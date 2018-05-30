3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Париж — это декорация для романтичной прогулки, где все о любви, и только для вас двоих! Я хочу показать вам те места, которые бережливые парижане хранят для себя, где нет толп туристов и мосты не дрожат под тяжестью замочков с сердечками. Это тонкая романтика настоящего Парижа без розовых ленточек, но с мостовыми, лестницами, фонарями, потайными садами, крытыми пассажами XIX века, виноградниками, самым вкусным в Париже кофе и потайным рестораном с оранжереей и самым романтичным названием…

Вы гуляете по Парижу вдвоем, а я просто навигатор и голос за кадром. Я покажу вам продолжение фильма о любви. Те места, где влюбленные гуляют, пьют кофе и целуются после титров! Таинственная, неизведанная и манящая сторона Монмартра! Стена Любви, отель Аmour, лучшие маленькие скверы для первого, второго и четыреста пятьдесят восьмого поцелуя, легенды, тайны и секреты парижских влюбленных!

Итак, в Париж с любовью и из Парижа с любовью и сказочными воспоминаниями!