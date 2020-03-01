Гастрономические экскурсии в Париже

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Завтрак в парижской кофейне и прогулка по архитектурным символам города

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Утро – идеальное время для первого знакомства с Парижем! Мы пройдем по спокойному и приятному городу, благоухающему свежей выпечкой, и рассмотрим его известнейшие архитектурные памятники.

В уютной кофейне попробуем французские круассаны и прикоснемся к особой атмосфере и поэзии Парижа.

Вы не только узнаете всё самое интересное из истории города, но и научитесь по-настоящему любить и понимать Париж!
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры Парижа

Я познакомлю вас с самыми известными достопримечательностями Парижа. Вы увидите главную церковь города – Собор Парижской Богоматери, самую красивую улицу Европы – великолепные Елисейские поля, Триумфальную Арку – памятник славы наполеновской армии, площадь Согласия, мост Александра III – самый изящный в Париже, эспланаду Дома Инвалидов и Оперу Гарнье. Также рассмотрим Пантеон, Люксембургский сад, городскую Ратушу и самую старую резиденцию французских королей – Консьержери. И, конечно, поприветствуем главную красавицу города – Эйфелеву башню!

Утренний кофе с круассаном

Чтобы немного отдохнуть от архитектурных шедевров и полюбоваться пробуждающимся Парижем, мы зайдем в одну из уютных городских кофеен. Вы сами решите, чем мы будем любоваться во время завтрака: собором Нотр-Дам, утренним Монмартром или изящным собором Святого Людовика. За чашечкой кофе с круассанами поговорим о современной жизни Парижа, его философии и нравах местных жителей.

Атмосфера парижских улиц

Вы прочувствуете, как сочетаются в Париже столичный шик и провинциальный шарм, делая этот город поистине уникальным. Мы окунемся в историю Парижа, поговорим о местах, связанных с всемирно известными художниками и поэтами. Я расскажу вам о двух лицах города, объясню, почему Париж – это город-ансамбль, а также открою секреты воздушно-эстетической перспективы, которая лежит в основе города.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит завтрак в кофейне.

Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Добрый день! Я работаю гидом по всей Франции уже 20 лет. Хорошо знаю и очень люблю эту страну. Моя специализация - автомобильные экскурсии по регионам Франции. Очень люблю Нормандию, Бретань, виноградники Шампани и Бургундии. Хотя знакомство с Францией всегда предлагаю начать с обзорной экскурсии по Парижу. Я очень люблю этот город, и постараюсь, чтобы и Вы полюбили его. Все мои маршруты уникальны. Вы увидите самые красивые места и услышите самые интересные истории. Приглашаю в путешествие.
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Гастрономические экскурсии в Париже

В Париже есть, пить, по улицам бродить!В Париже есть, пить, по улицам бродить!В Париже есть, пить, по улицам бродить!
195 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Прогулка по легендарным местам столицы, сыр под вино на плэнере и обед в чисто французском месте
Я не только покажу вам лицо Парижа с его роскошными дворцами и королевскими садами, но и научу наслаждаться едой, как истинный француз! Мы затеряемся на старинных улицах Латинского квартала, заглянем за нормандской готикой в церковь недалеко от Нотр-Дама, поучимся «искусству жить» на Понт-Нёф с вином и сыром — и пообедаем в ресторане.
Праздник вкуса: дегустация лучших сыровПраздник вкуса: дегустация лучших сыровПраздник вкуса: дегустация лучших сыров
скидка10%
€117
106 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Узнать о гастрономических предпочтениях парижан, пробуя местные деликатесы в сырно-винном баре
Кто не пробовал сыров у лучших парижских сыроделов, тот, в общем-то, и не бывал в Париже. Поэтому приглашаю вас отправиться в уютный сырно-винный бар квартала Батиньоль, где мы проведем пару часов, пробуя вкуснейшие сорта сыров и подобранное к ним французское вино. Вы узнаете о тонкостях винной дегустации и особенностях сырного производства, познакомитесь с гастрономическими пристрастиями французов и проведете время, как истинный парижанин.
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
скидка10%
€144
130 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Индивидуальная дегустация-квест в музее винаИндивидуальная дегустация-квест в музее винаИндивидуальная дегустация-квест в музее вина
От 78 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Восприятие французского вина через 5 ощущений в музее «Les Caves du Louvre»
Оказавшись в Париже, вы непременно захотите познакомиться с миром французского вина! Для этого мы посетим музей «Les Caves du Louvre» в самом центре города, где вы узнаете все тонкости создания, хранения и дегустации любимого напитка французов. Экскурсия пройдет в формате квеста, во время которого с помощью органов чувств вы откроете всю палитру ощущений: запах вина, его цвет, вкус, текстуру и форму.
Квартал Марэ: будни французского аристократаКвартал Марэ: будни французского аристократаКвартал Марэ: будни французского аристократа
195 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
Если вы готовы с головой погрузиться в мир парижской аристократии 18 века, моя исторически-гастрономическая прогулка по улицам Марэ для вас! Вы перенесетесь в эпоху Марии-Антуанетты, пробуя французские пирожные, выбирая изысканный парфюм и рассматривая интерьеры стиля рококо. Я отведу вас в чудесную сырную лавку, расскажу секрет крема «Шантильи» и помогу проникнуть в покои принцев и принцесс, где вам откроются интриги, быт и кулинарные предпочтения монарших особ.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынкуВ Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынкуВ Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
От 255 за экскурсию
4 часа
44 отзыва
Взять в руки, понюхать, надкусить, посмаковать — разобрать продукты местного маркета на вкусы
На экскурсии я расскажу истории о французской кухне и парижанах. Вы откроете для себя тонкий вкус свежей фуа-гра, копчёных колбас и чёрного трюфеля, узнаете о разных по предназначению сортах оливкового масла из Прованса, познакомитесь с шедеврами местных кондитеров и с многообразием легендарных сыров. И в результате — раскроете для себя все прелести французской кухни!

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