Что вы увидите и посетите (в маршрут входят любые шесть объектов из десяти перечисленных):1. Обзорная авто-экскурсия по Олимпийскому парку

Ожерелье стадионов, бескрайние просторы Олимпийского парка, панорамный вид на горы ⛰️. Вы ознакомитесь с историей 📖 создания грандиозного современного комплекса олимпийских сооружений и Олимпийского города — курорта в Имеритинской низменности.

2. Прогулка 👣 по орнитологическому кластеру

Легкая прогулка перед поездкой взбодрит вас! Городок кроликов, гранатовые и пальмовые аллеи, пение птиц. Заряд хорошего настроения перед дорогой на Красную поляну.

3. Видовая, прогулочная площадка «Гнездо совы»

Прогулка по территории доставит удовольствие от первозданных видов скальных берегов реки Мзымта. Необычность вашей фотосессии придаст мост «Скайбридж» в облаках, расположенный на высоте 280 метров.

4. Ущелье «Ах-цу». Видовая площадка

Представляет мощное по энергетике, величественное и незабываемое зрелище. При виде его ощущается неизмеримое могущество природы, грандиозность и противоречивость геологических процессов. Здесь можно сделать красивейшие 🤩 фото.

5. Водопад «Девичьи слезы»

Фотосессия у водопада. Это ручей, срывающийся с тринадцати метровой скалы к дороге. Вода красиво разбивается о камни, разлетаясь на тысячи капель.

6. Поселок Красная Поляна: дольмены

Прогулка по лесу 🌲 у Красной Поляны приведет вас к дольменам у подножия вершины горы Ачишхо. Это комплекс из шести дольменов, четыре из которых созданы в виде колодцев и на половину присыпаны землей, а два являются плиточными. Мы не будем уходить далеко в лес 🌳, это короткая ознакомительная прогулка. Персональный гид познакомит вас с историей этих загадочных каменных сооружений, ровесников египетских пирамид.

7. Всесезонный горнолыжный курорт «Горки Город»

«Горки Город» это современный город 🏙️ - курорт у подножия хребта Аибга в посёлке Эсто-Садок. Свое название «Горки Город» получил благодаря построенному трамплинному комплексу для прыжков на лыжах - «Русские Горки». Олимпиада закончилась, а город курорт продолжает принимать гостей в любое время года.

8. Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника

Комплекс включает в себя вольеры с крупными млекопитающими, клетки с хищными птицами и мелкими зверями. Главное богатство Вольерного комплекса — его обитатели. Здесь представлены замечательные эндемичные виды: серна кавказская, тур западно - кавказский, кавказский благородный олень, сапсан, лесной кот. Настоящей звездой является зубр Муар (Малыш) — огромный горный бык, символ и гордость заповедника. У каждого обитателя комплекса свой характер и история.

9. Спортивно-туристический комплекс «Роза Хутор»

Самый известный горнолыжный курорт России «Роза Хутор». Прогулка по территории комплекса и яркие впечатления от современного уровня инфраструктуры, архитектурной красоты отелей на фоне грандиозных гор Кавказа.

10. Видовая площадка «Горная Олимпийская деревня»

Дикий мир Кавказских гор не перестает удивлять своими бесконечными шедеврами природы! Панорамный обзор с видовой площадки не оставит вас равнодушными.