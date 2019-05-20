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Познакомиться с ювелирами и кузнецами, попить вино с князьями и пройти по самым ярким местам города

Оксана
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Оксана – ваш гид
Шумный и пряный, радушный и красочный, колоритный и очень атмосферный — на прогулке все эти эпитеты перейдут из области ассоциаций в сферу реальности! На винтажной улице Леселидзе вы узнаете о вкладе диаспор в торговую историю города.

В районе Сололаки поговорим о тифлисской интеллигенции, быте итальянских двориков и изумительном интерьере парадных.

Монумент «Мать Грузии» подарит панорамные виды, серные бани уведут к истокам Тбилиси, а водопад в Инжирном ущелье порадует прохладой.

Кроме того, мои друзья — местные мастера — расскажут о традиционных украшениях и кинжалах ручной работы.

И в завершение вы отправитесь в гости к потомственным князьям, где отлично проведете время за великолепным домашним вином.
42 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади Свободы
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца

Что вас ожидает

Дух Старого города на улице Леселидзе (Коте Абхази)
Гуляя по шумной, пряной и самой длинной улице в Старом городе, вы узнаете о вкладе армянской диаспоры в торговую историю Тбилиси, осмотрите полузаброшенные ориентальные караван-сараи и секретную ашкеназскую синагогу. В уютном Сионском сквере, возле памятника Софико Чаурели я расскажу о знаменитой грузинской актрисе театра и кино. А в конце вы дойдете до той самой площади, где Нико Пиросмани подарил возлюбленной миллион алых роз.

Колоритный Сололаки, смотровая площадка и серные бани
В районе, ставшем меккой для инстаграмеров, я познакомлю вас с яркой архитектурой старинных зданий и парадных. Возле мавританского особняка, доходных домов и в итальянских двориках поговорим о тифлисской элите и представителях интеллигенции, благодаря которым Сололаки обрел неповторимый облик. В программе непременно будет и знаменитый дом Калейдоскоп, где вы сможете запечатлеть великолепные витражи. Далее по канатной дороге вы подниметесь к величественному монументу «Мать Грузии» ради фантастических панорамных видов. У серных бань поговорим об истоках города, а в одном из любимых мест горожан — Инжирном ущелье — можно будет передохнуть в прохладе водопада.

В гости к ювелирам, кузнецам и князьям!
По дороге я отведу вас к своим друзьям — ювелиры-дизайнеры покажут, как изготавливаются знаменитые грузинские украшения из перегородчатой эмали (минанкари), кузнецы расскажут об образцах тонкой ручной работы — великолепных кинжалах. А в завершение наведаемся к потомственным князьям, в гостях у которых вы продегустируете вино исключительного качества и познакомитесь с еще одной «визитной карточкой» нашей страны — легендарным гостеприимством.

Организационные детали

В стоимость не включено: дегустация от 15 до 20 лари/человека в зависимости от сезона; билет на канатную дорогу — 2-3 лари.

Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца
Тбилиси, пленяющий сердца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Гамарджоба! Меня зовут Оксана и я – частный гид по Грузии. Обожаю свою страну и стараюсь проводить экскурсии так, чтобы каждый мой гость по-настоящему влюбился в Грузию! Я живу в самом центре города и уверена, что смогу показать родной край с той душевностью и гостеприимством, которые у грузинов в крови!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 мая 2019
Экскурсия не соответствует заявлено у описанию.Но тем не менее гид рассказал очень много интересных фактов,историй о Тбилиси,которые так просто не отыскать на просторах интернета. Маршрут интересный,рассказ тоже.Так что впечатление двоякое.Тот случай когда сложно сказать что ожидания не соответствовали реальности,но отнюдь не разочаровали.Я бы рекомендовала другим путешественникам оговаривать что точно будет на экскурсии.

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