Если вы хотите весело 🥳 и интересно провести время всей семьёй, зоопарк сафари-парк Туари обязателен для посещения.
Он находится в 40 км. от Парижа. На 150 га животные собраны со всего мира, всего насчитывается около 1000 и все они ходят свободно по территории парка. Это лошади, слоны, жирафы, гиены, зебры и многие другие.
Прозрачный коридор со львами и тиграми, подземный мир за стеклом и сады, розариумы с замком - всё это принесёт ощущение единства с природой и праздника для детей и взрослых.
Что входит
Транспорт
услуги гида
Что не входит
Билеты оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 Возле вашего отеля или по согласованию
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.