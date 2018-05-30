3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стена Любви, секреты влюбленных, потайные сады и скверы для поцелуев в романтичном Монмартре

Anna
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Anna – ваш гид
Тонкая романтика настоящего Парижа с мостовыми, лестницами, фонарями, потайными садами, крытыми пассажами XIX века, виноградниками, потайным рестораном с оранжереей...

Таинственная, неизведанная и манящая сторона Монмартра!
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!

Программа

Париж — это декорация для романтичной прогулки, где все о любви, и только для вас двоих! Я хочу показать вам те места, которые бережливые парижане хранят для себя, где нет толп туристов и мосты не дрожат под тяжестью замочков с сердечками. Это тонкая романтика настоящего Парижа без розовых ленточек, но с мостовыми, лестницами, фонарями, потайными садами, крытыми пассажами XIX века, виноградниками, самым вкусным в Париже кофе и потайным рестораном с оранжереей и самым романтичным названием…

Вы гуляете по Парижу вдвоем, а я просто навигатор и голос за кадром. Я покажу вам продолжение фильма о любви. Те места, где влюбленные гуляют, пьют кофе и целуются после титров! Таинственная, неизведанная и манящая сторона Монмартра! Стена Любви, отель Аmour, лучшие маленькие скверы для первого, второго и четыреста пятьдесят восьмого поцелуя, легенды, тайны и секреты парижских влюбленных!

Итак, в Париж с любовью и из Парижа с любовью и сказочными воспоминаниями!

Организационные детали

Дополнительные услуги: мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъемка по ходу экскурсии “From Paris with love”. Цена договорная.

В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!
В Париж с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
30 мая 2018
Экскурсия с Анной прошла на одном дыхании! Она очень увлечённый человек, любящий Париж и людей в Париже. Много маленьких историй уместились в нашей пешей прогулке по Монмартру. Большое количество мелочей и деталей, которые именно и остаются в памяти и составляют соль наших воспоминаний о городе.
Кроме того, Анна поделилась некоторыми секретами общения с парижанами, которые помогли нам в дальнейшем), порекомендовала ресторан, где мы отметили наше небольшое семейное торжество и дала очень нужную для нашего путешествия информацию. Огромное ей спасибо!
Всем рекомендую Анну, как чудесного гида)
Юлия
2 мая 2018
Анна-удивительно интересный человек и рассказчик! Мы были в восторге! Она с удовольствием делится всеми. Тонокостчми и своими знаниями о городе! Мы любим не туристические маршруты, и в этом деле Анна-спец!
3 февраля 2014
Очень благодарны Анне за милую прогулку по Монмартру. После прогулки остается ощущение, что ты наполнен радостью, легкой французской непринужденностью и романтикой. На память остались потрясающие фотографии, каждая из которых передает наши эмоции, флер парижской жизни с их знаменитым savoir vivre, неповторимое очарование Монмартра и ... желание туда вернуться!

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