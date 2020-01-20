23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стремительно развивающийся современный Париж все больше скрывает и прячет за модерновыми фасадами своё историческое лицо. Давайте вместе отправимся на поиск сокровищ: старинных вывесок, пассажей, кондитерских времен королей и пусть ничего не ускользнет от наших глаз!

Программа

Если вы оказались в Париже, в одном из красивейших городов мира, oбязательно посетите квартал Montorgueil. Если уж сама английская королева Елизавета II не смогла удержаться от того, чтобы не заглянуть на улицу Montorgueil за пирожными из самой старинной кондитерской Парижа, найдите и вы минутку для для этого удивительного места!

Квартал Montorgueil — это древнейшая торговая артерия города. Здесь в каждом здании история — здесь жили, работали, кутили Моцарт, Маркиза де Помпадур, Пикассо, Дали…

Мы начнем нашу прогулку, углубившись в серпантин парижских дворов и улочек. Пройдем мимо живописной био-стены, а затем с головой окунемся в кипящий мир улицы Montorgueil, где, куда не повернешь голову — всюду что-то интересное.

Одна из стариннейших улиц, она превратилась в место паломничества любителей насладиться кухнями всего мира, поклонников дизайнерских объектов, а также ценителей истинно французских радостей: улиток, устриц и сыров всех сортов. Заглянув в гости ко всем, мы не оставим без внимания и самую старинную кондитерскую Парижа.

Стоит немного свернуть с улицы, и вот мы в старинном, скрытом от туристических толп пассаже. Здесь, среди антикварных лавок, ателье эбениста и множества маленьких бутиков как нигде чувствуется дух старого, настоящего Парижа.

Я бы хотела показать вам множество старинных скрытых от глаз уголков. Мы увидим самый большой орган Франции, а закончим наше путешествие в парке Нельсона Манделы, чтобы поприсутствовать при историческом событии: стройке века, которая вскоре полностью изменит облик этого старинного квартала.