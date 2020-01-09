3 отзыва оставили туристы

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Встретить Новый год на Босфоре!

Праздничный круиз на фоне Стамбула, ужин, национальные танцы и шоу фейерверков

4.7
3 отзыва
Yana
Yana – экскурсионное агентство из Стамбула
Давайте встретим Новый год большой компанией в городе на двух континентах! Вы проводите 2019-ый и отпразднуете наступление 2020-ого на яхте 🛥️, плывущей по Босфору вдоль подсвеченных мечетей и дворцов.

Вкусно поужинаете, смотря народные танцы 💃, поучаствуете в конкурсах, вдоволь потанцуете и полюбуетесь фейерверками над проливом.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • €165 за человека

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Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!

Что вас ожидает

🌉 Новогодний круиз в ночном Стамбуле
Трансфер заберет вас в вашем отеле после 7 часов вечера, и к 8 вы окажетесь на комфортабельной яхте 🛥️, за накрытыми праздничными столами. За окнами проплывут минареты Голубой мечети и Айя-Софии, дворцы Топкапы и Долмабахче, крепость Румелихисар и Девичья башня, Галатская башня и Босфорский мост, усыпанный огнями. А в зале на яхте будет тепло и весело: в программе народные турецкие и цыганские танцы 💃, конкурсы и дискотека.

🎆 За несколько минут до заветных четырех нолей торжественно откроют шампанское, и вы загадаете желание на границе Европы и Азии. К празднованию подключится весь Стамбул — и загорится сотней фейерверков над Босфором!

🥂 Меню
В стоимость круиза включен новогодний ужин: холодные и горячие закуски, салат из свежих овощей, говядина или рыба 🐟 с гарниром, традиционный десерт 🍪, фруктовая нарезка. Из напитков будут чай, кофе, вода и алкоголь местного производства без ограничений (красное и белое вино 🍷, пиво, водка, ракы).

После круиза мы отвезем вас обратно в отель 🏨.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это не историческая прогулка 👣, а праздничный круиз
  • Вместе с вами будут только русскоговорящие путешественники. Весь персонал и ведущие также говорят по-русски.
  • Трансферы, ужин и всё-всё включено в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля (в историческом центре города)
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!
Встретить Новый год на Босфоре!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

9 января 2020
Всё хорошо, кроме одного. Автобус был плохой. В салоне пахло выхлопными газами.
2 января 2020
Стоит поехать хотя бы ради великолепных видов на ночной Стамбул. Салют в разных частях города и прямо с воды на фоне Босфорского моста не оставит Вас равнодушными. Еда посредственная, правда дорада была вкусная. Интертеймент на любителя, к счастью его можно игнорировать гуляя по трём палубам кораблика.
2 января 2020
Super!!!

Yana проводит ещё 5 экскурсий

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