Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Все, что Вы хотите посмотреть, места, в которых Вы мечтали побывать, все, о чем когда-либо слышали или читали - все возможно на универсальном маршруте! Вы сами решаете куда пойти или поехать, и сколько времени будет продолжаться экскурсия ⛳. Гид-аккомпаниатор найдет лучшее решение, чтобы воплотить в жизнь любую Вашу мечту!
Вы бронируете наше время, мы находим решение для любых поставленных задач!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные и транспортные билеты
Питание
Машина — 50 евро/час
Начало
🚩 Мы приедем за Вами в Ваш отель.
Место завершения
🏁 Мы проводим Вас до отеля.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.