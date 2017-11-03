6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии

Увлекательная прогулка по центру Парижа с влюбленной в город выпускницей Сорбонны

Жанара
Задать вопрос
Жанара – ваш гид
Всего за два с половиной часа мы увидим сразу несколько основных парижских достопримечательностей и совершим один из классических маршрутов по центру города.

Посмотрим на Лувр и Эйфелеву башню, прогуляемся вдоль Сены и отдохнем в одном из самых прекрасных садов Парижа — парке Тюильри.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии

Наша обзорная прогулка охватит чуть ли не весь центр города. У вас появится возможность на собственном опыте понять, что такое «историческая ось Парижа», и познакомится с основыми must-see французской столицы. Я буду рассказывать не только о том, что за здания мы видим перед собой, но и кто из великих прошлого и настоящего почтил их своим вниманием. Кроме того, маршрут построен таким образом, что стартуем мы у здания одной всемирно известные оперы, а закончим у другой. Сравнить их будет весьма интересно!

Мы пройдем пешком от одного из символов Второй империи до ультрасовременного театра, которому исполнилось всего лишь 25 лет. На память о нашей прогулке я вам сделаю несколько красивых фотографий!

Маршрут

Встретимся мы на одном из самых оживленных парижских перекрестков, а именно на ступеньках «большого торта» – знаменитой Оперы Гарнье, как это делают настоящие парижане.

Я вам покажу знаменитое на весь мир кафе, куда любили захаживать Чайковский, Золя и Мопассан. Сегодня же в кафе можно встретить не только мировых знаменитостей, но и танцоров парижской Оперы. Кстати, у кафе и у Оперы один архитектор – Шарль Гарнье.

Вы увидите дом, в котором умер Шопен, уютное кафе, где подают лучший в Париже горячий шоколад и узнаете, что означает выражение «парижская королевская перспектива».

Мы пройдем по одной из самых шикарных и модных улиц французской столицы, чтобы оказаться на фешенебельнейшей площади Парижа. Увидим знаменитый отель «Риц» египетского миллиардера Аль-Фаеда, где провела свои последние дни принцесса Диана.

Далее мы прогуляемся по старейшему парку Тюильри, полюбуемся на знаменитые пруды и сфотографируемся с панорамным видом, который открывается на площадь Согласия.

Далее мы увидим один из самых богатых музеев мира – Лувр и его пирамиду. Пройдем по романтической набережной Сены, которая столетиями вдохновляет художников и писателей, помашем проплывающим корабликам, стоя на самом старом мосту Парижа.

Увидим птичий рынок, букинистов, городскую ратушу и дойдем, наконец, до второй парижской оперы – оперы Бастилии, которая считается одним из самых современных оперных театров в Европе. Я расскажу, почему его строительство вызвало так много споров и почему государство недавно судилось с подрядчиками.

Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии
Центр Парижа: от Оперы Гарнье до Оперы Бастилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Жанара
Жанара
Bienvenue à Paris! Выпускница МГУ и Сорбонны, я уже более девяти лет живу в Париже. Журналист, переводчик и преподаватель. Многие мои экскурсии были опубликованы ведущими изданиями России. Очень люблю и хорошо знаю Париж, готова открыть для вас все его "нетуристические" секреты. Обращайтесь, буду очень рада показать вам город, в который невозможно не влюбиться!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2017
Были с детьми, думали им будет не интересно! Но были приятно удивлены, экскурсия прошла интересно и не заметно! Огромное спасибо Жанаре!!! Всем советуем, особенно с детьми!
26 мая 2017
Всё очень понравилось. Подробный и интересный рассказ об архитектуре и истории города. Гид также дала рекомендации по самостоятельному посещению основных достопримечательностей и посоветовала хорошие рестораны.
Большое спасибо Жанаре за прекрасно проведенный вечер!
13 мая 2017
очень интересная экскурсия, спасибо
26 апреля 2017
Очень хороший гид. интересная и познавательная экскурсия, четыре часа пролетели на одном дыхание, Жанара действительно влюблена в этот прекрасный город, спасибо за экскурсию!!!
Марина
2 апреля 2017
Большое спасибо за прекрасно проведенное время. До встречи!
27 июля 2016
Жанара влюблена в Париж и поэтому она не просто механический ведет тур , она всеми путями старается влюбить вас в этот город.
Очень рекомендую!!

Обзорные экскурсии в Париже

Ежедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по Парижу
20 за человека
2 часа
215 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
312 за экскурсию
4 часа
107 отзывов
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
Прогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам Парижа
20 за человека
2 часа
6 отзывов
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
С Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «Ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
скидка40%
€33
20 за человека
2 часа
21 отзыв
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Что можно успеть в Париже за два часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!
От 130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира. Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный». Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
Покорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часа
26 за человека
2 часа
34 отзыва
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
Эта неспешная обзорная прогулка — идеальный сценарий для первого свидания с Парижем. Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки. Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное — прочувствовать неуловимый шарм Парижа.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи