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отличная прогулка по каналу, масса подробностей от гида о том, что по берегам, про все проходящие суда тоже рассказал, на косе всё посмотрели, и не с толпой туристов, а комфортно, в своём темпе, в Балтийске тоже успели всё, что хотели и не только рассмотреть, и нас доставили в аэропорт. Семён классный гид, реально знающий и влюблённый в свою профессию, его интересно слушать