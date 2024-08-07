Круизы однодневные – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Стамбуле, цены от €52. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Босфору на частной яхте
На яхте
На яхте по Босфору
23 отзыва
2.5 часа
Круиз
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1 650 за всё до 8 чел.
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
3 отзыва
7 часов
Водная прогулка
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
Завтра в 16:00
11 авг в 10:00
180 за всё до 5 чел.
По Босфору - на собственной яхте
На яхте
На яхте по Босфору
10 отзывов
2 часа
Водная прогулка
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
400 за всё до 10 чел.
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
1 отзыв
7.5 часов
Водная прогулка
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Отправиться на кораблике в аутентичную рыбацкую деревню и увидеть крепость 14 века (в группе)
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    Из Стамбула - к северным воротам Босфора
    Если хотите посмотреть на Стамбул с воды, на его дворцы, небоскрёбы, стадионы, районы, городскую и дачную застройку, насладиться живописными видами,
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    узнать об истории этого удивительного города и просто провести время на морской прогулке, обязательно посетите эту экскурсию. Босфор прекрасен сам по себе, но в компании замечательного гида Ирины вы в него влюбитесь бесповоротно и окончательно. В конечной точке обязательно поднимитесь к таинственной крепости, узнайте ее секреты и насладитесь лучшим видом на Черное море. Бонусом шикарные фото. Ну а потом попробуйте местные рыбные шедевры в одном из ресторанов у воды, покормите рыбок и конечно же местных котов

  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
    Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью. Прекрасные виды Босфора и интересные рассказы, шикарные, прекрасно сохранившиеся дворцы
    Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережьюПрекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью
  • A
    A
    13 мая 2024
    По Босфору на частной яхте
    Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта.
    Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    По Босфору - на собственной яхте
    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
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    на выбор, доставка из ресторана под Галатским мостом прямо на палубу во время короткой остановки. Прекрасный маршрут, все в оговоренное время, удобная оплата переводом в рублях, все закрывающие документы для отчетности юрлицу предоставлены. Наши рекомендации и наилучшие пожелания организаторам!

    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
    Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать на любой вопрос. Мои
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    знания о гареме (ну что больше всего интересовало😀) выросли кратно🔥 Особый лайк за маршрут - передвижение на кораблях мимо красивых берегов (где Турция уже почти Голландия ♥️). Можно сделать красивые фото 🫶🏻 Ну и просто отдохнуть глазами и ногами (ходили мы, кстати, не очень много, что плюс для путешествий с ребенком). В дворцах снимать нельзя, но увидеть это стоит! В первый день нам сказали, что турецкие дворцы уступают тому, что мы привыкли видеть в России. Так вот я не согласна! Это очень красиво, во-первых, во-вторых, это такой колорит! Обязательно надо посетить. И обязательно с рассказчиком, тк много интересных деталей мы узнали от Екатерины. Перед вторым дворцом зашли на вкусный обед в красивое место, там была обалденная курица с рисом без соусов, и мы впервые за все дни так хорошо накормили ребенка 🤣 (тоже комментарий для родителей). В общем маршрут продуман и хорош на 100%, всем очень советую! Впечатления остались самые приятные 👍🏼👍🏼👍🏼

    Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказатьОчень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать
  • Н
    Никита
    7 января 2024
    «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
    Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные, эклектичные, не похожие на
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    российские и европейские. Рассказ о дворцах был интересным. Многое узнали о падишахах. Маршрут отличный с точки зрения баланса ходьбы и отдыха, переходы на пароме позволяют отдохнуть и делают маршрут простым даже для ребенка, были с дочкой 6 лет, она не устала. Интересно было послушать о традициях и особенностях жизни на азиатской части Стамбула, посмотреть жизнь на берегу Босфора.

    Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычныеРекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные
  • Д
    Дарья
    14 августа 2023
    По Босфору на частной яхте
    Была бизнес встреча с партнерами на яхте. Все прошло отлично, Эмре очень организованно и в моменте реагировал на все изменения, которые у нас были из-за партнеров. Все было очень профессионально организованно, спасибо большое за все
  • V
    Viktor
    7 августа 2023
    По Босфору - на собственной яхте
    Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида. Все на высшем уровне) спасибо вам больше за прекрасно организованный отдых!)
    Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гидаМы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гидаМы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида
  • М
    Максим
    27 мая 2023
    По Босфору на частной яхте
    Эмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда были ответы, было очень комфортно
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    общаться. Чувствовалась забота о нас, как о клиентах) Одна яхта, которую мы бронировали, уже была занята. Но нам предложили лучший вариант из возможных. Яхта очень красивая. Также был удобный трансфер, вкусный ужин и невероятный маршрут по Босфору 😍 Спасибо, это был незабываемый вечер!)

    Эмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда былиЭмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда былиЭмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда былиЭмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда были

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Босфору на частной яхте
  2. «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
  3. По Босфору - на собственной яхте
  4. Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Самое главное
  3. Дворец Топкапы
  4. Голубая мечеть
  5. Площадь Ипподром
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Босфорский мост
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 1 650. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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