Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга

Абрау и Мысхако

Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга
Абрау и Мысхако: знаменитые винодельни юга

Что вас ожидает 🤩

  • Живописная дорога по побережью
  • Памятные и красивые места Новороссийска
  • Озеро Абрау, парк, скульптурные композиции
  • Винзаводы"Мысхако" и"Абрау-Дюрсо"
  • "Гранд Парадиз" - отель и кафе в Джубге
Виноградарство и виноделие - это интересно!
Как растет виноградная лоза? Как за ней ухаживают? Как собирают виноград и как из него изготавливают вина?
Мы едем в традиционный винодельческий район Краснодарского края, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, связанные с вином.
Мы составили маршрут, который интересен нам, и должен быть интересен многим.
Мы не хотим однодневной гонки, поэтому едем с ночевкой.
Мы не любим неудобств в дороге, поэтому у нас будет Мерседес класса Люкс с мягкими кожаными сиденьями.
Мы хотим получить максимум от поездки, поэтому заказали непродолжительную экскурсию по Новороссийску.
Мы хотим побольше узнать о виноделии на Кубани, поэтому планируем посещение знаменитых заводов «Абрау-Дюрсо» и «Мысхако»
Мы просто хотим отдохнуть. А вы?

Присоединяйтесь! Мы будем вам рады.

Мы - единственная компания, которая проводит тур в Абрау из Сочи с ночёвкой. Поэтому мы никуда не спешим и по-настоящему наслаждаемся отдыхом на прекрасном озере!
В первый день мы посетим Новороссийск, который часто остаётся в стороне от туристических маршрутов. На обзорной экскурсии узнаем самые интересные факты о городе, погуляем по широкой набережной, восхитимся архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.
Ближе к вечеру нас ждут на винодельне Мысхако, откуда открывается потрясающий вид на город. Климат этой местности близок к немецкому
Рейну и французскому Бордо, что позволяет выращивать знаменитые сорта каберне, шардоне, пино нуар. Попробуем вино с виноградников, которым уже 150 лет!
Из Новороссийска по красивейшей дороге отправимся к знаменитому озеру Абрау, самому большому в Краснодарском крае. Пейзаж по дороге к нему напоминает Крым - горы, виноградники… Ухоженная территория вокруг озера - идеальное место для спокойных созерцательных прогулок и общения с природой. Размещаемся в отеле и отдыхаем.
Утром после завтрака будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой по берегам Абрау. А на экскурсии по заводу"Абрау-Дюрсо" мы увидим, где и как уже полтора столетия рождаются вина, по изяществу и сложности не уступающие лучшим шампанским. Пройдём по впечатляющим подвалам, побываем на дегустации и сможем приобрести отличное игристое по приятной цене!
После дегустации поднимемся на смотровую площадку"Дом виноградаря", где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем отличные фото на память о поездке.
На обратном пути остановимся в Джубге на ужин в кафе домашней кавказской кухни. Поздним вечером вернёмся в Сочи с прекрасным весенним настроением и приятными подарками для родных и близких!

Стоимость тура

При 2-местном размещении в отеле: 13800 рублей на человека
Возможность 3-местного размещения уточняйте при бронировании.
АКЦИЯ!

Приведи 2 друзей и получи скидку 1000 рублей

Для участия в туре необходимо внести предоплату организатору в размере 2000 рублей.
При отказе от тура меньше. чем за 7 дней до начала предоплата не возвращается.

Дополнительно оплачивается (по желанию):

Важная информация:

  • Размещение и посещение объектов возможно при предъявлении удостоверения личности.
  • На объектах посещения может требоваться маска.
  • Мы оставляем за собой право изменить программу поездки в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
ВНИМАНИЕ!
При бронировании меньше чем за 7 дней до поездки необходимо уточнить возможность участия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги транспорта (микроавтобус Mercedes Sprinter Luxe)
  • Сопровождение гидом
  • Проживание в 2-местных или 3-местных номерах
  • Завтрак во второй день
  • Чаепитие у домик виноградаря
  • Обзорная экскурсия по Новороссийску
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия по заводу"Мысхако"
  • Без дегустации 1000 рублей
  • С дегустацией 1500 рублей
  • Детский (с 8 лет) 400 рублей.
  • Экскурсия по заводу"Абрау-Дюрсо"
  • Без дегустации: взрослый 1100 рублей, детский (6-9 лет) 550 рублей
  • С дегустацией (дети не допускаются) 1500 рублей.
  • Обед в Новороссийске.
  • Ужины в Абрау и Джубге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи ул. Горького 56
Завершение: Сочи ул. Ленина 113
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование! Мы свяжемся с Вами по телефону для обсуждения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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