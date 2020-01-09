3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

🌉 Новогодний круиз в ночном Стамбуле

Трансфер заберет вас в вашем отеле после 7 часов вечера, и к 8 вы окажетесь на комфортабельной яхте 🛥️, за накрытыми праздничными столами. За окнами проплывут минареты Голубой мечети и Айя-Софии, дворцы Топкапы и Долмабахче, крепость Румелихисар и Девичья башня, Галатская башня и Босфорский мост, усыпанный огнями. А в зале на яхте будет тепло и весело: в программе народные турецкие и цыганские танцы 💃, конкурсы и дискотека.

🎆 За несколько минут до заветных четырех нолей торжественно откроют шампанское, и вы загадаете желание на границе Европы и Азии. К празднованию подключится весь Стамбул — и загорится сотней фейерверков над Босфором!

🥂 Меню

В стоимость круиза включен новогодний ужин: холодные и горячие закуски, салат из свежих овощей, говядина или рыба 🐟 с гарниром, традиционный десерт 🍪, фруктовая нарезка. Из напитков будут чай, кофе, вода и алкоголь местного производства без ограничений (красное и белое вино 🍷, пиво, водка, ракы).

После круиза мы отвезем вас обратно в отель 🏨.

Организационные детали