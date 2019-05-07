11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Получить общее представление о городе, его истории и современной жизни на неспешной прогулке

Maria
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Maria – ваш гид
Главные достопримечательности Тбилиси известны потому, что они уникальны.

Этот тур даст вам общее представление о том, что я называю «классикой»: о городе, его истории и жизни.

В процессе этой неспешной прогулки я расскажу вам множество легенд и преданий.

А также полезную информацию о том, куда можно сходить, где есть и где жить.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
4.64
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси
Прогулка по главным достопримечательностям Тбилиси

Программа

  • Главный Кафедральный собор Грузии Цминда Самеба, размеры и высота которого завораживают.
  • Тбилисские серные бани — место, с которого начался Тбилиси и которому город обязан свои названием.
  • Крепость Нарикала — визитная карточка города. Особенно она впечатляет ночью, когда включается подсветка. А днем вы сможете насладиться видами с крепости на город.
  • «Итальянские» дворики старого города — им, несомненно, не хватает итальянского лоска, но в них есть что-то очаровательное.
  • Сионский кафедральный собор, в котором хранится крест Святой Нино, — одна из главных святынь Грузии.
  • Гора Мтацминда.
  • На современном трамвайчике-фуникулере мы доедем до парка аттракционов и при желании покатаемся на колесе обозрения. Вид на город с него захватывает дух.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Я много путешествовала по миру, но поняла, что самое большое удовольствие мне доставляет Грузия. Люди, которых я встречала, и личный опыт позволяют получить запоминающиеся воспоминания всем моим гостям. Я провожу экскурсии, потому что мне нравится учиться, я люблю мир и люблю делиться своими знаниями с другими. Мои экскурсии гибкие, принимаются все ваши предложения и пожелания. Концепция персонального гида нравится мне тем, что люди видят то, что им действительно интересно. В зависимости от погоды, физподготовки и времени мы можем: изучать старинные церкви и монастыри; гулять по паркам; кататься на лошадях; заходить в музеи; отдыхать в аутентичных ресторанах или даже готовить грузинские блюда. Обещаю вам, что вы уедете из Грузии с огромным багажом приятных воспоминаний и желанием вернуться вновь.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 мая 2019
Спасибо Марии! Все было хорошо!
4 апреля 2018
Мария отлично провела нам экскурсию.Познавательно,не утомительно,весело.Было очень приятно погулять по Тбилиси с таким гидом.
12 марта 2018
Всем понравилось! Спасибо!
1 августа 2017
Всё очень понравилось. Интересный маршрут и рассказы) Спасибо за отличную экскурсию.
4 мая 2017
Мария интресно рассказала необходимую информацию для понимания города, истории, менталитета жителей.зазрдили в пару оч интересных подъездов.информацией владеет хорошо
Мне не хватило до идеала-больше интересных фактов, особенностей, Т ч не прочитаешь в Интранете.т е индивидуальности добавить экскурсии.в целом -рекомендовала бы друзьям
28 апреля 2017
Ходили на экскурсию с Марией. Наше место проживания было далековато от места начала экскурсии, и Мария любезно предложила забрать нас от дома. Мы прошли по основным туристическим местам старого города, многие из них не нашли бы при самостоятельной прогулке. Мария образованный и любящий город экскурсовод, рекомендую эту экскурсию.
Daniil
7 января 2017
Спасибо Марии - интересно было прогуляться по Тбилиси 31 декабря и послушать её рассказ о городе и стране. Мария не перегружает информацией, но рассказывает много интересных фактов из истории города и Грузии. Мы получили удовольствие от прогулки-экскурсии, даже несмотря на прохладный день. Благодарим и рекомендуем.
18 мая 2016
Спасибо Марии за познавательную экскурсию! Были в Тбилиси впервые, времени было мало, очень хотелось познакомиться с городом. Для первого знакомства - то, что нужно!
18 мая 2016
Большое спасибо Марие за пешеходную экскурсию по старому Тбилиси. Мы были впервые в Грузии. Мария информативно рассказала и показала основные достопримечательности. Порекомендовала ресторанчик, в котором можно отведать вкуснейшие грузинские блюда - "Захар Захарыч". Мария милая и приветливая. Экскурсия не напрягает обилием хрестоматийной информации, а это то, что нужно для неспешного первого знакомства с сердцем Кавказа.
12 января 2016
Благодарим Марию за экскурсию по главным достопримечательностям Тбилиси. Это была познавательная и увлекательная прогулка, богатая интересными фактами и не перегруженная датами. Понравилось, что Мария подготовила изображения исторических мест, как они выглядели раньше. Пожелания: Наверно еще лучше бы было, чтобы они были распечатаны (а не на телефоне).
Ещё 1 отзыв

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