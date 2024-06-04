1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
Побывать у истоков государственности Венгрии, посетить местный Тадж-Махал и оценить вина региона
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Увидеть, как стиль-символ архитектурного переосмысления воплотился в творчестве мастеров Венгрии
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за человека
Билеты
7 часов
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
9 часов
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €340 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
11 часов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€100 за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€100 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Среда, Воскресенье в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€75 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€90 за человека
Групповая
12 часов
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Смешанная, автобусная и пешеходная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€90 за человека
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
10 часов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно. в 08:00
€240 за экскурсию
Групповая
12 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
€90 за человека
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно. в 08:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €200 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Тихань - Кестхей - Хевиз
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €370 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €300 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€290 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ООльга31 мая 2024Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ННаталия27 мая 2024Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
- ИИлона25 мая 2024Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
- ЕЕвгения24 мая 2024Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
- ГГалина24 мая 2024Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
- LLarissa19 мая 2024Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На весь день»
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