Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия

Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов

Приглашаем провести пересадку в Стамбуле ярко, комфортно и познавательно! Мы встретим вас в аэропорту на современном минивэне Mercedes Vito, покажем главные достопримечательности города и отвезем обратно к вашему следующему рейсу. Расскажем о Турции, покажем лучшие смотровые площадки и самые колоритные кварталы. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне.
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Стамбуле

Из аэропорта мы отправимся прямиком на площадь Таксим, где происходят главные события политической жизни страны. Прогуляемся по улице Истикляль, где католические храмы и старинные мечети мирно соседствуют с шумными барами. А также оценим один из символов города — Галатскую башню, построенную в 14 веке генуэзцами. Далее отправимся в старый центр Константинополя: там вы увидите собор Святой Софии, площадь Ипподром, Египетский обелиск и Змеиную колонну.

Греческий квартал и холм Чамлыджа

Если позволит время, мы не ограничимся классическими достопримечательностями и поедем в азиатскую часть Стамбула. Погуляем по красочному Греческому кварталу и обсудим его многовековую историю. В завершение поднимемся на один из самых высоких холмов города — Чамлыджа. Насладившись панорамой Стамбула с высоты, вернемся обратно в аэропорт.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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