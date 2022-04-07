Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Приглашаем увидеть основные достопримечательности “Кавказского Парижа” и насладиться красотой Баку в вечернем освещении. Вы узнаете интересные и малоизвестные факты из истории древней и современной застройки города.
Во время экскурсии вы увидите:
Проспект «Нефтяников» с множеством знаменитых построек, среди которых: Бакинская Венеция, Девичья Башня, Кукольный Театр, Музей Ковра, приморский Бульвар и Бакинский порт
Нагорный Парк, откуда вечером город видно, как на ладони
Flame Towers — самая яркая деталь ночного Баку. Каждый вечер на фасаде башен проходит световое шоу, которое освещает город, словно огромный костер
Приморский Парк (Бакинский Бульвар), отметивший свой 100 летний юбилей в 2009 году
Дом Правительства с притягивающей взгляды подсветкой
Первая Нефтяная Скважина, давшая толчок к мировой промышленной добыче нефти и газа. Считается, что первая нефть с помощью бура была получена в США в 1859 году. Однако, скважина в Баку появилась на 13 лет раньше, в 1846 году
Aquatic Palace — Бакинский Дворец Водного спорта, построенный для первых Европейских игр в Баку по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Музей ковра
«Малая Венеция» — система водных прогулочных каналов протяженностью 1350 м, которая существует с 1960 года и считается любимым местом отдыха посетителей Приморского парка
Музейный Центр Гейдара Алиева — впечатляющее творение знаменитого архитектора современности Захи Хадид!
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождающий водитель. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Начало и окончание экскурсии в вашем отеле
Что не входит
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.