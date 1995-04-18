Мы представляем вам авторскую экскурсию, в которой вы пройдете по Навалишенскому ущелью вдоль белых скал, которые обрамляют бурную реку под названием Большая Хоста. Данная экскурсия имеет пеший маршрут — 4, 5 км.

Тисов-самшитовые лес

Одно из самых живописных мест на черноморском побережье. Роща не знала топора, поэтому лес — настоящий музей реликтовой растительности, в котором «хранятся» более 400 видов флоры.

Каньон Белые скалы

Несмотря на свое название, эта достопримечательность — гораздо больше, чем скальный массив. Локация представляет собой туристический маршрут, который ведет к живописному каньону, водопадам и величественным каменным завалам. Особенность этого места — обилие редких растений и удивительное многообразие фауны.