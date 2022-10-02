Приглашаем провести пересадку в Стамбуле ярко, комфортно и познавательно! Мы встретим вас в аэропорту на современном минивэне Mercedes Vito, покажем главные достопримечательности города и отвезем обратно к вашему следующему рейсу. Расскажем о Турции, покажем лучшие смотровые площадки и самые колоритные кварталы. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Стамбуле

Из аэропорта мы отправимся прямиком на площадь Таксим, где происходят главные события политической жизни страны. Прогуляемся по улице Истикляль, где католические храмы и старинные мечети мирно соседствуют с шумными барами. А также оценим один из символов города — Галатскую башню, построенную в 14 веке генуэзцами. Далее отправимся в старый центр Константинополя: там вы увидите собор Святой Софии, площадь Ипподром, Египетский обелиск и Змеиную колонну.

Греческий квартал и холм Чамлыджа

Если позволит время, мы не ограничимся классическими достопримечательностями и поедем в азиатскую часть Стамбула. Погуляем по красочному Греческому кварталу и обсудим его многовековую историю. В завершение поднимемся на один из самых высоких холмов города — Чамлыджа. Насладившись панорамой Стамбула с высоты, вернемся обратно в аэропорт.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички).