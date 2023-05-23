Есть мнение, что дрифт — это для фанатов опасной езды или автогонщиков. На самом деле умение управлять заносом при повороте пригодится каждому водителю. Я организую для вас мастер-класс на безопасной площадке. А проведёт его профессиональный инструктор, с которым вы максимально прокачаете навыки вождения, отработаете новые приёмы и с удовольствием погоняете по треку.

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Описание

Что вас ожидает

Можно просто уметь ездить на автомобиле — и совсем другое дело управлять им. Как вникнуть в основные принципы вождения, почувствовать габариты и мощность движущей силы? Уж точно не в городе, стоя в пробке по дороге на работу! На мастер-классе по дрифту вы узнаете о существующих техниках управляемого заноса и под руководством автогонщика попробуете повторить несколько приёмов.

К занятию допускаются все желающие старше 15 лет, как новички, так и опытные водители. Обучение проходит на специально подготовленных автомобилях с соблюдением всех норм безопасности. Отдельно стоит сказать о площадке: стадион «Лило Арена» построен на склоне и имеет естественный перепад высот. Это добавит вашей поездке энергии, адреналина и драйва.

Организационные детали