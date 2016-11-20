2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Богатая коллекция и дорогие интерьеры некогда роскошного особняка знатной семьи XIX века, ныне музея

Александра
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Александра – ваш гид
Про этот музей мало кто знает, поэтому в отличие от Лувра — здесь нет толп.

Зато есть Рембрандт, Рубенс, фрески из Венеции, фламандские шпалеры с золотыми и серебряными нитями, египетские амулеты, комод, принадлежавший одной из любовниц Людовика XIV.

Предлагаю вам познакомиться с богатой коллекцией музея, его интерьерами и целой эпохой в жизни Парижа!
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли

О музее

Хочу пригласить вас в гости к парижанке из XIX века по имени Нелли, которой благодаря своим красоте, уму и таланту (она была художницей) удалось выйти замуж за одного из самых завидных женихов Франции. Эдуард был богатым, красивым, мужественным и смелым. Его семья, естественно, была против этого брака. Вот это романтика!

Брак состоялся, и молодожены поселились в роскошном особняке в одном из самых престижных районов Парижа. Лестницу в их доме чуть было не построил архитектор Оперы — Шарль Гарнье. Потолки расписали самые именитые и дорогостоящие художники второй половины XIX века.

О приемах, которые устраивали Нелли и Эдуард, говорил весь Париж. Ведь Эдуард был близким другом императора Наполеона III, поэтому иногда на музыкальный вечер к супругам могли прийти до 1000 гостей.

Со стен, обитых шелком, на гостей смотрели портреты XVIII века таких французских художников как Давид, Виже Лебрен, Буше, Шарден. Все эти картины по прежнему здесь.

Только избранные и достойные могли побывать в частном итальянском музее, куда пускали далеко не всех. Представьте себе, что полотна кисти Боттичелли, Мантенья или Беллини можно увидеть не только в Лувре, но и в музее Жакмар Андре.

В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли
В гости к художнице по имени Нелли

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
20 ноября 2016
Первый раз была в этом особняке 1 января 2010 года. Меня тогда поразила очередь в 11 утра. Французы, только начинаю их понимать! Музей Жакмар-Андре обязательно включите в список необходимых к посещению с гидом Александрой! Хочется добавить "Только для женщин". Почему? Историю Нелли и не только Вы узнаете на экскурсии. P.S. Были вместе с 15 летней дочерью. Все супер! Александра, спасибо Вам
24 сентября 2015
Экскурсия очень интересная. Погружаешься в атмосферу богатого парижского дома 19 века. Детям тоже будет очень интересно-в музее есть специальные развивающие книжечки с детскими заданиями. Спасибо нашему экскурсоводу Александре за рассказ об этом музее и его экспонатах.

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