Еще несколько необычных экскурсий в Париже

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Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа

Алла Р.
Алла Р. – Гид из Парижа
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳, которая легко подстроится под самые изысканные пожелания.

Вы сами выберите маршрут, увидеть именно то, что хотели увидеть и узнаете именно то, о чем хотели узнать.

Я помогу Вам освоиться в Париже, расскажу секреты местных жителей и учту все Ваши пожелания.

До встречи!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €60 за экскурсию

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Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа
Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа
Все, что Вы хотите посмотреть, места, в которых Вы мечтали побывать, все, о чем когда-либо слышали или читали - все возможно на универсальном маршруте! Вы сами решаете куда пойти или поехать, и сколько времени будет продолжаться экскурсия ⛳. Гид-аккомпаниатор найдет лучшее решение, чтобы воплотить в жизнь любую Вашу мечту!
Вы бронируете наше время, мы находим решение для любых поставленных задач!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные и транспортные билеты
  • Питание
  • Машина — 50 евро/час
Начало
🚩 Мы приедем за Вами в Ваш отель.
Место завершения
🏁 Мы проводим Вас до отеля.
Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа
Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа
Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа
Универсальный маршрут: Все чудеса Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла Р.
Алла Р.
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