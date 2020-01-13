71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть «визитные карточки» Парижа

Мы осмотрим остров Сите, мосты через Сену, помпезный Лувр и грациозный Пале-Рояль, роскошный сад Тюильри и небольшие скверы при Елисейских полях. Все эти места хранят свои легенды, которые сплетаются в одну большую историю – историю Парижа. На прогулке мы проследим развитие города от римских развалин до современности. Вы узнаете, как строился Нотр-Дам и откуда появились химеры, почему городские часы защищали от парижан, что натворил брат Шарля Перо и другие интересные истории.

Прочувствовать атмосферу города

Эта прогулка для тех, кто спешит, но мы все-таки не будем торопиться: насладимся спокойствием небольших парижских площадей и скверов, сделаем отличные снимки в живописных переулках, рассмотрим кораблики на Сене и, если захотите, выпьем по чашечке кофе в королевском дворце. Ведь один из главных принципов жизни парижан – наслаждаться моментом!