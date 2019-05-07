11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я много путешествовала по миру, но поняла, что самое большое удовольствие мне доставляет Грузия. Люди, которых я встречала, и личный опыт позволяют получить запоминающиеся воспоминания всем моим гостям. Я провожу экскурсии, потому что мне нравится учиться, я люблю мир и люблю делиться своими знаниями с другими. Мои экскурсии гибкие, принимаются все ваши предложения и пожелания. Концепция персонального гида нравится мне тем, что люди видят то, что им действительно интересно. В зависимости от погоды, физподготовки и времени мы можем: изучать старинные церкви и монастыри; гулять по паркам; кататься на лошадях; заходить в музеи; отдыхать в аутентичных ресторанах или даже готовить грузинские блюда. Обещаю вам, что вы уедете из Грузии с огромным багажом приятных воспоминаний и желанием вернуться вновь.