На берегах Луары, одной из самых красивых 🤩 французских рек, раскинулись старинные замки 🏰 и дворянские усадьбы. Среди них - замок Шамбор - шедевр французского ренессанса, поражает своими размерами и величием. Одних только комнат в этом замке более четырехсот и они по прежнему хранят много тайн. Вам будет интересно узнать - почему Франциск I хотел быть поближе к графине Клод де Тури, которая проживала неподалёку, а так же - какое впечатление оставил замок на его соперника — Карла V.
Что входит
В стоимость входит:
Трансфер Париж - Шамбор - Париж
Входные билеты в замок
Экскурсия сопровождается русскоязычам гидом
Что не входит
Есть пауза на обед
но он не входит в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Площадь Фонтенуа, 75015 Париж
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.