30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Место, где родился Тифлисъ

Мы встретимся у Серных бань, где шумит речка Цавкисисцкали и неспешно прогуливаются местные жители. Здесь, гуляя по узким улочкам, старинным кварталам и колоритным дворикам, вы почувствуете биение сердца старого города и увидите гармонию тбилисских контрастов. А я расскажу о рождении города, о значении памятника Соколу, о жителях, о милых традициях и о мирном соседстве православных, григориан, иудеев и мусульман.

Горы и водопад

В Инжировом ущелье вы прогуляетесь по берегу маленькой речки, чтобы найти потайное место — здесь я расскажу удивительную историю о восстановлении города, уничтоженного врагами. А у водопада забудете о суете и, быть может, увидите радугу в брызгах чистейшей воды. Вы перенесётесь и на вершину горы: канатная дорога доставит вас к крепости Нарикала. И услышите о временах, когда её древние стены защищали Тбилиси, а звон колоколов предупреждал о нашествии врага. Спускаться будем пешком: это тяжелее, но поверьте — усталость компенсируется колоритом «парящих» домиков и древних улочек, по которым карабкаются современные автомобили.

Вековые стены церквей

За время прогулки вам встретятся интереснейшие святыни Тбилиси. Вы полюбуетесь стоящим над Курой храмом Метехи и осмотрите убранство старейшей грузинской церкви Анчисхати, слушая голоса певчих. Кроме того, побываете в церкви Кашвети (церкви св. Георгия), где услышите легенду её возникновения, узнаете о строительстве нынешнего здания и рассмотрите резьбу по камню работы грузинских мастеров Агладзе.

Необычные уголки города

Вы посетите место раскопок древних бань I века, где увидите уникальные находки, винный погреб и глиняные кувшины — здесь вас встретит грузинский археолог, принимавший участие в раскопках, и расскажет увлекательную историю, достойную голливудских фильмов. Вы заглянете в пару бутиков грузинских дизайнеров, чтобы увидеть потрясающие наряды и украшения, в том числе и копии царских драгоценностей. И поищите «сокровища» на блошином рынке на Сухом мосту.

От Ренессанса до современности

Пройдя по площади Свободы, вы услышите о её названиях и непростой судьбе, а на проспекте Руставели очаруетесь изящным Воронцовским дворцом и узнаете истории Тифлисской гимназии. По пути встретится незабываемое здание Театра марионеток Резо Габриадзе с покосившейся башенкой. Вы познакомитесь и самыми современными достопримечательностями: пройдёте по пешеходному мосту Мира, где я расскажу о красивом символизме его освещения, и прогуляетесь по парку Рике.

Гастрономические радости

После прогулки от крепости Нарикала вы сможете попробовать вкуснейшие хинкали, хичапури, пхали, шашлык, харчо и многое другое, а затем насладитесь кофе по-тбилисски в Маленьком Париже — уютном квартале переплетённых улочек. И, конечно, вином! Вас ждёт дегустация у Лазо — одного из лучших винных знатоков в Грузии. Здесь вы узнаете о грузинском виноделии и попробуете несколько видов вина, в том числе «ледяное» красное вино.