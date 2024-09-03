Водные для детей – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Калининграде, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
На яхте
На катере
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Начало: На Правой набережной
12 сен в 09:30
15 сен в 09:30
32 500 за всё до 7 чел.
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
На катере
На теплоходе
10 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
11 сен в 10:00
15 сен в 10:00
1 400 за человека
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
На яхте
6 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на яхте по Калининградскому заливу
Проведите незабываемое время на яхте в Балтийске, наслаждаясь видами и получая профессиональные фотографии. Это идеальное сочетание отдыха и фотосессии
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
22 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    3 сентября 2024
    Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
    Несмотря на замену катера, я немного поволновалась, но мы обо всё договорились на берегу, поэтому мой день рождения получился прекрасным:
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    отличная прогулка по каналу, масса подробностей от гида о том, что по берегам, про все проходящие суда тоже рассказал, на косе всё посмотрели, и не с толпой туристов, а комфортно, в своём темпе, в Балтийске тоже успели всё, что хотели и не только рассмотреть, и нас доставили в аэропорт. Семён классный гид, реально знающий и влюблённый в свою профессию, его интересно слушать

  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
    Очень много интересного о Морском порте, Кораблестроительном заводе и о развитии Калининграда и области, истории края. Замечательная морская прогулка. Рекомендую.
  • М
    Марина
    5 августа 2024
    Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
    Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
    Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендуюЭкскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендуюЭкскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендуюЭкскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
  • Н
    Надежда
    2 августа 2024
    Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
    Замечательная экскурсия индивидуальная по красивым местам Калининграда. И очень интересный рассказчик Игорь. Рекомендую всем. Спасибо экскурсоводу.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
  2. Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
  3. Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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