Из аэропорта мы отправимся прямиком на площадь Таксим, где происходят главные события политической жизни страны. Прогуляемся по улице Истикляль, где католические храмы и старинные мечети мирно соседствуют с шумными барами. А также оценим один из символов города — Галатскую башню, построенную в 14 веке генуэзцами. Далее отправимся в старый центр Константинополя: там вы увидите собор Святой Софии, площадь Ипподром, Египетский обелиск и Змеиную колонну.
Если позволит время, мы не ограничимся классическими достопримечательностями и поедем в азиатскую часть Стамбула. Погуляем по красочному Греческому кварталу и обсудим его многовековую историю. В завершение поднимемся на один из самых высоких холмов города — Чамлыджа. Насладившись панорамой Стамбула с высоты, вернемся обратно в аэропорт.
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