читать дальше

не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна!