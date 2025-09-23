Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Дубае на русском языке, цены от $52, скидки до 29%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На кабриолете 4 часа 15% 29 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете Увлекательное путешествие по Дубаю на кабриолете Ford Mustang. Откройте для себя роскошь, архитектурные шедевры и футуристические технологии Начало: В вашем отеле $272 $320 за всё до 3 чел. На машине 2 часа 4% 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Трансфер из аэропорта Дубая Индивидуальный трансфер из аэропорта Дубая: встреча с табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка до вашего отеля или другого адреса $53 $55 за всё до 10 чел. Джиппинг На квадроциклах На верблюдах 6 часов 6 отзывов Групповая Пустынное сафари в Дубае Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 14:00 $70 за человека На яхте 1 час 29% 8 отзывов Водная прогулка Прогулка на роскошной яхте в Дубае Ощутите роскошь Дубая на яхте, любуясь его величественными небоскрёбами и морским бризом. Это идеальный способ увидеть город с новой стороны Начало: На пристани в Дубае Расписание: в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00 $52 $73 за человека Другие экскурсии Дубая

