Ожившие мифы и легенды Древней Эллады

Река Агура берёт начало у подножия хребта Алек на высоте около 250 м и, проделав путь в 10 км, впадает в Чёрное море на территории Хостинского района города Сочи. Прокладывая себе путь между Орлиными скалами и горой Ахун, Агура низвергает свои воды со скальных уступов тремя живописными водопадами.

Дорога идёт вдоль русла реки Агура. Далее начинается тропа вдоль реки по которой мы отправимся к водопадам. Здесь перед вами и оживут мифы и легенды Древней Эллады: Геракл и Прометей. В Колхиду за Золотым руном отправлялись отважные аргонавты, среди которых братья — Диоскуры, Кастор и Полидевк, основавшие по преданию город Диоскурию (ныне Сухум). Наша с вами цель — это водопад. Его название необычно — «Чёртова купель». Тектонические разломы и карстовые образования создали поистине каменный шедевр ущелья.

Итак, гора Большой Ахун! Сама гора примечательна тем, что является самой высокой в центральной части города. Она словно стоит на страже города-курорта. С вершины в ясную погоду открывается великолепный вид на город и горы Кавказа. В 1935 году сюда была проложена шоссейная дорога, а в 1936 году построена смотровая площадка с башней в старинном стиле, ставшая как бы визитной карточкой города Сочи.

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