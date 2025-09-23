-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Дубая: экскурсия на кабриолете
Увлекательное путешествие по Дубаю на кабриолете Ford Mustang. Откройте для себя роскошь, архитектурные шедевры и футуристические технологии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$272
$320 за всё до 3 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Дубая
Индивидуальный трансфер из аэропорта Дубая: встреча с табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка до вашего отеля или другого адреса
Завтра в 00:00
25 сен в 00:00
$53
$55 за всё до 10 чел.
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
-
29%
Водная прогулка
Прогулка на роскошной яхте в Дубае
Ощутите роскошь Дубая на яхте, любуясь его величественными небоскрёбами и морским бризом. Это идеальный способ увидеть город с новой стороны
Начало: На пристани в Дубае
Расписание: в будние дни в 10:30, 12:00, 13:30, 19:30 и 21:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
$52
$73 за человека
