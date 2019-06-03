30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тбилиси: нерассказанные истории

Насыщенная прогулка по знаковым достопримечательностям и нетипичным уголкам города

Дина
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Дина – ваш гид
Погрузитесь с головой в атмосферный Тбилиси, и город полюбит вас! Я расскажу самое интересное о его истории, поделюсь сюжетами из жизни тбилисцев и проведу по колоритным улочкам и дворикам.

Вам предстоит увидеть известные достопримечательности — Серные бани, храм Метехи, проспект Руставели, — познакомиться с необыкновенными людьми, пройти по ущелью, подняться по канатной дороге к крепости Нарикала и понять контрасты города.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча У памятнику соколу и фазану что у серых бань
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У этой экскурсии30 отзывов
4.93
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории

Что вас ожидает

Место, где родился Тифлисъ
Мы встретимся у Серных бань, где шумит речка Цавкисисцкали и неспешно прогуливаются местные жители. Здесь, гуляя по узким улочкам, старинным кварталам и колоритным дворикам, вы почувствуете биение сердца старого города и увидите гармонию тбилисских контрастов. А я расскажу о рождении города, о значении памятника Соколу, о жителях, о милых традициях и о мирном соседстве православных, григориан, иудеев и мусульман.

Горы и водопад
В Инжировом ущелье вы прогуляетесь по берегу маленькой речки, чтобы найти потайное место — здесь я расскажу удивительную историю о восстановлении города, уничтоженного врагами. А у водопада забудете о суете и, быть может, увидите радугу в брызгах чистейшей воды. Вы перенесётесь и на вершину горы: канатная дорога доставит вас к крепости Нарикала. И услышите о временах, когда её древние стены защищали Тбилиси, а звон колоколов предупреждал о нашествии врага. Спускаться будем пешком: это тяжелее, но поверьте — усталость компенсируется колоритом «парящих» домиков и древних улочек, по которым карабкаются современные автомобили.

Вековые стены церквей
За время прогулки вам встретятся интереснейшие святыни Тбилиси. Вы полюбуетесь стоящим над Курой храмом Метехи и осмотрите убранство старейшей грузинской церкви Анчисхати, слушая голоса певчих. Кроме того, побываете в церкви Кашвети (церкви св. Георгия), где услышите легенду её возникновения, узнаете о строительстве нынешнего здания и рассмотрите резьбу по камню работы грузинских мастеров Агладзе.

Необычные уголки города
Вы посетите место раскопок древних бань I века, где увидите уникальные находки, винный погреб и глиняные кувшины — здесь вас встретит грузинский археолог, принимавший участие в раскопках, и расскажет увлекательную историю, достойную голливудских фильмов. Вы заглянете в пару бутиков грузинских дизайнеров, чтобы увидеть потрясающие наряды и украшения, в том числе и копии царских драгоценностей. И поищите «сокровища» на блошином рынке на Сухом мосту.

От Ренессанса до современности
Пройдя по площади Свободы, вы услышите о её названиях и непростой судьбе, а на проспекте Руставели очаруетесь изящным Воронцовским дворцом и узнаете истории Тифлисской гимназии. По пути встретится незабываемое здание Театра марионеток Резо Габриадзе с покосившейся башенкой. Вы познакомитесь и самыми современными достопримечательностями: пройдёте по пешеходному мосту Мира, где я расскажу о красивом символизме его освещения, и прогуляетесь по парку Рике.

Гастрономические радости
После прогулки от крепости Нарикала вы сможете попробовать вкуснейшие хинкали, хичапури, пхали, шашлык, харчо и многое другое, а затем насладитесь кофе по-тбилисски в Маленьком Париже — уютном квартале переплетённых улочек. И, конечно, вином! Вас ждёт дегустация у Лазо — одного из лучших винных знатоков в Грузии. Здесь вы узнаете о грузинском виноделии и попробуете несколько видов вина, в том числе «ледяное» красное вино.

Организационные детали

  • Билеты на канатную дорогу в одну сторону для 1-5 человек включены в стоимость.
  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек (доплата за каждого следующего человека — 12 €).
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории
Тбилиси: нерассказанные истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У памятнику соколу и фазану что у серых бань.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дина
Дина
Здравствуйте! Я родилась и выросла в прекрасном городе Тбилиси. В лихие 90-е переехала в Москву. В 2016 у меня появилась возможность вернуться и работать в Грузии, т.к. я специалист по туризму. Я не буду вам рассказывать о стандартах, о высоком качестве обслуживания, как делают все. Я та, кто на себе испытал магию Грузинской земли, и точно знаю как вам рассказывать о ней. Я точно знаю с чего начать, как только вы ступите на Грузинскую землю.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 июня 2019
Дина - Вы просто супер! Очень интересная, креативная и веселая экскурсия! Действительно нестандартная. Порекомендовали нам очень классные места и заведения. Мы были очень довольны! Вы - профессионал своего дела!
18 ноября 2018
Отличный гид, интересно рассказывает!
7 ноября 2018
Отлично! Очень приятный, знающий экскурсовод. Спасибо!
4 ноября 2018
Великолепно! Экскурсовод Дина впечатлила нас знаниями и любовью к Грузии. Всем советую!
4 ноября 2018
Огромное спасибо Диночка!!!!! Шикарное чувство юмора, вся экскурсия очень гармонична, много действительно нерасказанных историй. Очень рады знакомству с Вами. Еще раз спасибо большое!!!!
1 ноября 2018
Целый день провели с Диной на экскурсии по Тбилиси . Не могли расстаться ! Чудесный рассказчик и очень приятный человек !
31 октября 2018
Приятная познавательная прогулка с хорошим человеком. Интересный рассказ, удобный маршрут по основным достопримечательностям. Ответы на все вопросы, помощь в заказе бани, в выборе недорогих ресторанов.
14 октября 2018
Очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный человек
11 октября 2018
Хотим выразит огромную благодарность Дине! Гигантскую))
Экскурсия прошла просто и прекрасно! Сколько интереснейших фактов о Тбилиси мы узнали... не передать! Дина - очень классный гид и не менее классный и инетересный человек!) провели время, словно были знакомы очень давно!)
Огромное спасибо за эти эмоции и ощущения)
И отдельное «спасибо», за знакомство с Артуром)))этого помельев мы запомним , также как и нерассказанный истории Тбилиси)
Максим и Надя! 4 октября
9 октября 2018
Дина замечательный рассказчик и просто приятный человек)))
гуляли по городу, смотрели, слушали, задавали вопросы и получали ответы.
я в Тбилиси не первый раз и экскурсию заказывала скорее для родителей, а сама в глубине души переживала, что такая прогулка больше подойдет "новичкам", но и мне было интересно.
будем рекомендовать гида и экскурсию друзьям :-)
Ещё 20 отзывов

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