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Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари

5
4 отзыва
Ольга В.
Ольга В. – Гид из Парижа
Отправтесь в путешествие по уникальному сафари-парку Туари, где экзотические животные со всего мира живут в дикой природе, а у вас будет возможность понаблюдать за их естественным времяпровождением.

На территории парка вас ждет множество приключений: прозрачный коридор со львами и тиграми, крупнейший в Европе лабиринт, старинный замок 🏰 и подземные миры, откуда можно тайно наблюдать за его обитателями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €450 за экскурсию

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Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари

Что вы увидите

  • сафари-парк Туари (Thoiry ZooSafari)
  • Замок Ла Пануз и старинные сады
Если вы хотите весело 🥳 и интересно провести время всей семьёй, зоопарк сафари-парк Туари обязателен для посещения.
Он находится в 40 км. от Парижа. На 150 га животные собраны со всего мира, всего насчитывается около 1000 и все они ходят свободно по территории парка. Это лошади, слоны, жирафы, гиены, зебры и многие другие.
Прозрачный коридор со львами и тиграми, подземный мир за стеклом и сады, розариумы с замком - всё это принесёт ощущение единства с природой и праздника для детей и взрослых.
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 Возле вашего отеля или по согласованию
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари
Весёлое семейное путешествие в удивительном Зоо-сафари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга В.
Ольга В.
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4 отзыва оставили туристы

Ольга В. проводит ещё 3 экскурсии

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