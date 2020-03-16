215 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Большинство путешественников даже не догадываются, что лучший способ познакомиться с настоящей культурой, традициями и историей 📖 — сбежать из исторической и переполненной туристами части Стамбула и потеряться среди мощенных улочек Пера, Каракёй, Джихангир и Кадыкёй, так горячо и сердечно любимых местными. За день мы побываем на двух континентах, в Европе и Азии, — в тех местах, куда сами вы точно не попадете: это неизвестные улицы и переулки, районы, мостовые и здания со своей историей и атмосферой, которые составляют удивительное закулисье Стамбула.

Я расскажу вам о настоящем Стамбуле, без завесы, мифов, легенд и религиозных сказок, поделюсь историческими фактами, о которых иногда деликатно умалчивают, и малоизвестными историями о великолепных османских памятниках Стамбула. Вы узнаете о жизни города, о культуре и традициях Стамбула, об архитектурной эклектике спальных районов, о жизни, образовании, медицине, работе, свадьбах и кухне 🥧 горожан, о разнице между жителями европейской и азиатской частей.

Мы окунемся в повседневную жизнь стамбульчан, понаблюдаем за местными отдыхающими в маленьких уютных кофейнях и заберемся на крышу старейшего особняка, где выпьем турецкий кофе, насладимся невероятным видом города и услышим его сердцебиение.

Изучим лабиринты улочек, построенных османами и итальянцами, пробежим по переулкам, все еще хранящим истории русской эмиграции.

Совершим переезд на легендарном стамбульском пароме с континента на континент через Босфорский пролив, щедрый на виды города — величественные Босфорские мосты, невероятные дворцы, одинокая Девичья башня и башни минаретов, то тут, то там. Кадыкей, лежащий по другую сторону Босфора, будет приветствовать вас необыкновенной атмосферой района и воздухом, наполненным свежестью моря 🌊, запахом специй и кофе. Вы узнаете здесь совершенно другой культурный мир, окунетесь в одно из самых богемных европейских мест со своим ритмом, со своей архитектурой и свободолюбивой энергией.

Мы прогуляемся среди немногих церквей, доживших до наших дней (в одной из них проходил четвертый Вселенский собор) . Если вы утомитесь, мы передохнем в тени крон столетних платанов чайного сада с видом на Мраморное море.

Попадем в царство лавок и магазинчиков с историей почти в несколько поколений и сориентируемся на благоухающем восточном базаре, где вы освоитесь среди запредельного количества традиционных лакомств и прочих гастрономических радостей.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на пароме (4 лиры).