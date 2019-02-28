3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Историю Тарквинии можно поделить на несколько этапов-эпох, о которых я расскажу:

Тарквиния времён этрусков.

Тарквиния — средневековой город Корнето.

Тарквиния с вхождением в состав Итальянской Республики и до сегодня.

Чтобы немного переключиться на изучение римской истории стоит посетить Национальный музей этрусского искусства, а окунуться в мир бессмертия этрусков помогут сохранившиеся Некрополи на холме Монтароцци (посещается факультативно). Росписи этих захоронений насчитывают два с половиной тысячелетия и, как открытая книга, рассказывают о повседневной жизни, обычаях и символах этрусского народа. Некрополи занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время прогулки по городу вы увидим и посетим основные достопримечательности: Дворец Вителлески, церковь Святого Франциска и др., узнаем, кто такая Матильда ди Каносса, почему на площади выложен геометрический рисунок глаза и что за женская фигура около музея этрусков, увидим самый фотографируемый в городе фонтан, а также многочисленные и хорошо сохранившиеся башни, постоим и полюбуемся живописнейшими видами с площадок бельведере.