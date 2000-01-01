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Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт

Victor V.
Victor V. – Гид из Парижа
Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €95 за человека

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Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт
Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт

Что вы увидите

  • Территорию и интерьеры Во-ле-Виконт
  • невероятное "шоу" 2000 свечей.
Представьте себе усадьбу 17-го века, территория которой по вечерам освещается 2000 свечей, как это было до изобретения электричества…
В наше время такое грандиозное зрелище предлагает Во-ле-Виконт – великолепный дворец эпохи Возрождения с первым классическим французским парком, который был построен для финансиста короля-солнце Людовика XIV, Николя Фуке.
Даже сегодня, спустя столетия, Во-ле-Виконт считается жемчужиной Франции и не уступает по посещаемости Версалю и замкам в Долине Луары.
Май – особенный месяц для этого места, ведь начиная с первой субботы месяца раз в неделю по вечерам перед гостями открывается незабываемое зрелище, именуемое «Вечера свечей». 2000 свечей освещают фасады и территорию усадьбы, таинственно мерцая и погружая всех в свою мистическую атмосферу.
Такая экскурсия ⛳ – отличный повод не просто посетить внутреннее пространство усадьбы-дворца, но и восхититься романтической «интонацией» данного вечера.
Что входит
  • транспорт
  • русскоговорящий лицензированный гид-экскурсовод
  • экскурсия согласно программе
  • входные билеты
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается питание во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Opéra Garnier
Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт
Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Victor V.
Victor V.
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