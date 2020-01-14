19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Роскошные парадные — история и легенды

Экскурсия начнется на площади Свободы, откуда мы отправимся гулять по колоритному району Сололаки — подлинной архитектурной «сокровищнице» Тбилиси. Застроенный в конце XIX и начале XX веков, Сололаки — это пример уникального «кавказского ар-нуво». Вы посетите парадные жилых домов, украшенные росписью, лепниной и чугунным литьем. Погуляете по улицам Лермонтова, Чонкадзе, Мачабели и Галактиона и узнаете их историю. А еще отдохнете на уютной площади Гудиашвили, которую Пиросмани, по легенде, усыпал миллионом алых роз для любимой женщины.

Дом писателей и центральная улица района

Вы пройдете по «хребту» Сололаки и увидите знаковые места улицы Ладо Асатиани. Побываете в необычном доме с красочными витражами на границе районов Кала и Сололаки и познакомитесь с изделиями народных грузинских мастеров. Заглянете в церкви Земо Бетлеми и Квемо Бетлеми и полюбуетесь чудесными видами на город и окрестности. В завершение посетите Дом писателей, где в прекрасном саду можно выпить чашечку кофе, любуясь вековыми деревьями и великолепно оформленными фасадами старинного здания.