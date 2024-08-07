2.5 часа
Круиз
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€1 650 за всё до 8 чел.
7 часов
Водная прогулка
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
Завтра в 16:00
11 авг в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€400 за всё до 10 чел.
7.5 часов
Водная прогулка
Из Стамбула - к северным воротам Босфора
Отправиться на кораблике в аутентичную рыбацкую деревню и увидеть крепость 14 века (в группе)
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 августа 2024Если хотите посмотреть на Стамбул с воды, на его дворцы, небоскрёбы, стадионы, районы, городскую и дачную застройку, насладиться живописными видами,
- ООльга6 июля 2024Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью. Прекрасные виды Босфора и интересные рассказы, шикарные, прекрасно сохранившиеся дворцы
- AA13 мая 2024Прекрасный экскурсовод и хорошая, просторная яхта.
- ООльга8 апреля 2024Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
- ЕЕлена8 января 2024Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать на любой вопрос. Мои
- ННикита7 января 2024Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные, эклектичные, не похожие на
- ДДарья14 августа 2023Была бизнес встреча с партнерами на яхте. Все прошло отлично, Эмре очень организованно и в моменте реагировал на все изменения, которые у нас были из-за партнеров. Все было очень профессионально организованно, спасибо большое за все
- VViktor7 августа 2023Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида. Все на высшем уровне) спасибо вам больше за прекрасно организованный отдых!)
- ММаксим27 мая 2023Эмра, спасибо за оперативную организацию! Наша компания была в восторге 😊 На все вопросы всегда были ответы, было очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Круизы однодневные»
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