Вы увидите ТОП-25 достопримечательностей Парижа за одну прогулку в компании веселого гида. Наши преимущества:Супер-гид

Энергичный и жизнерадостный гид превратит изучение города в увлекательное приключение. Вы будете чувствовать себя как на прогулке с другом, который проведет Вас по самым интересным местам Парижа!

Увлекательная прогулка

Вам будет очень интересно. Вы узнаете много тайн и легенд которые скрывает город и его улицы.

Иллюстрации и фотоархивы

Экскурсия ⛳ сопровождается старинными фотографиями и иллюстрациями, чтобы наглядно показать, как менялся Париж и его достопримечательности. Вы увидите Париж, который раньше не знали!

Кино и клипы

Вы увидите места, где снимались известные фильмы 🎥 и клипы.

Оптимальный маршрут

Маршрут разработан специально так, чтобы провести Вас через самые лучшие места Парижа и не успели утомиться.

Экскурсия ⛳ в мини-группе

Наша экскурсия ⛳ проходит в приятной дружеской атмосфере в маленьких группах до 7 человек.

Возможность заказать частную экскурсию ⛳

Вы можете заказать экскурсию ⛳ только для себя или для своей компании. Это отличный способ провести время с друзьями, семьей и детьми. Просто напишите перед бронированием мне и мы выберем удобное для вас время.

До встречи на экскурсии!Организационные детали:• Для комфортной пешеходной прогулки, позаботьтесь об удобной обуви и зонтике;