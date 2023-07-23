Приглашаем отправиться в чудесный городок Текирдаг, известный лавандовыми полями! Вы сделаете роскошные фото в «сиреневом море» и побываете на местной клубничной ферме. По желанию, сможете попробовать свежий клубничный фреш и собрать для себя корзину клубники.
А ещё мы заедем в ресторан-самолёт «Котлетные авиалинии», где вам подадут настоящий турецкий завтрак.
А ещё мы заедем в ресторан-самолёт «Котлетные авиалинии», где вам подадут настоящий турецкий завтрак.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
07.00 Трансфер из отелей в Стамбуле
07.30 Отправление на комфортабельном автобусе в Текирдаг
09.30 Прибытие в Текирдаг и традиционный турецкий завтрак в ресторане-самолёте. Вас ждут ароматные бублики-симиты, свежие овощи, яйца и множество маленьких тарелочек с закусками.
10.30 Прогулка по благоухающим лавандовым полям, посещение клубничной фермы и свободное время
13.40 Выезд из Текирдага
15.30 Возвращение в Стамбул
Организационные детали
- Мы организуем трансфер из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракёй, Лалели и Аксарай. Если отель находится за их пределами, мы попросим вас подъехать в Султанахмет.
- В стоимость включены: транспорт, завтрак, входные билеты на лавандовые поля
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки на ферме, сбор клубники — 80 лир за 1 кг
в субботу в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€69
|Дети до 10 лет
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 6872 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сали. У меня собственное агентство с лицензией Министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
23 июля 2023
Экскурсия мне очень понравилась. Менеджеры были очень внимательны к моим просьбам и пожеланиям. Очень комфортный транспорт, доброжелательный персонал сопровождал нас на протяжении всей экскурсии. Чудесный турецкий завтрак и освежающий клубничный фрэш оставили приятные воспоминания. Эта экскурсия никого не оставит равнодушным. Подходит всем, кто любит путешествовать и ценит новые впечатления. Очень позитивная, красивая атмосфера. Возможность приобрести натуральные продукты высокого качества. Рекомендую
Ю
Юлия
12 июля 2023
Всем привет! Ездили на лавандовые поля и клубничную ферму с Анастасией) Эта поездка перенесла нас из многолюдного Стамбула на пустынные поля клубники и лаванды) если основные достопримечательности уже позади, почему
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