На берегах Луары, одной из самых красивых 🤩 французских рек, раскинулись старинные замки 🏰 и дворянские усадьбы. Среди них - замок Шамбор - шедевр французского ренессанса, поражает своими размерами и величием. Одних только комнат в этом замке более четырехсот и они по прежнему хранят много тайн. Вам будет интересно узнать - почему Франциск I хотел быть поближе к графине Клод де Тури, которая проживала неподалёку, а так же - какое впечатление оставил замок на его соперника — Карла V.