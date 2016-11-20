2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Про этот музей мало кто знает, поэтому в отличие от Лувра — здесь нет толп. Зато есть Рембрандт, Рубенс, фрески из Венеции, фламандские шпалеры с золотыми и серебряными нитями, египетские амулеты, комод, принадлежавший одной из любовниц Людовика XIV. Предлагаю вам познакомиться с богатой коллекцией музея, его интерьерами и целой эпохой в жизни Парижа!

О музее

Хочу пригласить вас в гости к парижанке из XIX века по имени Нелли, которой благодаря своим красоте, уму и таланту (она была художницей) удалось выйти замуж за одного из самых завидных женихов Франции. Эдуард был богатым, красивым, мужественным и смелым. Его семья, естественно, была против этого брака. Вот это романтика!

Брак состоялся, и молодожены поселились в роскошном особняке в одном из самых престижных районов Парижа. Лестницу в их доме чуть было не построил архитектор Оперы — Шарль Гарнье. Потолки расписали самые именитые и дорогостоящие художники второй половины XIX века.

О приемах, которые устраивали Нелли и Эдуард, говорил весь Париж. Ведь Эдуард был близким другом императора Наполеона III, поэтому иногда на музыкальный вечер к супругам могли прийти до 1000 гостей.

Со стен, обитых шелком, на гостей смотрели портреты XVIII века таких французских художников как Давид, Виже Лебрен, Буше, Шарден. Все эти картины по прежнему здесь.

Только избранные и достойные могли побывать в частном итальянском музее, куда пускали далеко не всех. Представьте себе, что полотна кисти Боттичелли, Мантенья или Беллини можно увидеть не только в Лувре, но и в музее Жакмар Андре.