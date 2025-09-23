-
Индивидуальная
Мотопрогулка «Вечер в Гаграх»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Абхазии, наслаждаясь поездкой на мотоцикле и встречая закат на побережье. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7650 ₽
8500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь чайного листа в Сочи
Погрузитесь в мир чая на плантациях Сочи. Узнайте о выращивании, сборе и заварке чая, а также насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 10:00
27 сен в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путь к вершинам: три курорта Красной Поляны
Проведите день в горах, посетив "Роза Хутор", "Газпром" и "Красную Поляну". Откройте для себя красоту ущелья Ахцу и поднимитесь на пик Аибга
Начало: У отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 7 чел.
