3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания

Обзорная экскурсия по историческому наследию древней комуны Северного Лацио

Светлана
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Светлана – ваш гид
На морском побережье Северного Лацио на холме высотой 132 м расположен город Тарквиния (Tarquinia).

С его смотровых площадок открывается изумительная панорама на природные холмы и морские просторы.

Во время обзорной экскурсии у вас будет возможность не только насладиться этими видами, но также познакомится с главными достопримечательностями города и основными эпохами его истории.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания

Программа

Историю Тарквинии можно поделить на несколько этапов-эпох, о которых я расскажу:

  • Тарквиния времён этрусков.
  • Тарквиния — средневековой город Корнето.
  • Тарквиния с вхождением в состав Итальянской Республики и до сегодня.

Чтобы немного переключиться на изучение римской истории стоит посетить Национальный музей этрусского искусства, а окунуться в мир бессмертия этрусков помогут сохранившиеся Некрополи на холме Монтароцци (посещается факультативно). Росписи этих захоронений насчитывают два с половиной тысячелетия и, как открытая книга, рассказывают о повседневной жизни, обычаях и символах этрусского народа. Некрополи занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время прогулки по городу вы увидим и посетим основные достопримечательности: Дворец Вителлески, церковь Святого Франциска и др., узнаем, кто такая Матильда ди Каносса, почему на площади выложен геометрический рисунок глаза и что за женская фигура около музея этрусков, увидим самый фотографируемый в городе фонтан, а также многочисленные и хорошо сохранившиеся башни, постоим и полюбуемся живописнейшими видами с площадок бельведере.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: встреча на ж/д вокзале и финальное сопровождение туда же, экскурсия по городу, сопровождение по музею, сопровождение к Некрополям (посещение факультативно), переезды на машине.
  • Не включено в стоимость экскурсии: билет на поезд из Рима в Тарквинию (5,40 — 6,90 евро/чел. в один конец в зависимости от станции отправления или прибытия); билет в Национальный музей (6 евро); билет в музей Некрополи Этрусков (6 евро, посещение факультативно); для желающих посетить оба объекта единый билет Национальный музей и Музей Некрополи (8 евро).
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания
Тарквиния — крылатые кони этрусков и морские купания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2019
Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по Тарквинии. Город нас очаровал. Узкие улочки, средневековые храмы и потрясающие виды! Светлана хорошо знает историю, и мы с огромным интересом слушали об этрусках, борьбе за власть, о религии и искусстве. 6 часов пролетели незаметно. Светлана, мы очень вам благодарны за такой незабываемый день!
24 февраля 2019
Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию,за приятно проведённое время в Тарквиния!
17 января 2016
2 января были на экскурсии в Тарквинии со Светланой. Это была наша последняя экскурсия в Италии и самая впечатляющая. Светлана просто поразила нас своей эрудированностью, вниманием к деталям и к нашим запросам. Мы узнали от нее столько интересных фактов, что в голове это уложилось не сразу, поэтому и пишу отзыв спустя две недели. Несмотря на непрекращающийся дождь мы бродили сначала по этрусскому некрополю Монтероцци а затем по средневековому Корнето. Светлана так эмоционально делилась с нами своими знаниями, что мы легко путешествовали по времени от 7-го века до н.э. и до наших дней, что даже забыли о еде. После небольшого рассказа нашего замечательного гида о Витербо появилось непреодолимое желание туда попасть, но к сожалению, это будет только в следующую поездку. И я еще раз с удовольствием воспользуюсь услугами Светланы. Большое Вам спасибо, Светлана. A presto!

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