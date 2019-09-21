«Есть в Грузии поверие одно:
Застолью быть, где пьют вино.
…И тамада — души услада,
Свой скажет тост — уму прохлада».
Традиционное застолье
Как перфекционист и эстет, я выбрал для нашего ужина один из лучших ресторанов Тбилиси. За столом, под аккомпанемент негромкой грузинской музыки, мы будем много говорить и смеяться. Вы узнаете:
Сакартвело в тарелке и бокале
Пхали, сациви, лобио, чахохбили, шкмерули, аджапсандали — вы разберетесь в наших вкусных «заклинаниях») Точное меню для вашей даты экскурсии можно уточнить в переписке, но вас всегда ждут несколько холодных закусок, нежные хачапури, мясные и овощные блюда. К ужину подадут 300-400 мл фермерского вина, приготовленного в каноничном квеври, и прохладительные напитки.
Уверен, вы согласитесь с Пушкиным, что «каждое грузинское блюдо — это поэма»!