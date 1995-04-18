Мы представляем вам авторскую экскурсию, в которой вы пройдете по Навалишенскому ущелью вдоль белых...

Мы представляем вам авторскую экскурсию, в которой вы пройдете по Навалишенскому ущелью вдоль белых скал, которые обрамляют бурную реку под названием Большая Хоста.

Данная экскурсия имеет пеший маршрут — 4, 5 км.
Каньон Белые скалы
Каньон Белые скалы
Каньон Белые скалы
Каньон Белые скалы
Каньон Белые скалы
Каньон Белые скалы

Что вы увидите 🤩

  • Тисов-самшитовые лес
  • Каньон Белые скалы
  • Река большая Хоста
Мы представляем вам авторскую экскурсию, в которой вы пройдете по Навалишенскому ущелью вдоль белых скал, которые обрамляют бурную реку под названием Большая Хоста. Данная экскурсия имеет пеший маршрут — 4, 5 км.
Тисов-самшитовые лес
Одно из самых живописных мест на черноморском побережье. Роща не знала топора, поэтому лес — настоящий музей реликтовой растительности, в котором «хранятся» более 400 видов флоры.
Каньон Белые скалы
Несмотря на свое название, эта достопримечательность — гораздо больше, чем скальный массив. Локация представляет собой туристический маршрут, который ведет к живописному каньону, водопадам и величественным каменным завалам. Особенность этого места — обилие редких растений и удивительное многообразие фауны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экологический сбор
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберём от вашего отеля либо с остановки
Завершение: Привезём к месту сбору
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Никита З.
Никита З.
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