите ТОП-25 достопримечательностей Парижа за одну прогулку в компании веселого гида. Наши преимущества:Супер-гид
Энергичный и жизнерадостный гид превратит изучение города в увлекательное приключение. Вы будете чувствовать себя как на прогулке с другом, который проведет Вас по самым интересным местам Парижа!
Увлекательная прогулка
Вам будет очень интересно. Вы узнаете много тайн и легенд которые скрывает город и его улицы.
Иллюстрации и фотоархивы
Экскурсия ⛳ сопровождается старинными фотографиями и иллюстрациями, чтобы наглядно показать, как менялся Париж и его достопримечательности. Вы увидите Париж, который раньше не знали!
Кино и клипы
Вы увидите места, где снимались известные фильмы 🎥 и клипы.
Оптимальный маршрут
Маршрут разработан специально так, чтобы провести Вас через самые лучшие места Парижа и не успели утомиться.
Экскурсия ⛳ в мини-группе
Наша экскурсия ⛳ проходит в приятной дружеской атмосфере в маленьких группах до 7 человек.
Возможность заказать частную экскурсию ⛳
Вы можете заказать экскурсию ⛳ только для себя или для своей компании. Это отличный способ провести время с друзьями, семьей и детьми. Просто напишите перед бронированием мне и мы выберем удобное для вас время.
До встречи на экскурсии!Организационные детали:• Для комфортной пешеходной прогулки, позаботьтесь об удобной обуви и зонтике;
  • Во время обзорной экскурсии 🧭, мы не заходим во внутрь исторических зданий;
  • На экскурсии 🧭 будут присутствовать другие гости, поэтому возможности ждать опоздавших не будет. Экскурсия ⛳ начинается в назначенное время. Я не смогу отвечать на сообщения и звонки после начала экскурсии 🧭.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Любая полезная информация по Парижу.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Metro Champs-Élysées - Clemenceau
Место завершения
🏁 Notre-Dame de Paris
Топ 25 в Париже с веселым гидом
Топ 25 в Париже с веселым гидом
Топ 25 в Париже с веселым гидом
Топ 25 в Париже с веселым гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vadim S.
Vadim S.
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38 отзывов оставили туристы

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