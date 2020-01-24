4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Секретные заведения города, шокирующие интерьеры и захватывающие панорамы

Яна
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Яна – ваш гид
Приглашаю вас взглянуть на современный и неформальный Париж — прогуляться по его вечерним улочкам в поисках интересных баров с лучшими авторскими коктейлями.

Вы побываете в секретном заведении, вход в который просто невозможно найти без помощи местного жителя, заглянете в бар с концептуальным «природным» интерьером и такими же напитками, а в конце вечера полюбуетесь окрыляющим видом Парижа с высоты открытой веранды, спрятанной в саду.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча 243 Rue Saint-Martin, 75003 Paris
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Тур по необычным барам Парижа
Тур по необычным барам Парижа

Что вас ожидает

Концептуальные бары Парижа
Вам предстоит открыть тайну отеля Ritz и отыскать вход в секретные бары города, услышать истории создания интересных интерьеров, секреты французских барменов и их фирменных коктейлей. За вечер мы побываем в трех удивительных барах, каждый из которых порадует вас неожиданной обстановкой и вкуснейшими напитками. Об одном из них знают лишь избранные местные жители, другой славится сочетанием натуральных ингредиентов и природных мотивов в оформлении, а с огромной веранды третьего вам откроется чудесный панорамный вид на крыши Парижа.

Барная жизнь и французские коктейли
Прогуливаясь от одного бара к другому, мы поговорим о нравах современного Парижа, местных традициях и городских легендах. Вы проникнете за кулисы вечерней столицы, увидите, как отдыхают французы абсолютно разных возрастов, и, конечно, насладитесь необычными, поистине французскими коктейлями, которые таят в себе множество сюрпризов. Коктейли в жидком азоте, ананасе, кокосе или даже в клетке, напитки, приготовленные из цветов, тропических фруктов и обжигающих специй, — к вашим услугам все вкусы вечернего Парижа!

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на путешественников, которые уже познакомились с главными достопримечательностями Парижа и хотят погрузиться в современную жизнь города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят напитки. Ориентировочная стоимость коктейля — 20−35 евро.
  • Каждый бар мы посещаем с остановками, чтобы успеть насладиться удивительными коктейлями в каждом месте. Между барами передвигаемся пешком + 1 раз воспользуемся такси.
Тур по необычным барам Парижа
Тур по необычным барам Парижа
Тур по необычным барам Парижа
Тур по необычным барам Парижа
Тур по необычным барам Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 243 Rue Saint-Martin, 75003 Paris.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Меня зовут Яна — по призванию я артистка, по диплому экономист, а по работе — пиарщик :) Моё первое знакомство с Францией произошло еще в 12 лет. После я каталась в Париж на туристические поездки, потом поехала по программе для изучения языка Au Pair и вот уже готовлюсь к поступлению в Магистратуру. Париж — это действительно сказка. Невероятная страна, культура, кухня, а эти люди... Приглашаю вас узнать новую сторону Парижа вместе со мной, насладиться секретными местами и прочувствовать атмосферу города!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анастасия
24 января 2020
Яна, к экскурсии надо готовиться! 350 евро - не малые деньги, за которые ожидаешь получить как минимум приятный вечер, а не беготню по городу в поисках куда бы нам сходить.
Наш вечер прошёл так: из одного бара ушли, т.к. фишечка ради которой мы приехали туда, закончилась; в секретный бар нас не пустили, там не было мест; по рекомендации охранника пошли в похожее заведение на соседней улице, в котором сама Яна до этого не была. В итоге у нас был один бар с коктеуйлем за 30 евро, бестолковые поездки на такси между барами и ночные пробежки по не самым красивым районам города.
1 ноября 2019
Яна открыла новые грани ночной жизни Парижа, недоступные начинающим туристам в городе.
Было очень увлекательно, всю усталость от дневных «походов» по городу как рукой сняло😊
Незабываемые впечатления и хорошие воспоминания обеспечены!
Спасибо!
14 марта 2019
Перед данной экскурсией в этот день мы посетили Эйфелевую Башню и Лувр! Естественно за весь день жутко устали! Но как только началось наше ночное путешествие - усталость как рукой сняло! Яна замечательный человек))) Все было очень интересно и не пренужденно! Спасибо огромное)))
Алина
27 апреля 2018
Я осталась довольна на все 100%! Яна составила невероятный маршрут, по тем местам, которые явно вызовут у вас восторг и превзойдут ваши ожидания!! Если вы в Париже впервые, или даже возвращались туда большое количество раз, готова поспорить с вами, что вы еще не изведали те бары, которые вам покажет Яна! Я не буду открывать вам все карты, но скажу только одно - вы не пожалеете и не только прекрасно проведете время, но и откроете для себя ночной Париж!!

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