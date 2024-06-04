Экскурсии на 1 день в Будапеште

Найдено 51 экскурсия в категории «На весь день» в Будапеште на русском языке, цены от €75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187178 за всё до 4 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Золотое кольцо Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
450 за всё до 7 чел.
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
Побывать у истоков государственности Венгрии, посетить местный Тадж-Махал и оценить вина региона
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Увидеть, как стиль-символ архитектурного переосмысления воплотился в творчестве мастеров Венгрии
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
В Вену из Будапешта
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за человека
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 340 за всё до 3 чел.
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
100 за человека
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
100 за человека
Экскурсия в Вену из Будапешта
Групповая
12 часов
85 отзывов
Экскурсия в Вену из Будапешта
Расписание: Среда, Воскресенье в 08:00
100 за человека
Излучина Дуная
Групповая
10 часов
75 отзывов
Излучина Дуная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
75 за человека
Экскурсия на Балатон и Хевиз
Групповая
12 часов
52 отзыва
Экскурсия на Балатон и Хевиз
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
90 за человека
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Смешанная, автобусная и пешеходная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
90 за человека
Экскурсия в Печ и Виллань
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экскурсия в Печ и Виллань
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
90 за человека
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно. в 08:00
240 за экскурсию
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Групповая
12 часов
11 отзывов
Экскурсия в Дьёр и Братиславу
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
90 за человека
Путешествие из Будапешта в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие из Будапешта в Вену
Расписание: Ежедневно. в 08:00
от 400 за экскурсию
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
7 часов
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 200 за экскурсию
Тихань - Кестхей - Хевиз
Индивидуальная
10 часов
Тихань - Кестхей - Хевиз
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 370 за экскурсию
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Индивидуальная
10 часов
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 300 за экскурсию
Очаровательные пригороды Будапешта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
290 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
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    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

  • A
    Arkady
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Отличная экскурсия, большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
    Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик
  • И
    Илона
    25 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
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    не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна!

  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
  • L
    Larissa
    19 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
  2. Будапешт вдоль и поперек
  3. Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
  4. В Эгер - на родину Бычьей крови
  5. По Будапешту и сказочному Сентэндре
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На весь день" можно забронировать 51 экскурсию от 75 до 560 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1043 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Будапешт на 1 день, гиды Будапешта подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Будапешт так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке
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