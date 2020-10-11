1 отзыв оставили туристы

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Нижний Новгород с гидом-перформансье!

Гремучая смесь экскурсии, увлекательного представления и бродячего театра одного актера

5
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Нижнего Новгорода
Гуляя по Нижнему в моей компании, вы не услышите скучный пересказ статей из Википедии.

Я расскажу вам действительно инсайдерские факты о городе и покажу не только знаковые, но и неожиданные достопримечательности! А еще помогу отыскать арку Цоя и раскрою, где готовят самую вкусную шаурму.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Нижний Новгород с гидом-перформансье!

Что вас ожидает

НиНо изнутри
Нижний Новгород (или, как мы его называем, НиНо) — удивительное место! В разные времена он был и центром торговли, и закрытым городом. А его героями становились купцы и революционеры, писатели и военные деятели. Вы узнаете, кто такие Николай Бугров и Мартын Лядов, какую надпись сбили с памятника Чкалову и как скоропостижная кончина Екатерины II связана с Нижегородским кремлем. А также: из скольких ступенек, на самом деле, состоит Чкаловская лестница и что творили вандалы с местными памятниками.

Классический и современный Нижний
На пешеходной Большой Покровской — главной улице города — вы увидите как классические здания банка и театра Драмы, так и довольно неожиданные места: арку Цоя, свинг-кафе и гей-клуб. Далее отправитесь на площадь Минина и Пожарского, насладитесь видами Нижнего со смотровой площадки и оцените старинный кремль. А если останутся силы, погуляете по барной улице Рождественской, живописной набережной Федоровского и историко-культурному кварталу Започаинье.

Организационные детали

Мои экскурсии 🧭 никогда не повторяются слово в слово. Я всегда придумываю новые «фишки» и соответствую возрасту, интересам и настроению слушателей.

Начало и место завершения
🚩 на площади Лядова
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Нижний Новгород с гидом-перформансье!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей, я первый и единственный гид-перформансье в Нижнем Новгороде. Судьба одарила меня талантом рассказчика и невероятно красивым местом для жизни. Я много путешествую автостопом, люблю делиться знаниями и легко и весело общаться с гостями из разных стран и городов!
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1 отзыв оставили туристы

11 октября 2020
Нестандартная экскурсия с большим количеством фактов о прошлом и настоящем города, покажут и расскажут о местах, на которых обычные гиды не обратят внимания. При желании можно выйти за рамки 3х часовой экскурсии и продолжить обходить весь город. Гид веселый и хорошо рассказывает материал. Мне все понравилось)

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