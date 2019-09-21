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Гастрономический праздник, приправленный тостами, легендами, поэзией и музыкой

Георгий
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Георгий – ваш гид
«Supra» (от слова სუფრა — скатерть) — так мы называем грузинское застолье.

Со мной вы погрузитесь в его атмосферу: окажетесь в сказке ароматов и вкусов, гостеприимства и житейской мудрости.

Услышите национальные тосты, нескучные истории и легенды от гида-тамады.

И в итоге лучше узнаете и полюбите Сакартвело!
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Встреча у ресторана
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой

«Есть в Грузии поверие одно:
Застолью быть, где пьют вино.
…И тамада — души услада,
Свой скажет тост — уму прохлада».

Что вас ожидает

Традиционное застолье
Как перфекционист и эстет, я выбрал для нашего ужина один из лучших ресторанов Тбилиси. За столом, под аккомпанемент негромкой грузинской музыки, мы будем много говорить и смеяться. Вы узнаете:

  • в чем истинная роль тамады;
  • что на самом деле означает слово «алаверды»;
  • секрет о том, почему грузины не хмелеют и как продлевают жизнь;
  • что отличает грузинское застолье от пьянки;
  • обычаи и традиции нашей страны;
  • и многое-многое другое.

Сакартвело в тарелке и бокале
Пхали, сациви, лобио, чахохбили, шкмерули, аджапсандали — вы разберетесь в наших вкусных «заклинаниях») Точное меню для вашей даты экскурсии можно уточнить в переписке, но вас всегда ждут несколько холодных закусок, нежные хачапури, мясные и овощные блюда. К ужину подадут 300-400 мл фермерского вина, приготовленного в каноничном квеври, и прохладительные напитки.

Уверен, вы согласитесь с Пушкиным, что «каждое грузинское блюдо — это поэма»!

Организационные детали

  • Все угощения включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести только для вас и вашей компании (уточняйте в переписке).
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой
Supraнавтика — ужин-экскурсия с тамадой

Экскурсия проводится в пятницу и субботу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у ресторана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Георгий
Георгий
Мне 35. Я — филолог-журналист по образованию. За плечами более 5 лет экскурсий по Грузии, радийный и барменский опыт. Начинающий писатель. Перфекционист. А посему — стремление ко всему идеальному: в организации, в деталях, в работе над собой. Родился и вырос в Тбилиси. Люблю этот (не только по легенде) райский уголок на планете и свою работу. Мама-кулинар привила любовь ко вкусной еде. По мне не скажешь (вешу менее 60 кг), но обожаю вкусно поесть и выпить.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 сентября 2019
Отличная экскурсия, подходит как молодым, так и людям в возрасте. Георгий очень начитанный молодой человек, хорошо знающий историю и традиции своей страны. Что самое приятное, так это то что мы чувствовали себя в гостях у старого друга, а не на уроке истории. Гид очень хорошо подстраивался под каждую тему, благодаря чему, за столом, была дружественная атмосфера. Однозначно рекомендуем!! И хотим поделать Георгию удачи и успеха в любимом деле!

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