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Замок Шамбор — жемчужина французского Ренессанса

Ярослав
Ярослав – Гид из Парижа
На берегах Луары расположилось множество замков и усадеб.

В небольшом городке Шамбор находится один из красивейших замков Франции.

Он удивляет своими размерами и величием.

Он и станет главным объектом экскурсии 🧭.

Роскошь Ренессанса, террасы с панорамными видами и огромный заповедник — все это вы исследуете за один день.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €175 за человека

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Замок Шамбор — жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор — жемчужина французского Ренессанса

Что вы увидите

  • Шамборский замок
  • парк
  • внутренние убранства
На берегах Луары, одной из самых красивых 🤩 французских рек, раскинулись старинные замки 🏰 и дворянские усадьбы. Среди них - замок Шамбор - шедевр французского ренессанса, поражает своими размерами и величием. Одних только комнат в этом замке более четырехсот и они по прежнему хранят много тайн. Вам будет интересно узнать - почему Франциск I хотел быть поближе к графине Клод де Тури, которая проживала неподалёку, а так же - какое впечатление оставил замок на его соперника — Карла V.
Что входит
  • В стоимость входит:
  • Трансфер Париж - Шамбор - Париж
  • Входные билеты в замок
  • Экскурсия сопровождается русскоязычам гидом
Что не входит
  • Есть пауза на обед
  • но он не входит в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Площадь Фонтенуа, 75015 Париж
Замок Шамбор — жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор — жемчужина французского Ренессанса
Замок Шамбор — жемчужина французского Ренессанса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав
Ярослав
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