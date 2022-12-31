Кравцовские водопады – одна из самых посещаемых достопримечательностей Владивостока и памятник природы Приморского края. Образованный мощными родниками с хребта Черных гор, Кравцовский ручей сначала впадает в реку Грязную, а затем в реку Раздольная и Амурский залив в Японском море.

Водопады высотой от 2 до 6 метров находятся на расстоянии 15-17 метров друг от друга. Лишь последний из них удален от остальных на 300 метров. В сухую погоду комфортно идти по тропе вдоль ручья, а на втором отрезке пути с крутым подъемом пригодится спортивная обувь. Каскад образуют пять водопадов с запоминающимися названиями: «Сказка», «Дикая пасть», «Каменная чаша», «Ступенчатый» и «Хрустальный». Такие названия возникли неслучайно: «Дикая пасть» на самом деле похожа на пасть сказочного персонажа, а «Каменная чаша» низвергается в гигантский каменный котёл.

Вы будете идти по лесной тропе, совершая подъем от одного водопада к другому, подавая друг другу руки и поддерживая. От пятого водопада группа возвращается по дороге. Около 10 минут займет путь от автобуса до первого водопада, а длительность всего маршрута по лесу – 1.5 часа. Наличие спортивной одежды и обуви обязательно.

«Земля леопарда» — национальный парк, созданный в 2012 году. Его главная цель — сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда — самой редкой кошки в мире. Только представьте: лишь 30-35 его особей оставалось в мире в конце 20 века. К счастью, на сегодняшний день популяция дальневосточного леопарда в Приморском крае насчитывает 84 взрослые особи. Более половины из них живет в национальном парке, который служит родильным домом для этих прекрасных животных. Становясь взрослыми, леопарды приучаются жить самостоятельно в дикой природе.

Кроме того, на «Земле леопарда» обитает и другая редкая кошка из Красной книги — амурский тигр.

На сегодняшний день в состав национального парка «Земля леопарда» входят: Морской и Уссурийский заповедники, территория заказника «Леопардовый» и заповедник «Кедровая Падь».