10 отзывов оставили туристы

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Трансфер из/в аэропорт Шарль Де Голль; Орли

4.9
10 отзывов
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Парижа
Отправляясь в путешествие, нужно позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе.

Автобуса можно ждать очень должно, в нем неудобно ехать с багажом и еще нужно найти маршрут.

С такси 🚕 есть высокий риск серьезно переплатить.

Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее.

Мы отлично решаем этот вопрос.

Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты – в указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €70 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в аэропорт Шарль Де Голль; Орли
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Класс эконом: VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Audi A3, BMW 3.
Класс премиум: Mercedes S-class, BMW 7 Series, Audi A7, Lexus GX.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Что входит
  • Трансфер на автомобиле выбранного класса
  • Перевоз багажа
  • Опытный водитель
Что не входит
  • Отклонения от маршрута
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
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10 отзывов оставили туристы

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