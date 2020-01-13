71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Обзорная прогулка по главным объектам города для тех, кто спешит

Dina
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Dina – ваш гид
Оказавшись в Париже, так хочется всё успеть – всё увидеть, понять и почувствовать! Эта экскурсия создана специально для тех, кто спешит узнать о французской столице всё самое интересное.

Вы прогуляетесь вдоль Сены, увидите Лувр и Пале-Рояль, отдохнете в скверах у Елисейских полей, погружаясь в историю и невероятную атмосферу Парижа.
€150
120 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча фонтан Сен-Мишель
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У этой экскурсии71 отзыв
4.76
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа

Что вас ожидает

Увидеть «визитные карточки» Парижа
Мы осмотрим остров Сите, мосты через Сену, помпезный Лувр и грациозный Пале-Рояль, роскошный сад Тюильри и небольшие скверы при Елисейских полях. Все эти места хранят свои легенды, которые сплетаются в одну большую историю – историю Парижа. На прогулке мы проследим развитие города от римских развалин до современности. Вы узнаете, как строился Нотр-Дам и откуда появились химеры, почему городские часы защищали от парижан, что натворил брат Шарля Перо и другие интересные истории.

Прочувствовать атмосферу города
Эта прогулка для тех, кто спешит, но мы все-таки не будем торопиться: насладимся спокойствием небольших парижских площадей и скверов, сделаем отличные снимки в живописных переулках, рассмотрим кораблики на Сене и, если захотите, выпьем по чашечке кофе в королевском дворце. Ведь один из главных принципов жизни парижан – наслаждаться моментом!

Организационные детали

  • Эта экскурсия существует в двух версиях: 3 часа и 4 часа. Длинная 4-часовая версия включает в себя прогулку по Левому берегу с его римскими термами, средневековыми церквями и, конечно же, знаменитым университетом Сорбонной.
  • К оплате принимаются банковские карты.
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа
Узнать Париж за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура фонтан Сен-Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Добрый день! Я Дина, историк с дипломом (МГУ), парижелюб и франкофил. Лицензированный гид. Люблю гулять по городу и рассказывать истории, делиться небольшими секретами города и болтать. И пить хороший кофе. Все экскурсии я разрабатываю сама на основе толстых книжек и архивных данных. До встречи на улочках Парижа!
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо Дина, нам все понравилось!
30 ноября 2019
Дина - прекрасная артистичная многознающая гид!
28 октября 2019
Гид очень хорошо ведёт экскурсию, не по шаблону, а готова в любой момент ответить на интересующие вопросы. Время пролетело незаметно, легко и приятно. Огромное спасибо.
8 октября 2019
Отличная обзорная экскурсия. Дина очень доходчиво и интересно рассказала историю Парижа и современный быт типичного Парижанина. Отличная экскурсия. Рекомендую 4 часа чтобы все детальней изучить.
26 сентября 2019
Спасибо за отличную экскурсию. Мы узнали много интересных фактов и увидели Париж с другой стороны. Несмотря на дождь нам очень понравилось.
29 августа 2019
Дина провела экскурсию очень хорошо. Нам очень понравилось. Рекомендую.
Андрей
16 августа 2019
Поход на вольную тему по любому маршруту))
Отлично провели время под интересные рассказы о Париже.
Свежепостроенные «древности» часто не настолько хороши как рассказы о них ;))
Чашечка кофе в правильном месте и ...вуаля,- жизнь прекрасна!
17 июля 2019
Без Дины впечатление от Парижа было бы в 100 раз хуже! А так - супер! Были с дочкой 7 лет, Дина смогла ее заинтересовать! Было весело , непринужденно и интересно!
5 июля 2019
Экскурсия "Узнать Париж за 3 часа" с гидом Диной оставила неоднозначные впечатления.Гид,несомненно,обладает необходимыми познаниями,но не проявляет особой заинтересованности в их подаче.Было много молчаливых пауз,во время которых мы просто шли от одного объекта к другому.За 3 часа можно было успеть посмотреть и рассказать гораздо больше.Последние полчаса мы просто двигались в сторону кафе,где она предложила нам перекусить (мы сказали,что голодны).
Изабелла
28 мая 2019
Просто восторг. Дина фантастическая!!
Ещё 61 отзыв

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