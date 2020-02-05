3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Версаль: один день из жизни Людовика XIV

Оценить блеск дворцовых интерьеров, выучить придворный этикет и понять «короля-солнце»

Евгения
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Евгения – ваш гид
Версаль — не просто дворцово-парковый ансамбль, изящные фонтаны и придворная жизнь; это настоящий культурный феномен.

Придворный, попадая в Версаль, погружался в детально выверенный декор интерьеров, следовал строгим правилам и расписанию, восхищался величием и военными победами Франции и, конечно, королем.

На экскурсии я предлагаю вам почувствовать себя новым придворным, которого я посвящу во все тонкости этикета.

Я покажу дворец, расскажу о многочисленных интригах и жизни в нём и поделюсь секретами о Людовике XIV.
От 126 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча оговаривается отдельно с каждым путешественником. Я предлагаю удобный вариант встречи у метро Motte-Piquet Grenelle чтобы дальше совместно ехать в Версаль, чтобы вы не потерялись
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV

Что вас ожидает

Все могут короли
Главная фигура Версальского дворца — король Людовик XIV. Вы узнаете, каким человеком он был, как проходил его день и каковы его привычки. Вы удивитесь, услышав, кто именно должен был целовать короля сразу после пробуждения — и какая за этим следовала церемония. Я расскажу, что пообещал король умирающей матери и сдержал ли он это обещание. Какое у Людовика любимое блюдо, каков любимый парфюм? Какая игра больше всего нравилась Людовику, как выглядела его любимая картина и скульптура — эти и другие детали откроют для вас его натуру.

Дом солнца
Версаль по праву считается детищем Людовика. Вы узнаете о его истории, о выдающихся архитектурных решениях и ценности интерьеров. Я расскажу, как меняются портьеры и обивка стен в зимние и летние сезоны, поведаю тайну «корабля» из золота весом в 26 кг и королевского трона из цельного серебра. Вы поймете, на какое сокровище указывает Аллегория Великодушия, и попытаетесь разгадать смысл росписи плафонов, соединив найденные астрологические символы, указания на астрономические открытия и мифологических персонажей.

Этикет и не только
Мы поговорим и о придворной жизни: о том, что происходило во дворце днем, а что — ночью. Как мылись придворные в Версале, откуда пошло слово «туалет» и что оно обозначало первоначально. Какую «жвачку» использовали дамы, чтобы освежить дыхание, каков правильный макияж XVII века и каким способом брюнетки превращались в блондинок. Затронем и тему медицины: хоть король и обладал недюжинным здоровьем по тем меркам, однако тяжелые болезни привели к многочисленным операциям.
А закончим экскурсию прогулкой по саду Версаля, план которого был придуман непосредственно «королем-солнцем»: в прошлом сюда приглашали только избранных.

Организационные детали

  • После бронирования экскурсии я заранее куплю для вас билеты в Версаль: в таком случае вход во дворец будет без очереди. Билеты не включены в стоимость: 15 евро за 1 человека с моей скидкой гида.
  • Также отдельно оплачивается проезд ко дворцу на комфортабельном общественном транспорте — 8 евро с человека.
  • С собой рекомендую взять бутылку воды.
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Версаль: один день из жизни Людовика XIV

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура оговаривается отдельно с каждым путешественником. Я предлагаю удобный вариант встречи у метро Motte-Piquet Grenelle чтобы дальше совместно ехать в Версаль, чтобы вы не потерялись.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Диломированный историк искусства (СПБГУ + школа Лувра) и национальный сертифицированный гид во Франции. Я специализируюсь на искусстве XVII века, предметах декоративно-прикладного искусства, мебели и сервировке стола, а также антиквариате. Имея многолетниый опыт работы гидом и переводчиком, я помогу вам узнать искусство и жизнь Франции в ее разных проявлениях, а также посоветую и помогу приобрести антиквариат на блошиных рынках и в аукционных домах.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Экскурсия " не тяжелая",воспринимается очень легко.Гид очень понравилась,будем рекомендовать друзьям.
6 сентября 2019
Экскурсия неплохая, но абсолютно нет заинтересованности у гида преподнести ее. Просто вялотекущий рассказ. Из всех пройденных экскурсий в Париже, от этой не осталось ни эмоций, ни желания еще раз обратиться к этому гиду. Анна попросила нас приехать к определённому времени, без опозданий, в итоге еще целый час ждали ее на месте.
3 мая 2019
Отличная экскурсия. Понятная и интересная, даже ребёнок 7’лет слушал и ему понравилось.

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