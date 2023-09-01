Заглянуть в самые атмосферные районы Стамбула и открыть тайны города контрастов
Если вы уже познакомились с классическими достопримечательностями, посетили шумные базары и многолюдные кварталы, то вам наверняка будет интересно окунуться в атмосферу аутентичного Стамбула 60-80-х годов.
Вы увидите старинные мечети и крепости, прогуляетесь по уютным улочкам с деревянными домиками, попробуете турецкий кофе и традиционные сладости.
Вы увидите старинные мечети и крепости, прогуляетесь по уютным улочкам с деревянными домиками, попробуете турецкий кофе и традиционные сладости.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся в Ускюдаре на набережной, где вы услышите легенды о Босфоре, увидите старинные мечети 16 века — творения великого зодчего Синана, основателя классической османской архитектуры.
- Проезжая вдоль Босфора, заглянем в атмосферные районы Кузгунджук и Ченгелькёй. Уютные улочки, миниатюрные набережные, рыбацкие баркасы, деревянные резные домики местных жителей и старинные виллы османских вельмож, чудом избежавшие пожаров — истинное украшение этих районов! Во время прогулки вы услышите историю появления евреев-сефардов в Стамбуле и узнаете, откуда к столу султана поставлялись лучшие фрукты.
- В наши дни один из классических методов времяпрепровождения здесь — купив сладости в одной из булочных, расположиться в кафе под огромным платаном, возраст которого более тысячи лет. Обязательно зайдём внутрь! Вы сможете насладиться турецким кофе, османским щербетом и знаменитыми местными пирогами.
- Прогуливаясь между двух мостов Босфора, заглянем в охотничий домик султанов — Кючюксу Касры, похожий на резную шкатулку с драгоценностями.
- Перейдя каменный мост через речку Гёксу, спустимся к крепости Анадолу Хисары, возведённой в 1395 году. Расскажу, кто и зачем построил крепость, и о её роли в завоевании Константинополя османами.
- Прогулку мы закончим на смотровой площадке одной из самых больших мечетей в мире — Чамлыджа. Отсюда открываются невероятные панорамные виды на город и пролив Босфор.
Организационные детали
- Автомобильная прогулка начинается на пристани Ускюдар, до которой вам нужно добраться самостоятельно.
- Еда и напитки, а также входные билеты оплачиваются отдельно. В летнюю резиденцию султанов — 90 лир, в крепость Анадоду Хисары — 80 лир.
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Taigo.
- Если вы планируете заходить в мечеть, захватите с собой платок на голову.
- За дополнительную плату вы можете совершить часовую прогулку на каноэ по Босфору. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Ускюдар
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 773 туристов
Нас зовут Татьяна и Олеся. Мы живем в прекрасном, загадочном, вечно старом и вечно новом Стамбуле! Мы любим гулять по ковру его пёстрых кварталов и каждый раз открывать и узнавать что-то новое. А у Стамбула всегда припасены ещё не хоженные тропы и неизвестные истории в его запутанных улицах и переулках, как припрятана горсть конфет в кармане у дедушки для внуков. Татьяна — любитель покопаться в пыльных страницах истории, Олеся — обладатель ценных способностей организатора. А ещё мы придумываем квесты! Мы за новые знания и яркие впечатления в лёгком и увлекательном формате.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
1 сен 2023
Татьяна конечно молодец, но стоимость за 4 часовую экскурсию с учетом мест посещения и тд сильно переоценена!
Я бы сказал 100-150 € максимум.
Я бы сказал 100-150 € максимум.
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