Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»

Что вас ожидает 🤩

  • Кравцовские водопады
  • Национальный парк «Земля леопарда»
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Описание

Кравцовские водопады – одна из самых посещаемых достопримечательностей Владивостока и памятник природы Приморского края. Образованный мощными родниками с хребта Черных гор, Кравцовский ручей сначала впадает в реку Грязную, а затем в реку Раздольная и Амурский залив в Японском море.

Водопады высотой от 2 до 6 метров находятся на расстоянии 15-17 метров друг от друга. Лишь последний из них удален от остальных на 300 метров. В сухую погоду комфортно идти по тропе вдоль ручья, а на втором отрезке пути с крутым подъемом пригодится спортивная обувь. Каскад образуют пять водопадов с запоминающимися названиями: «Сказка», «Дикая пасть», «Каменная чаша», «Ступенчатый» и «Хрустальный». Такие названия возникли неслучайно: «Дикая пасть» на самом деле похожа на пасть сказочного персонажа, а «Каменная чаша» низвергается в гигантский каменный котёл.

Вы будете идти по лесной тропе, совершая подъем от одного водопада к другому, подавая друг другу руки и поддерживая. От пятого водопада группа возвращается по дороге. Около 10 минут займет путь от автобуса до первого водопада, а длительность всего маршрута по лесу – 1.5 часа. Наличие спортивной одежды и обуви обязательно.

«Земля леопарда» — национальный парк, созданный в 2012 году. Его главная цель — сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда — самой редкой кошки в мире. Только представьте: лишь 30-35 его особей оставалось в мире в конце 20 века. К счастью, на сегодняшний день популяция дальневосточного леопарда в Приморском крае насчитывает 84 взрослые особи. Более половины из них живет в национальном парке, который служит родильным домом для этих прекрасных животных. Становясь взрослыми, леопарды приучаются жить самостоятельно в дикой природе.

Кроме того, на «Земле леопарда» обитает и другая редкая кошка из Красной книги — амурский тигр.

На сегодняшний день в состав национального парка «Земля леопарда» входят: Морской и Уссурийский заповедники, территория заказника «Леопардовый» и заповедник «Кедровая Падь».

Программа

  • Кравцовские водопады.
  • Национальный парк «Земля леопарда».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в национальный парк
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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