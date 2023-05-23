Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси

Овладеть искусством экстремального вождения на новейшем треке среди гор

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Есть мнение, что дрифт — это для фанатов опасной езды или автогонщиков. На самом деле умение управлять заносом при повороте пригодится каждому водителю. Я организую для вас мастер-класс на безопасной площадке.

А проведёт его профессиональный инструктор, с которым вы максимально прокачаете навыки вождения, отработаете новые приёмы и с удовольствием погоняете по треку.
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Мастер-класс по дрифту на стадионе «Лило Арена» в Тбилиси
Ближайшие даты:
23
мая
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мая
25
мая
26
мая
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Можно просто уметь ездить на автомобиле — и совсем другое дело управлять им. Как вникнуть в основные принципы вождения, почувствовать габариты и мощность движущей силы? Уж точно не в городе, стоя в пробке по дороге на работу! На мастер-классе по дрифту вы узнаете о существующих техниках управляемого заноса и под руководством автогонщика попробуете повторить несколько приёмов.

К занятию допускаются все желающие старше 15 лет, как новички, так и опытные водители. Обучение проходит на специально подготовленных автомобилях с соблюдением всех норм безопасности. Отдельно стоит сказать о площадке: стадион «Лило Арена» построен на склоне и имеет естественный перепад высот. Это добавит вашей поездке энергии, адреналина и драйва.

Организационные детали

  • Трансфер к месту проведения мастер-класса и обратно организует для вас один из гидов нашего агентства
  • В стоимость входят услуги гида и профессионального русскоговорящего инструктора по дрифту, автодромный сбор и расходные материалы (шины, топливо)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Экстрим
Выездные
Природа и пейзажи
Горы
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