Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура

Главное преимущество маршрута «Агурские водопады и гора Большой Ахун» в том, что за небольшой...

Главное преимущество маршрута «Агурские водопады и гора Большой Ахун» в том, что за небольшой промежуток времени, можно, оторвавшись от городской сутолоки, попасть в первозданную красоту гор и прохладу Агурских водопадов.
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура

Что вы увидите 🤩

  • Агурское ущелье
  • Агурские водопады
  • Гора Ахун
  • Панорама города со смотровой башни Ахун
  • Ресторан

Ожившие мифы и легенды Древней Эллады

Река Агура берёт начало у подножия хребта Алек на высоте около 250 м и, проделав путь в 10 км, впадает в Чёрное море на территории Хостинского района города Сочи. Прокладывая себе путь между Орлиными скалами и горой Ахун, Агура низвергает свои воды со скальных уступов тремя живописными водопадами.
Дорога идёт вдоль русла реки Агура. Далее начинается тропа вдоль реки по которой мы отправимся к водопадам. Здесь перед вами и оживут мифы и легенды Древней Эллады: Геракл и Прометей. В Колхиду за Золотым руном отправлялись отважные аргонавты, среди которых братья — Диоскуры, Кастор и Полидевк, основавшие по преданию город Диоскурию (ныне Сухум). Наша с вами цель — это водопад. Его название необычно — «Чёртова купель». Тектонические разломы и карстовые образования создали поистине каменный шедевр ущелья.
Итак, гора Большой Ахун! Сама гора примечательна тем, что является самой высокой в центральной части города. Она словно стоит на страже города-курорта. С вершины в ясную погоду открывается великолепный вид на город и горы Кавказа. В 1935 году сюда была проложена шоссейная дорога, а в 1936 году построена смотровая площадка с башней в старинном стиле, ставшая как бы визитной карточкой города Сочи.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Группа до 7 человек
11 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Башня Ахун — 200 руб.
  • Агурское ущелье — 200 руб. (экологический сбор)
  • Мастер-класс по изготовлению хачапури — 1200 руб. (по предварительному заказу).
Место начала и завершения
остановка «Гостиница Москва» центральный р-н Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно по договоренности

Татьяна Я.
Татьяна Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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