Если вы хотите весело 🥳 и интересно провести время всей семьёй, зоопарк сафари-парк Туари обязателен для посещения.

Он находится в 40 км. от Парижа. На 150 га животные собраны со всего мира, всего насчитывается около 1000 и все они ходят свободно по территории парка. Это лошади, слоны, жирафы, гиены, зебры и многие другие.

Прозрачный коридор со львами и тиграми, подземный мир за стеклом и сады, розариумы с замком - всё это принесёт ощущение единства с природой и праздника для детей и взрослых.