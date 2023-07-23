читать дальше нет? Узнали, как растет и цветет лаванда, как и чем ее убирают, освежились клубничным фрешем, набрали клубнички с собой и получили замечательные фото) и,конечно, облазили весь ресторан - самолёт) П. С. на полях весьма солнечно, так что пресловутая белая шляпа - не реквизит, а необходимость)

Всем привет! Ездили на лавандовые поля и клубничную ферму с Анастасией) Эта поездка перенесла нас из многолюдного Стамбула на пустынные поля клубники и лаванды) если основные достопримечательности уже позади, почему