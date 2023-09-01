Татьяна — ваш гид в Стамбуле

Провела экскурсии для 773 туристов

Нас зовут Татьяна и Олеся. Мы живем в прекрасном, загадочном, вечно старом и вечно новом Стамбуле! Мы любим гулять по ковру его пёстрых кварталов и каждый раз открывать и узнавать что-то новое. А у Стамбула всегда припасены ещё не хоженные тропы и неизвестные истории в его запутанных улицах и переулках, как припрятана горсть конфет в кармане у дедушки для внуков. Татьяна — любитель покопаться в пыльных страницах истории, Олеся — обладатель ценных способностей организатора. А ещё мы придумываем квесты! Мы за новые знания и яркие впечатления в лёгком и увлекательном формате.

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