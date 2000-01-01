Представьте себе усадьбу 17-го века, территория которой по вечерам освещается 2000 свечей, как это было до изобретения электричества…

В наше время такое грандиозное зрелище предлагает Во-ле-Виконт – великолепный дворец эпохи Возрождения с первым классическим французским парком, который был построен для финансиста короля-солнце Людовика XIV, Николя Фуке.

Даже сегодня, спустя столетия, Во-ле-Виконт считается жемчужиной Франции и не уступает по посещаемости Версалю и замкам в Долине Луары.

Май – особенный месяц для этого места, ведь начиная с первой субботы месяца раз в неделю по вечерам перед гостями открывается незабываемое зрелище, именуемое «Вечера свечей». 2000 свечей освещают фасады и территорию усадьбы, таинственно мерцая и погружая всех в свою мистическую атмосферу.

Такая экскурсия ⛳ – отличный повод не просто посетить внутреннее пространство усадьбы-дворца, но и восхититься романтической «интонацией» данного вечера.