Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Адлере, цены от 7000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мотопрогулка «Вечер в Гаграх» - из Адлера
На мотоцикле
4 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
Мотопрогулка «Вечер в Гаграх»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Абхазии, наслаждаясь поездкой на мотоцикле и встречая закат на побережье. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7650 ₽8500 ₽ за человека
Путь чайного листа в Сочи
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь чайного листа в Сочи
Погрузитесь в мир чая на плантациях Сочи. Узнайте о выращивании, сборе и заварке чая, а также насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 10:00
27 сен в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны
Проведите день в горах, посетив "Роза Хутор", "Газпром" и "Красную Поляну". Откройте для себя красоту ущелья Ахцу и поднимитесь на пик Аибга
Начало: У отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Экскурсии 2025»

Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Олимпийский Парк
  7. Набережная
  8. Ущелье Ахцу
  9. Самое главное
  10. Ресторан «Гагрипш»
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 7650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь