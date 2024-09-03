8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Начало: На Правой набережной
12 сен в 09:30
15 сен в 09:30
32 500₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Водная прогулка
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
11 сен в 10:00
15 сен в 10:00
1 400₽ за человека
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка на яхте по Калининградскому заливу
Проведите незабываемое время на яхте в Балтийске, наслаждаясь видами и получая профессиональные фотографии. Это идеальное сочетание отдыха и фотосессии
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
22 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения3 сентября 2024Несмотря на замену катера, я немного поволновалась, но мы обо всё договорились на берегу, поэтому мой день рождения получился прекрасным:
- ИИрина8 августа 2024Очень много интересного о Морском порте, Кораблестроительном заводе и о развитии Калининграда и области, истории края. Замечательная морская прогулка. Рекомендую.
- ММарина5 августа 2024Экскурсия познавательная для первого знакомства с Калининградом, и в целом приятная прогулка по воде, интересные виды, рекомендую
- ННадежда2 августа 2024Замечательная экскурсия индивидуальная по красивым местам Калининграда. И очень интересный рассказчик Игорь. Рекомендую всем. Спасибо экскурсоводу.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водные для детей»
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