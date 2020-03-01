Гастрономические экскурсии в Париже

Что вас ожидает

Архитектурные шедевры Парижа

Я познакомлю вас с самыми известными достопримечательностями Парижа. Вы увидите главную церковь города – Собор Парижской Богоматери, самую красивую улицу Европы – великолепные Елисейские поля, Триумфальную Арку – памятник славы наполеновской армии, площадь Согласия, мост Александра III – самый изящный в Париже, эспланаду Дома Инвалидов и Оперу Гарнье. Также рассмотрим Пантеон, Люксембургский сад, городскую Ратушу и самую старую резиденцию французских королей – Консьержери. И, конечно, поприветствуем главную красавицу города – Эйфелеву башню!

Утренний кофе с круассаном

Чтобы немного отдохнуть от архитектурных шедевров и полюбоваться пробуждающимся Парижем, мы зайдем в одну из уютных городских кофеен. Вы сами решите, чем мы будем любоваться во время завтрака: собором Нотр-Дам, утренним Монмартром или изящным собором Святого Людовика. За чашечкой кофе с круассанами поговорим о современной жизни Парижа, его философии и нравах местных жителей.

Атмосфера парижских улиц

Вы прочувствуете, как сочетаются в Париже столичный шик и провинциальный шарм, делая этот город поистине уникальным. Мы окунемся в историю Парижа, поговорим о местах, связанных с всемирно известными художниками и поэтами. Я расскажу вам о двух лицах города, объясню, почему Париж – это город-ансамбль, а также открою секреты воздушно-эстетической перспективы, которая лежит в основе города.