Что вас ожидает

Дух Старого города на улице Леселидзе (Коте Абхази)

Гуляя по шумной, пряной и самой длинной улице в Старом городе, вы узнаете о вкладе армянской диаспоры в торговую историю Тбилиси, осмотрите полузаброшенные ориентальные караван-сараи и секретную ашкеназскую синагогу. В уютном Сионском сквере, возле памятника Софико Чаурели я расскажу о знаменитой грузинской актрисе театра и кино. А в конце вы дойдете до той самой площади, где Нико Пиросмани подарил возлюбленной миллион алых роз.

Колоритный Сололаки, смотровая площадка и серные бани

В районе, ставшем меккой для инстаграмеров, я познакомлю вас с яркой архитектурой старинных зданий и парадных. Возле мавританского особняка, доходных домов и в итальянских двориках поговорим о тифлисской элите и представителях интеллигенции, благодаря которым Сололаки обрел неповторимый облик. В программе непременно будет и знаменитый дом Калейдоскоп, где вы сможете запечатлеть великолепные витражи. Далее по канатной дороге вы подниметесь к величественному монументу «Мать Грузии» ради фантастических панорамных видов. У серных бань поговорим об истоках города, а в одном из любимых мест горожан — Инжирном ущелье — можно будет передохнуть в прохладе водопада.

В гости к ювелирам, кузнецам и князьям!

По дороге я отведу вас к своим друзьям — ювелиры-дизайнеры покажут, как изготавливаются знаменитые грузинские украшения из перегородчатой эмали (минанкари), кузнецы расскажут об образцах тонкой ручной работы — великолепных кинжалах. А в завершение наведаемся к потомственным князьям, в гостях у которых вы продегустируете вино исключительного качества и познакомитесь с еще одной «визитной карточкой» нашей страны — легендарным гостеприимством.