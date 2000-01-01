Белые скалы на квадроциклах

Авто
Авто – Гид из Адлера
Увлекаетесь квадротурами не первый год, и Вам кажется, что Вы все уже видели? Придётся убедить Вас в обратном.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • В горы
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 10 000 ₽ за человека

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Белые скалы на квадроциклах
Белые скалы на квадроциклах

Что вы увидите

  • Каньон Белые скалы
Экстремальные выходные и яркие впечатления Маршрут рассчитан на опытных туристов с очень хорошей физической подготовкой, т. к. помимо продолжительности тура Вас ждут препятствия в виде бездорожья.
Мы будем прокладывать маршрут по не заезженным тропам, перепады высот в виде преодоления глубоких оврагов и небольших скал. Скучно точно не будет!Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.
Что входит
  • Аренда квадроцикла
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Сочи, пос. Казачий Брод, Краснофлотская ул., 11А
Белые скалы на квадроциклах
Белые скалы на квадроциклах
Белые скалы на квадроциклах
Белые скалы на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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