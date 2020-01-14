19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с богатой архитектурой «кавказского ар-нуво»

Нина
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Нина – ваш гид
Вы посетите парадные знаменитых домов района Сололаки и восхититесь смешением восточного и европейского колорита, удивительной лепниной на фасадах, расписными потолками и стенами, мраморными лестницами, чугунными решетками и воротами.

Старинные дома «помнят» голоса Гумилева, Айвазовского, Есенина, Мандельштама, Чайковского и даже Николая II.

Я расскажу самые интересные факты о «немых свидетелях истории» и их хозяевах, раскрою фамильные секреты и помогу уловить звуки и запахи прошлого.
От
€27
22 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Свободы 2
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У этой экскурсии19 отзывов
4.68
Тайны особняков Сололаки
Тайны особняков Сололаки

Что вас ожидает

Роскошные парадные — история и легенды
Экскурсия начнется на площади Свободы, откуда мы отправимся гулять по колоритному району Сололаки — подлинной архитектурной «сокровищнице» Тбилиси. Застроенный в конце XIX и начале XX веков, Сололаки — это пример уникального «кавказского ар-нуво». Вы посетите парадные жилых домов, украшенные росписью, лепниной и чугунным литьем. Погуляете по улицам Лермонтова, Чонкадзе, Мачабели и Галактиона и узнаете их историю. А еще отдохнете на уютной площади Гудиашвили, которую Пиросмани, по легенде, усыпал миллионом алых роз для любимой женщины.

Дом писателей и центральная улица района
Вы пройдете по «хребту» Сололаки и увидите знаковые места улицы Ладо Асатиани. Побываете в необычном доме с красочными витражами на границе районов Кала и Сололаки и познакомитесь с изделиями народных грузинских мастеров. Заглянете в церкви Земо Бетлеми и Квемо Бетлеми и полюбуетесь чудесными видами на город и окрестности. В завершение посетите Дом писателей, где в прекрасном саду можно выпить чашечку кофе, любуясь вековыми деревьями и великолепно оформленными фасадами старинного здания.

Организационные детали

Входной билет в Дом писателей не включен в стоимость — 3 лари (1 евро).

Тайны особняков Сололаки
Тайны особняков Сололаки
Тайны особняков Сололаки
Тайны особняков Сололаки
Тайны особняков Сололаки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Свободы 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Добрый день, дорогие путешественники! Я ношу самое распространенное в Грузии имя — Нина. Горжусь любимым Тбилиси, в котором родилась и живу всю свою жизнь за исключением нескольких лет, проведенных в Москве. У меня техническое образование, но душа романтика. Последние три года с удовольствием знакомлю гостей нашей страны с чудесным Тбилиси.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Ходили с Ниной на экскурсию в канун Нового года. Нина очень приятный и интеллигентный человек. Не нагружает датами и историческими событиями. Показала места обычно скрытые от глаз туриста. Район нуждается в реставрации. Дома и парадные очень запущены(( но мне было очень интересно слушать Нину. Однозначно, рекомендую экскурсию тем, у кого достаточно времени на осмотр Тбилиси и тем, кто любит необычные маршруты. Приятным бонусом от Нины было домашнее вино и сладости (подарок на нг))) Отдельное ей спасибо за хинкальную, которую она нам порекомендовала. Это лучшие хинкали , которые мы пробовали!
10 января 2020
Спасибо Вам большое за экскурсию, как я в шутку называю, по самые интересные подъезды Тбилиси. Увидели город с высоты и заострийский храм !
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового о Тбилиси. Благодарю Нину за экскурсию и рекомендую всем кто интересуется историей и культурой Тбилиси.
26 октября 2019
Экскурсия оригинальная! На первый взгляд кажется, что можно самостоятельно прогуляться по Тбилиси и заглянуть в подъезды, но Нина рассказывает такие истории, проводит по таким закоулкам, которые туристу самому не найти. Очень интересно! Кроме того, Нина помогла нам найти библиотеку и найти там полезные материалы, которые нас интересовали. Спасибо больше, это был прекрасный заключительный аккорд поездки в Тбилиси!
6 июня 2019
"Тайны особняков Сололаки" - из тех экскурсий, которые невозможно совершить самому. Понять, что за разбитой дверью скрывается великолепная парадная, или постучать в частное владение - с тем, чтобы увидеть разрушенный храм огнепоклонников - невозможно! Мы очень благодарны Нине за экскурсию, за общение, за большое количество новой и интересной для нас информации ( и не только по теме экскурсии). Спасибо! Ирина, Сергей Санадзе. Москва.
29 мая 2019
Очень оригинальная, необычная экскурсия. Для тех, кто хочет узнать что-то новое из истории Тбилиси. Нина очень хороший рассказчик. Не торопит экскурсантов, даёт время все посмотреть и пофотографировать
Яна
26 мая 2019
Хочу выразить благодарность Нине за экскурсию. Нина очень приятный человек и собеседник, пунктуальна. Показала нам много интересных мест, которые найти самим было бы сложно, а куда-то мы вообще не смогли бы попасть. Экскурсия нам понравилась - советую.
16 мая 2019
Если ваше первое знакомство с городом уже состоялось и вы хотели бы познакомиться с ним поближе - это ваша Экскурсия. Дополнительные штрихи к портрету удивительного города. Нина очень хороший рассказчик и прекрасный человек. То , что вы увидите , сами бы вы не увидели бы никогда! Однозначно рекомендую! Нине большое спасибо за понимание!
14 мая 2019
Хотим поблагодарить Нину за замечательную экскурсию. Узнали много нового и интересного о тех годах, о которых обычно много не рассказывают. Узнали истории многих домов и семей, которым эти дома пренадлежали и самое необычное было то, что благодаря Нине мы смогли посетить эти дома, сохранившиеся с начала прошлого века. Очень советую эту экскурсию! Нина смогла увлечь даже человека не увлекающегося историей:)
11 мая 2019
Прекрасная Экскурсия!
Нина хорошо знает маршрут, даёт много дополнительной информации.
Рекомендую!
Ещё 9 отзывов

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