1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

НиНо изнутри

Нижний Новгород (или, как мы его называем, НиНо) — удивительное место! В разные времена он был и центром торговли, и закрытым городом. А его героями становились купцы и революционеры, писатели и военные деятели. Вы узнаете, кто такие Николай Бугров и Мартын Лядов, какую надпись сбили с памятника Чкалову и как скоропостижная кончина Екатерины II связана с Нижегородским кремлем. А также: из скольких ступенек, на самом деле, состоит Чкаловская лестница и что творили вандалы с местными памятниками.

Классический и современный Нижний

На пешеходной Большой Покровской — главной улице города — вы увидите как классические здания банка и театра Драмы, так и довольно неожиданные места: арку Цоя, свинг-кафе и гей-клуб. Далее отправитесь на площадь Минина и Пожарского, насладитесь видами Нижнего со смотровой площадки и оцените старинный кремль. А если останутся силы, погуляете по барной улице Рождественской, живописной набережной Федоровского и историко-культурному кварталу Започаинье.

Организационные детали

Мои экскурсии 🧭 никогда не повторяются слово в слово. Я всегда придумываю новые «фишки» и соответствую возрасту, интересам и настроению слушателей.