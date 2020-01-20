23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города

Анна
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Анна – ваш гид
Стремительно развивающийся современный Париж все больше скрывает и прячет за модерновыми фасадами своё историческое лицо.

Давайте вместе отправимся на поиск сокровищ: старинных вывесок, пассажей, кондитерских времен королей и пусть ничего не ускользнет от наших глаз!
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча В районе метро Grands boulevards
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У этой экскурсии23 отзыва
4.91
Все дороги ведут в Montorgueil
Все дороги ведут в Montorgueil

Программа

Если вы оказались в Париже, в одном из красивейших городов мира, oбязательно посетите квартал Montorgueil. Если уж сама английская королева Елизавета II не смогла удержаться от того, чтобы не заглянуть на улицу Montorgueil за пирожными из самой старинной кондитерской Парижа, найдите и вы минутку для для этого удивительного места!

Квартал Montorgueil — это древнейшая торговая артерия города. Здесь в каждом здании история — здесь жили, работали, кутили Моцарт, Маркиза де Помпадур, Пикассо, Дали…

Мы начнем нашу прогулку, углубившись в серпантин парижских дворов и улочек. Пройдем мимо живописной био-стены, а затем с головой окунемся в кипящий мир улицы Montorgueil, где, куда не повернешь голову — всюду что-то интересное.

Одна из стариннейших улиц, она превратилась в место паломничества любителей насладиться кухнями всего мира, поклонников дизайнерских объектов, а также ценителей истинно французских радостей: улиток, устриц и сыров всех сортов. Заглянув в гости ко всем, мы не оставим без внимания и самую старинную кондитерскую Парижа.

Стоит немного свернуть с улицы, и вот мы в старинном, скрытом от туристических толп пассаже. Здесь, среди антикварных лавок, ателье эбениста и множества маленьких бутиков как нигде чувствуется дух старого, настоящего Парижа.

Я бы хотела показать вам множество старинных скрытых от глаз уголков. Мы увидим самый большой орган Франции, а закончим наше путешествие в парке Нельсона Манделы, чтобы поприсутствовать при историческом событии: стройке века, которая вскоре полностью изменит облик этого старинного квартала.

Все дороги ведут в Montorgueil
Все дороги ведут в Montorgueil
Все дороги ведут в Montorgueil
Все дороги ведут в Montorgueil

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В районе метро Grands boulevards.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я дизайнер интерьера и декоратор. Мне посчастливилось жить и работать в Париже — одном из самых замечательных городов на Земле, вечном источнике вдохновения! В свободное от работы время я очень люблю отправиться гулять по городу, наблюдать за его жизнью, затеряться в лабиринте узких улочек, прочувствовать историю, которую помнят старинные стены Парижа. И конечно, куда же без этого, «Chiner», что по-французски означает выискивать на многочисленных блошиных рынках древнюю мебель и другие занятные вещицы. Мне будет очень приятно встретиться с вами и рассказать о Франции, французах и, конечно, о своем любимом городе!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Очень понравилось! Много интересной и полезной информации! Гид Анна- обаятельный, ответственный и отзывчивый человек! Всем рекомендуем эту экскурсию!
12 ноября 2019
Экскурсия просто чудесная! Даже не заметили, как пролетело время. Анна очень приятный собеседник, было ощущение, как будто вышли на неспешную прогулку со старыми знакомыми. Очень интересно, увлекательно, узнли много нового и по-другому стали смотреть на город. Большое спасибо Анне за экскурсию!
20 апреля 2019
Большое спасибо Анне за проведенную экскурсию. Анна прекрасный рассказчик, доброжелательна, отвечает на все вопросы, возникающие в ходе экскурсии. Сам маршрут составлен прекрасно, показаны очаровательные и не стандартные к просмотру места Парижа. Анна очаровательный гид по Парижу, думаю,что все маршруты, которые она предлагает также интересны как этот.
10 февраля 2019
Анна прекрасный гид! Все было интересно, маршрут продуман!!! Спасибо агромное за проведенное время с вами!
Ольга
23 декабря 2018
Экскурсия прошла замечательно, на одном дыхании. Анна - очень внимательный и позитивный человек. Рассказала много интересного из истории и жизни французов. Мало того, что экскурсия была познавательной, много приятных эмоций доставило общение с Анной. Рекомендую.
5 июня 2018
Сделали заказ экскурсии и ни на секунду об этом не пожалели благодаря прекрасному гиду Анне. Прекрасное изложение исторического материала, личное обаяние и внимание к группе,сделали экскурсию увлекательной, не утомительной и очень познавательной. Всем рекомендую Анну как очень грамотного, интересного гида!!!
1 апреля 2018
Экскурсия отличная Анна супер!знание истории архитектуры умение излагать материал и просто личное обаяниеИнтересно умно увлекательно не стандартно так держатьРекомендую сами такаго Парижа вы не увидите
25 марта 2018
Мы не первый раз в Париже, но улица Montorgueil была для нас открытием! Спасибо Анне! Дом со стеной из зелени, историческая кондитерская, египетский дом, улица Марии Старт - новые впечатления. Анна рассказывает с большой любовью о том, что сама для себя открыла и делится этим с вами. Да, она не профессиональный гид, но это и подкупает. В общем и целом нам все понравилось! Анне успехов!!
Ирина
5 марта 2018
Экскурсия очень понравилась всей нашей разношерстной компании, и сыну 12-три лет и всем взрослым , включая дипломатического сотрудника, проживающего в Париже! На улице было очень холодно, но благодаря большому маршруту и темпу прогулки, мы совсем не замёрзли. Очень понравился собор святого Евстафия ( на следующий день вернулись в него, чтобы послушать орган). Анна, спасибо большое!
21 ноября 2017
Экскурсия вызвала полный восторг.Анна с первой же минуты завладела нашим вниманием,рассказывала всё очень живо и интересно,отличное знание темы экскурсии.
Мы получили огромное удовольствие.Спасибо большое Анна.Рекомендуем всем.
Ещё 13 отзывов

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