Ночной Баку

Автомобильная

Индивидуальная
Автомобильная.

Экскурсия проходит в сопровождении русскоязычного водителя.
Ночной Баку
Ночной Баку
Ночной Баку
Ночной Баку
Ночной Баку
Ночной Баку

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект «Нефтяников»
  • Нагорный Парк
  • Flame Towers
  • Приморский Парк (Бакинский Бульвар)
  • Дом Правительства
  • Первая Нефтяная Скважина
  • Aquatic Palace
  • Музей ковра
  • «Малая Венеция»
  • Музейный Центр Гейдара Алиева
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем увидеть основные достопримечательности “Кавказского Парижа” и насладиться красотой Баку в вечернем освещении. Вы узнаете интересные и малоизвестные факты из истории древней и современной застройки города.

Во время экскурсии вы увидите:

  • Проспект «Нефтяников» с множеством знаменитых построек, среди которых: Бакинская Венеция, Девичья Башня, Кукольный Театр, Музей Ковра, приморский Бульвар и Бакинский порт
  • Нагорный Парк, откуда вечером город видно, как на ладони
  • Flame Towers — самая яркая деталь ночного Баку. Каждый вечер на фасаде башен проходит световое шоу, которое освещает город, словно огромный костер
  • Приморский Парк (Бакинский Бульвар), отметивший свой 100 летний юбилей в 2009 году
  • Дом Правительства с притягивающей взгляды подсветкой
  • Первая Нефтяная Скважина, давшая толчок к мировой промышленной добыче нефти и газа. Считается, что первая нефть с помощью бура была получена в США в 1859 году. Однако, скважина в Баку появилась на 13 лет раньше, в 1846 году
  • Aquatic Palace — Бакинский Дворец Водного спорта, построенный для первых Европейских игр в Баку по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева
  • Музей ковра
  • «Малая Венеция» — система водных прогулочных каналов протяженностью 1350 м, которая существует с 1960 года и считается любимым местом отдыха посетителей Приморского парка
  • Музейный Центр Гейдара Алиева — впечатляющее творение знаменитого архитектора современности Захи Хадид!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождающий водитель. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Начало и окончание экскурсии в вашем отеле
Что не входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 20:00

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