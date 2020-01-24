4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Концептуальные бары Парижа

Вам предстоит открыть тайну отеля Ritz и отыскать вход в секретные бары города, услышать истории создания интересных интерьеров, секреты французских барменов и их фирменных коктейлей. За вечер мы побываем в трех удивительных барах, каждый из которых порадует вас неожиданной обстановкой и вкуснейшими напитками. Об одном из них знают лишь избранные местные жители, другой славится сочетанием натуральных ингредиентов и природных мотивов в оформлении, а с огромной веранды третьего вам откроется чудесный панорамный вид на крыши Парижа.

Барная жизнь и французские коктейли

Прогуливаясь от одного бара к другому, мы поговорим о нравах современного Парижа, местных традициях и городских легендах. Вы проникнете за кулисы вечерней столицы, увидите, как отдыхают французы абсолютно разных возрастов, и, конечно, насладитесь необычными, поистине французскими коктейлями, которые таят в себе множество сюрпризов. Коктейли в жидком азоте, ананасе, кокосе или даже в клетке, напитки, приготовленные из цветов, тропических фруктов и обжигающих специй, — к вашим услугам все вкусы вечернего Парижа!

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на путешественников, которые уже познакомились с главными достопримечательностями Парижа и хотят погрузиться в современную жизнь города.